article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Togg'dan Sonra İkinci Yerli Otomobil Markası Geliyor: Model Ortaya Çıktı, Tarih Verildi

Togg'dan Sonra İkinci Yerli Otomobil Markası Geliyor: Model Ortaya Çıktı, Tarih Verildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 14:35
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Togg’un ardından yüzde 100 yerli sermayeyle yola çıkan ikinci binek otomobil projesinde süreç hız kazandı. Bu yıl 70’inci kuruluş yıl dönümünü kutlayan sanayi devi HABAŞ, uzun süredir üzerinde çalıştığı yerli otomobil projesinde sona yaklaştı. Şirket, Ferrari'nin ünlü tasarımcısı ile imza attı. İkinci yerli otomobil için ise tarih verildi.

Kaynak: Ekonomim/Merve Yiğitcan

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Togg'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Efsane tasarımcıyla imzalar atıldı.

Togg'dan sonra ikinci yerli otomobil geliyor: Efsane tasarımcıyla imzalar atıldı.

Togg'un ardından ikinci yerli otomobil için kollar sıvandı. HABAŞ, otomotiv dünyasının ikonik markaları Ferrari, BMW ve McLaren için unutulmaz tasarımlara imza atan Frank Stephenson ile anlaştı. Stephenson’ın kendi resmi kanallarında da detaylarını paylaştığı çalışma; marka kimliği oluşturulmasından 3D modellemeye, kil kalıp incelemelerinden mühendislik ve üretim süreçlerine kadar oldukça kapsamlı bir alanı kapsıyor.

Sektörün usta ismi Stephenson’ın Türkiye ile bağı ise sadece iş ortaklığıyla sınırlı değil. Çocukluk yıllarında babasının görevi nedeniyle 11-16 yaşları arasında İstanbul’da yaşayan ve bu dönemde Türkçe öğrenen dünyaca ünlü tasarımcı, yıllar sonra eğitiminin bir bölümünü geçirdiği topraklara küresel çapta bir otomobil projesi kazandırmak için geri döndü.

Tarih verildi, modeller ortaya çıktı.

Tarih verildi, modeller ortaya çıktı.

HABAŞ, binek ve ticari araç alanındaki toplam yatırımları için yaklaşık 1 milyar euro seviyesinde dev bir bütçe ayırdı. Honda’nın 2021 yılında üretimi durdurduğu Gebze’deki fabrikayı bünyesine katan şirket, İngiltere’deki kapanan tesislere ait ekipmanları da Türkiye’ye taşıyarak altyapısını güçlendirdi. Gebze’deki tesiste yıllık binek araç üretim kapasitesinin 75 bin adede çıkarılması hedefleniyor.

İlk etapta sedan ve crossover olmak üzere iki ana model üzerinde yoğunlaşan proje; benzinli, hibrit ve şarj edilebilir (plug-in) hibrit olmak üzere üç farklı motor seçeneğiyle sürücülerin beğenisine sunulacak. İlerleyen süreçte ise ürün gamına SUV ve hafif ticari araçların eklenmesi planlanıyor.

HABAŞ, yerli otomobilleri 2026 sonunda görücüye çıkarmayı planlıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
11
9
4
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın