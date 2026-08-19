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Levent Börek'e Kayyum Atandı

Levent Börek'e Kayyum Atandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.08.2026 - 13:50
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Kuytulcular yapılanmasına yönelik soruşturma devam ediyor. Kuyrulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturmada beş şirkete kayyum atandı. Kayyum atanan şirketler arasında Levent Börek’in de olduğu ortaya çıktı.

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Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi.

Furkan Vakfı'na operasyon düzenlendi.

Adana'da Kuytulcular olarak bilinen Furkan Vakfı'na yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturmada 32 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Aralarında vakıf başkanı Alparslan Kuytul ve eşinin de olduğu çok sayıda kişi karşı gözaltına alındı.

Kuytulcular'a ait olan beş şirkete kayyum atandı.

Levent Börek'e kayyum atandı. Levent Börek kimin?

Levent Börek'e kayyum atandı. Levent Börek kimin?

Kayyum atanmasına karar verilen şirketler belli oldu. Şirketler arasında 'Levent Börek' markasının bulunması dikkat çekti.

İşte kayyum atanan şirketler:

  • Mustafa Levent TAMTÜRK’ün yetkilisi ve ortağı olduğu, kamuoyunda “Levent Börek” markasıyla bilinen MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

  • Ali KÜRERİ’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi,

  • İsmail KARADENİZ’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

  • Mahfuz ÇAMLI’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

  • Mustafa FİDAN’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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