Levent Börek'e Kayyum Atandı
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Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Kuyrulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada beş şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek’in de olduğu ortaya çıktı.
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Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi.
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Levent Börek'e kayyum atandı. Levent Börek kimin?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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