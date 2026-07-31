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3 – 9 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Ne Yapılır?

3 – 9 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Ne Yapılır?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 08:10
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Yaz tatilinin en keyifli günlerinde İstanbul, çocuklar ve aileler için yine dopdolu bir etkinlik takvimi sunuyor. 3-9 Ağustos haftasında açık hava sahnelerinden yeni vizyon filmlerine, yaratıcı ve müzikal atölyelerden dev tema parklara, sanat dolu müzelerden doğa içindeki etkinlik alanlarına kadar her yaşa hitap eden pek çok enerji dolu seçenek sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları ve müzikaller sahnede? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? En dikkat çeken atölyeler nerede düzenleniyor? 3-9 Ağustos haftasında ailece ziyaret edebileceğiniz oyun parkları, müzeler ve açık hava rotaları nereler? İşte bu haftanın hayat dolu çocuk etkinlikleri rehberi.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve biletlerinizi önceden almak için organizatörlerin, etkinlik merkezlerinin veya bilet satış platformlarının güncel duyurularını kontrol etmenizi öneririz.

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İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

İstanbul'da Bu Hafta Hangi Çocuk Oyununa Gidilir?

Sahnelerin büyülü dünyası bu hafta hem klimalı salonlarda hem de açık hava sahnelerinde çocukları bekliyor. Masal kahramanlarının peşinden gideceğiniz haftanın öne çıkan tiyatro oyunları:

Anadolu Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 9 Ağustos: Şirinler Kayıp Reçete – Hilltown Seyirlik Sahne

Avrupa Yakası Çocuk Tiyatro Oyunları:

  • 8 Ağustos: Şirinler Kayıp Reçete – Torium Sahne

  • 8 Ağustos Cumartesi günü saat 17.00'de (Açık Hava): Külkedisi Harikalar Diyarında – Belgrad Country

  • 9 Ağustos Pazar günü saat 17.00'de (Açık Hava): Çizmeli Kedi – Belgrad Country

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

İstanbul'da Bu Hafta Vizyonda Hangi Çocuk Filmleri Var?

Ağustos ayının ilk haftasında sinema salonları, hem yeni maceralara hem de geçtiğimiz haftanın en sevilen yapımlarına ev sahipliği yapıyor.

  • Keloğlan ve Hayvan Dostları (Yeni Vizyon)

Konu: Geleneksel masal kahramanımız Keloğlan, bu kez sadık hayvan dostlarıyla birlikte ormanı tehdit eden büyük bir tehlikeye karşı zekice bir plan yapıyor. Dostluk ve doğa sevgisi üzerine sıcacık bir hikaye.

Tür: Animasyon, Aile

Yaş Grubu: Genel İzleyici

  • Hayvan Çiftliği (Yeni Vizyon)

Konu: Çiftlikteki hayvanların kendi aralarındaki neşeli rekabetini ve beklenmedik bir misafirin gelişiyle dayanışmayı öğrenmelerini anlatan eğlenceli bir serüven.

Tür: Animasyon, Komedi

Yaş Grubu: Genel İzleyici

Hala Gösterimde Olanlar (Geçtiğimiz Haftadan Kaçıranlar İçin): 

Geçtiğimiz hafta vizyona giren ve aksiyon dolu sahneleriyle büyüleyen Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, müziğin gücünü anlatan Melodi ve Neşeli Notalar ve sevimli dostumuzun komik macerası Özgür Kedi Scotty de bu hafta boyunca sinema salonlarında izleyicilerini beklemeye devam ediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklar İçin Konser ve Müzikal Var mı?

Dans, ritim, renkli ışıklar ve çocukların çok sevdiği karakterler! Bu haftanın müzikal şovları miniklerin enerjisine enerji katacak:

3 – 9 Ağustos Müzikalleri:

  • 5 Ağustos: Kırmızı Balık Denizaltı Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 8 Ağustos Cumartesi (Saat 11.00, 13.00, 15.00): Neşeli Yapılar Müzikali – Hilltown Seyirlik Sahne

  • 8 ve 9 Ağustos: Maşa ile Koca Ayı Sürpriz Gösteri Müzikali – Torium Sahne & Hilltown Seyirlik Sahne

  • 8 Ağustos: Karlar Ülkesi Meçhule Doğru – DasDas İstinyePark

  • 8 ve 9 Ağustos: Pinkfong Baby Shark Live Show (Türkiye'de İlk Kez!) – Torium Sahne & Hilltown Seyirlik Sahne

