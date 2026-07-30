Antalya, Muğla, Balıkesir, Çanakkale, İzmir… Bakan, Orman Yangınlarındaki Son Durumu Açıkladı
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Türkiye'nin günlerdir ciğerleri yanıyor!
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Muğla'nın Seydikemer ve Fethiye ilçelerinde devam eden iki ayrı orman yangınına, havanın aydınlanmasıyla birlikte yangın söndürme uçakları ve helikopterler yeniden havalandı.
Tıfıllar Köyü'ndeki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı
Yangın yerleşim yerine dayandı, vatandaşlar hayvanlarını alevlerin arasından kurtardı.
Antalya’nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yeniden havadan müdahale başladı. Yangın nedeniyle 3 mahallede 45 konut tahliye edildi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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