Levent Börek'e Kayyum Atandı

Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında vakıf başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi karşı gözaltına alındı.

Kuytulcular'a ait olan beş şirkete kayyum atandı.