3 – 9 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

3 – 9 Ağustos Eğlence, Oyun Alanları ve Tema Parklar

Çocukların enerjilerini doyasıya atabileceği, trambolinlerde zıplayıp dev labirentlerde kaybolacağı, tırmanma duvarlarından macera parkurlarına kadar şehrin en heyecanlı eğlence merkezleri:

  • Vialand Tema Park (Eyüpsultan): Açık havada masalsı şatolardan 'SüngerBob' ve 'Kaşif Dora' konseptli dev oyun alanlarına kadar adrenalin ve eğlencenin İstanbul'daki başkenti. Çocuklar geniş parkurlarda eğlenirken, aileler de tema parkın enerjik atmosferinin tadını çıkarabilir.

  • Hupalupa (Ataşehir Metropol): Devasa trambolin parkları, sünger havuzları, çarpışan arabalar, denge parkurları ve sanal gerçeklik alanlarıyla kapalı alanda sınırsız bir aksiyon sunan muazzam bir eğlence üssü.

  • KidZania (Akasya AVM - Üsküdar): Çocukların kendi yönettikleri bu mini şehirde doktor, pilot, itfaiyeci, aşçı veya bilim insanı olup meslekleri gerçekçi bir şekilde deneyimledikleri, eğlenirken sorumluluk bilinci kazandıkları harika bir konsept.

  • Marmara Forum Çocuk Eğlence Alanları (Bakırköy): Hem iç mekanda yer alan güvenli, bol aktiviteli top havuzu ve kaydırak kompleksleri hem de AVM'nin açık terasındaki interaktif oyun alanlarıyla çocuklara uzun soluklu ve neşeli bir gün vadediyor.

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Etkinlikler Var?

Müzik, masal, el sanatları ve boyama... Çocukların iç dünyalarını yansıtıp motor becerilerini geliştirebilecekleri, özenle seçilmiş bu haftanın atölyeleri:

Avrupa Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Ses Bahçesi: Piyanoyla Çok Sesli Yolculuk Atölyesi

Detay: 8-11 yaş arası çocukların müzikle tanışmasını sağlayan bu etkinlikte, piyano tuşlarını oyunlarla öğrenip ritim duygularını geliştirdikleri ve küçük grup çalışmalarıyla müziği deneyimledikleri eğlenceli bir atölye.

Yaş Grubu: 8-11 Yaş

Gün/Saat: 6 Ağustos Perşembe (Saat 14.00) & 8 Ağustos Cumartesi (Saat 16.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Cam Boncuk Atölyesi

Detay: Geleneksel cam işçiliğini usta bir sanatçı eşliğinde deneyimleyen çocuklar, renkli cam çubuklara şekil vererek kendi kolye, bileklik veya çanta süslerini üretiyor; el-göz koordinasyonu ve odaklanma becerisi kazanıyorlar.

Yaş Grubu: 9-12 Yaş

Gün/Saat: 5 Ağustos Çarşamba (Saat 12.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

  • Ormanda Piknik Temalı Pastel Boya Atölyesi

Detay: Çocuklar hayal güçlerini pastel boya teknikleriyle birleştirerek kendi zihinlerindeki doğayı ve piknik sahnelerini kağıda döküyor, doğa sevgisini sanatla pekiştiriyorlar.

Yaş Grubu: 6-12 Yaş

Gün/Saat: 5 Ağustos Çarşamba (Saat 14.00)

Mekan: AKM Çocuk Sanat Merkezi

Anadolu Yakası Çocuk Atölyeleri:

  • Masal Çemberi / Etkileşimli Masal, Drama ve Duyusal Keşif Atölyesi

Detay: Çocukların sadece masal dinlemediği; bedenleri, sesleri ve hayal güçleriyle masalın bir parçası olduğu bu atölyede katılımcılar yaratıcı drama, ritim ve duyusal keşiflerle eğlenceli bir öğrenme ortamı deneyimliyor.

Yaş Grubu: Etkinlik kurallarına göre belirlenmiş gruplar

Gün/Saat: 5 Ağustos Çarşamba, Saat 11.00

Mekan: Kadıköy Atölye

  • Chateau Kids Tematik Şato ve Sanat Atölyeleri

Detay: Kadıköy'deki bu sevimli çocuk şatosunda, boya oyunlarından kum havuzlarına kadar çocukların duyusal gelişimini destekleyen ve özgürce kirlenerek sanat yapmalarına olanak tanıyan serbest oyun seansları sizleri bekliyor.

Yaş Grubu: 1,5 - 6 Yaş

Gün/Saat: Haftanın her günü, rezervasyonla

Mekan: Chateau Kids Oyun Evi (Kadıköy)

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Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Bu Hafta Çocuklarla Nereye Gidilir? Bu Hafta Hangi Müzeye Gitmeli?

Ağustos enerjisine yakışan, sanatı eğlenceyle buluşturan ve açık havanın tadını sonuna kadar çıkarabileceğiniz, hayat dolu kültür rotaları:

Bu Hafta Neden Gitmeli? Tarihi bir endüstri alanından muazzam bir yaşam merkezine dönüştürülen bu açık ve kapalı kompleks, devasa alanıyla adeta bir enerji patlaması yaşatıyor. Sanat galerileri, İklim Müzesi ve Karikatür Müzesi ile birleşen geniş avlusunda çocuklar özgürce koşup oynayabiliyor.

Çocuklar İçin: Hafta sonları düzenlenen ücretsiz jonglör gösterileri, açık hava çocuk konserleri ve yere tebeşirle resim yapma alanlarıyla burası tam bir çocuk dostu festival alanı!

Bu Hafta Neden Gitmeli? Boğaz'ın hemen kenarında, yepyeni mimarisiyle göz kamaştıran İstanbul Modern, çağdaş sanatı çocukların anlayabileceği ve interaktif olarak katılabileceği bir dille sunuyor. Klimalı ve geniş sergi salonlarında ufuk açıcı bir sanat turu yapabilirsiniz.

Çocuklar İçin: Müzenin alt katındaki ücretsiz çocuk eğitim ve etkileşim alanında dev mıknatıslı panolar, mimari yapım setleri ve 'Kendi Sergini Yarat' köşeleri çocukların sanatla doğrudan temas etmesini sağlıyor.

Bu Hafta Neden Gitmeli? Türkiye'nin ilk ve tek uçurtma müzesi! Dünyanın farklı ülkelerinden toplanmış, 3 boyutlu, rengarenk ve hayal gücünün sınırlarını zorlayan yüzlerce dev uçurtmanın tavandan sarktığı, cıvıl cıvıl bir masal alemi.

Çocuklar İçin: Sadece sergi gezmekle kalmayıp, müze içindeki atölyelerde kağıt, çıta ve iplerle kendi uçurtmalarını nasıl yapacaklarını öğrenip, günün sonunda o uçurtmayla eve dönmek en büyük mutluluk.

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Bonus Rota: İstanbul’un En Güzel Sahillerinde Yaz Akşamüstü Keyfi!

Havaların güzel olmasını fırsat bilip, çocuklarla çimlerde yuvarlanabileceğiniz, doğayı keşfedeceğiniz ve enerjinizi deşarj edeceğiniz birbirinden eğlenceli açık alanlar:

  • YBY Woods Açık Hava Yaşam Alanı (Kemerburgaz Kent Ormanı): İstanbul'un en canlı, en eğlenceli açık alanlarından biri! Devasa çim alanlarda kurulan hamaklarda sallanabilir, alandaki yüz boyama, sosis balon katlama etkinliklerine katılabilir ve ağaçların altındaki özel masal okuma seanslarıyla doğayla iç içe bir hafta sonu yaşayabilirsiniz.

  • Atatürk Arboretumu Canlı Ağaç Müzesi (Sarıyer): Burası İstanbul'un en özel doğa laboratuvarı. Şehrin gürültüsünden tamamen izole, binlerce farklı ağaç ve bitki türünü barındıran göletli bu muazzam koruda çocuklarla sincapların ve su kaplumbağalarının peşinde iz sürebilirsiniz.

  • Kalamış Atatürk Parkı ve Kaykay Pisti (Kadıköy): Yaz akşamüstlerinin vazgeçilmez adresi. Denize sıfır çimlerde piknik yaparken, biraz ilerideki dev kaykay ve paten pistinde (skatepark) kayan yetenekli gençleri izlemek çocuklara hem görsel bir şölen sunuyor hem de spora heveslendiriyor.

  • Bebek Parkı Şenliği (Beşiktaş): Boğaz'ın en keyifli kıyısında, asırlık ağaçların gölgesindeki devasa oyun parkurunda oynamak paha biçilemez. Parkın enerjik atmosferinde pamuk şeker yiyerek koşturan çocukları izlerken deniz havasıyla tazelenebilirsiniz.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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