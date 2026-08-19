Togg'dan Sonra İkinci Yerli Otomobil Markası Geliyor: Model Ortaya Çıktı, Tarih Verildi
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Togg’un ardından yüzde 100 yerli sermayeyle yola çıkan ikinci binek otomobil projesinde süreç hız kazandı. Bu yıl 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan sanayi devi HABAŞ, uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli otomobil projesinde sona yaklaştı. Şirket, Ferrari'nin ünlü tasarımcısı ile imza attı. İkinci yerli otomobil için ise tarih verildi.
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Togg'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Efsane tasarımcıyla imzalar atıldı.
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Tarih verildi, modeller ortaya çıktı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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