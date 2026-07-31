3 – 9 Ağustos İstanbul Çocuk Etkinlikleri: İstanbul'da Bu Hafta Çocuklarla Ne Yapılır?

Yaz tatilinin en keyifli günlerinde İstanbul, çocuklar ve aileler için yine dopdolu bir etkinlik takvimi sunuyor. 3-9 Ağustos haftasında açık hava sahnelerinden yeni vizyon filmlerine, yaratıcı ve müzikal atölyelerden dev tema parklara, sanat dolu müzelerden doğa içindeki etkinlik alanlarına kadar her yaşa hitap eden pek çok enerji dolu seçenek sizi bekliyor.

Peki, bu hafta İstanbul'da çocuklarla neler yapılır? Hangi tiyatro oyunları ve müzikaller sahnede? Vizyona giren yeni çocuk filmleri hangileri? En dikkat çeken atölyeler nerede düzenleniyor? 3-9 Ağustos haftasında ailece ziyaret edebileceğiniz oyun parkları, müzeler ve açık hava rotaları nereler? İşte bu haftanın hayat dolu çocuk etkinlikleri rehberi.

Uyarı: Etkinliklerin güncel durumunu teyit etmek ve biletlerinizi önceden almak için organizatörlerin, etkinlik merkezlerinin veya bilet satış platformlarının güncel duyurularını kontrol etmenizi öneririz.