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Dünya Altın Haritası Değişti: Altın Devini Yıktı Geçti

Dünya Altın Haritası Değişti: Altın Devini Yıktı Geçti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 14:07
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Dünya altın haritası değişti. Afrika’nın en önemli maden merkezlerinden biri olan Gana, gösterdiği ivmeyle küresel altın üretiminde ABD'yi geride bıraktı. , Ülke 2025 yılında altın arzını yüzde 3,41 oranında artırarak toplamda 185 tonluk bir üretim hacmine ulaştı.

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Dünya altın haritası değişti. Gana, altın devini yıktı.

Dünya altın haritası değişti. Gana, altın devini yıktı.

Değerli metal piyasasında ezber bozan gelişme yaşandı. 157 tonda kalan altın üretimiyle ABD’yi tahtından eden Gana, bu performansıyla dünya genelindeki en büyük altın üreticileri listesinde 6. sıraya yerleşti.

Gana’nın yakaladığı başarının perde arkasında sanılanın aksine dev endüstriyel madencilik firmaları yer almıyor. Ülkedeki üretim rekorunun ana nedeni küçük ölçekli madencilik faaliyetleri olarak açıkladı. İstatistiklere göre, Gana’nın toplam altın çıkarımının yüzde 52,4’ü doğrudan bu küçük ölçekli yerel üreticiler tarafından gerçekleştirildi. Küçük üreticilerin bu denli yüksek bir verimliliğe ulaşmasında, devlet düzeyinde atılan kritik adımlar önemli rol oynadı. Sektöre getirilen yeni hukuki düzenlemeler, kayıt dışı altın ticaretinin engellenmesine yönelik sıkı denetimler ve 2025 yılında faaliyete geçen Gana Altın Kurulu (Gold Board) piyasadaki dengeleri tamamen değiştirdi.

Dünyanın en çok altın üreten 10 ülkesi.

Dünyanın en çok altın üreten 10 ülkesi.

1.Çin / 385 ton

2. Rusya / 345 ton

3. Avustralya / 293 ton

4. Kanada / 213 ton

5. Peru / 209 ton

6. Gana / 185 ton

7. ABD / 157 ton

8. Özbekistan / 125 ton

9. Meksika / 114 ton

10. Endonezya / 104 ton

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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