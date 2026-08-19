Dünya Altın Haritası Değişti: Altın Devini Yıktı Geçti

Değerli metal piyasasında ezber bozan gelişme yaşandı. 157 tonda kalan altın üretimiyle ABD’yi tahtından eden Gana, bu performansıyla dünya genelindeki en büyük altın üreticileri listesinde 6. sıraya yerleşti.

Gana’nın yakaladığı başarının perde arkasında sanılanın aksine dev endüstriyel madencilik firmaları yer almıyor. Ülkedeki üretim rekorunun ana nedeni küçük ölçekli madencilik faaliyetleri olarak açıkladı. İstatistiklere göre, Gana’nın toplam altın çıkarımının yüzde 52,4’ü doğrudan bu küçük ölçekli yerel üreticiler tarafından gerçekleştirildi. Küçük üreticilerin bu denli yüksek bir verimliliğe ulaşmasında, devlet düzeyinde atılan kritik adımlar önemli rol oynadı. Sektöre getirilen yeni hukuki düzenlemeler, kayıt dışı altın ticaretinin engellenmesine yönelik sıkı denetimler ve 2025 yılında faaliyete geçen Gana Altın Kurulu (Gold Board) piyasadaki dengeleri tamamen değiştirdi.