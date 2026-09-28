Milli Takımın İç Sahada Yaşadığı Hezimet Sosyal Medyada Tepkilere Neden Oldu
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Milli takım Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İtalya karşısındaki farklı mağlubiyet sosyal medyada da büyük tepkile karşılandı.
4-1'lik mağlubiyet Montella, Hacıosmanoğlu ve futbolcuların eleştirilmesine yol açtı. O eleştirilerden öne çıkan bazı tweetleri derledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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