Togg'dan Sonra İkinci Yerli Otomobil Markası Geliyor: Model Ortaya Çıktı, Tarih Verildi

Togg'un ardından ikinci yerli otomobil için kollar sıvandı. HABAŞ, otomotiv dünyasının ikonik markaları Ferrari, BMW ve McLaren için unutulmaz tasarımlara imza atan Frank Stephenson ile anlaştı. Stephenson’ın kendi resmi kanallarında da detaylarını paylaştığı çalışma; marka kimliği oluşturulmasından 3D modellemeye, kil kalıp incelemelerinden mühendislik ve üretim süreçlerine kadar oldukça kapsamlı bir alanı kapsıyor.

Sektörün usta ismi Stephenson’ın Türkiye ile bağı ise sadece iş ortaklığıyla sınırlı değil. Çocukluk yıllarında babasının görevi nedeniyle 11-16 yaşları arasında İstanbul’da yaşayan ve bu dönemde Türkçe öğrenen dünyaca ünlü tasarımcı, yıllar sonra eğitiminin bir bölümünü geçirdiği topraklara küresel çapta bir otomobil projesi kazandırmak için geri döndü.