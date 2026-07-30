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Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir… Bakan, Orman Yangınlarındaki Son Durumu Açıkladı

Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir… Bakan, Orman Yangınlarındaki Son Durumu Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.07.2026 - 08:24
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Türkiye günlerdir orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son bilgileri paylaşırken, bir kötü haber de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. Ekiplerin alevlerle zorlu mücadelesi kararlılıkla devam ediyor.

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Türkiye'nin günlerdir ciğerleri yanıyor!

Türkiye'nin günlerdir ciğerleri yanıyor!

Meydana gelen orman yangınlarıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından son bilgileri paylaştı. Yumaklı, Yalova Armutlu, Kütahya Domaniç, Kütahya Altıntaş ve Çanakkale Merkez yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, büyük ölçüde kontrol altına alınan yangınları ise şöyle sıraladı:

Muğla- Seydikemer

Antalya -Kaş

Antalya- Kumluca

Balıkesir Edremit-Altınoluk

Çanakkale- Ayvacık

Balıkesir- Gömeç

Antalya Alanya'daki yangına ise ekiplerin müdahalesinin aralıksız devam ettiğini belirten Yumaklı, paylaşımının sonunda yangınlara sebebiyet vermeme konusunda çağrıda bulundu.

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, ilçedeki yangınla ilgili konuştu. Alevlerin Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde etkili olduğunu belirten Öztürk, 'Yangın ormanlık alanda seyrediyor, şu anda yerleşim yerlerine yönelik bir risk bulunmuyor. Tedbir amaçlı yangın bölgesine yakın bazı evleri tahliye ettik' dedi.

Öte yandan bir yangın haberi de Muğla'nın Fethiye ilçesinden geldi. İlçeye bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgârın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı.

Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı.

Gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla havadan yoğun destek verilmeye başlandı.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi'nde 29 Temmuz Çarşamba günü saat 07.45 sıralarında çıkan ve rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan orman yangınında ekiplerin yoğun mücadelesi devam ediyor. Yangında 24 saat geride kalırken, gece boyunca alevlerle karadan mücadele eden ekipler, günün ağarmasıyla birlikte hava araçlarının desteğini yeniden aldı.

Öte yandan Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan orman yangınına da müdahale aralıksız sürüyor. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın sonrası bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim alanlarına ulaşmaması için yoğun çaba harcarken, gece boyunca karadan sürdürülen söndürme çalışmalarına sabah saatlerinde hava araçları da katıldı.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterleri art arda sortiler gerçekleştirerek her iki yangın bölgesinde kara ekiplerine destek vermeye başladı. Havadan ve karadan koordineli şekilde yürütülen çalışmalarla alevlerin kontrol altına alınması için mücadele aralıksız devam ediyor.

Tıfıllar Köyü'ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Tıfıllar Köyü'ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde bulunan Tıfıllar Köyü'ne kadar ulaşan orman yangınında tedbir amaçlı tahliye edilen köydeki vatandaşlar, ekiplerle omuz omuza alevlere karşı mücadele etti. Günün ilk ışıklarıyla ortaya çıkan ağır bilanço dronla görüntülenirken, ahırlar, tarım ekipmanları ve binlerce balya kül oldu.

Yangın yerleşim yerine dayandı, vatandaşlar hayvanlarını alevlerin arasından kurtardı.

Yangın yerleşim yerine dayandı, vatandaşlar hayvanlarını alevlerin arasından kurtardı.

Muğla’nın Seydikemer ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede kontrolden çıkarak yerleşim alanlarına ulaştı. Alevlerin tehdit ettiği mahallede bir ev ağır hasar görürken, traktör ve saman balyaları yanarak kül oldu. Vatandaşlar ise ahırdaki hayvanlarını son anda kurtarmayı başardı.

Yangın, sabah saatlerinde Seydikemer ilçesi Bayır Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, geniş bir alana yayılarak Çatak Mahallesi sınırlarına kadar ilerledi. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle mahallede büyük panik yaşandı. Yangının sıçradığı bir ev kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ahıra yaklaşması üzerine ev sahipleri ve mahalle sakinleri seferber oldu. Ahırda bulunan hayvanlar büyük uğraş sonucu güvenli bölgeye çıkarıldı. Ancak bahçede park halinde bulunan traktör ile kasasında yüklü saman balyaları alevlerin arasında kaldı. Yangının sardığı traktör ve saman balyaları tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra çok sayıda arazöz, su tankeri, iş makinesi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Havadan ve karadan sürdürülen yoğun müdahaleyle yangının daha geniş alanlara yayılmasının önüne geçilmesi için çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi.

Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi.

Sapadere Mahallesi’nde dün saat 17.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, AFAD, jandarma, Alanya Belediyesi ve diğer kurumlara bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla birlikte uçak ve helikopterlerle müdahaleye ara verildi. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, kuvvetli rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine Sapadere, Fakırcalı ve Beldibi mahallelerinde ilk belirlemelere göre toplam 45 konut tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için gece boyunca karadan aralıksız çalışma yürüttü.

Sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterlerle yeniden müdahale başladı. Karadan çalışan ekiplerin de desteğiyle yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yangının tehdit ettiği yerleşim yerlerinde yaşayanlar bir yandan söndürme çalışmalarını izlerken, diğer yandan alevlerin yaklaştığı noktalarda ekiplere destek verdi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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