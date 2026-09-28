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Milli Takımın İç Sahada Yaşadığı Hezimet Sosyal Medyada Tepkilere Neden Oldu

Milli Takımın İç Sahada Yaşadığı Hezimet Sosyal Medyada Tepkilere Neden Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
29.09.2026 - 00:11
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Milli takım Uluslar Ligi'ndeki ikinci maçında da sahadan mağlubiyetle ayrıldı. İtalya karşısındaki farklı mağlubiyet sosyal medyada da büyük tepkile karşılandı. 

4-1'lik mağlubiyet Montella, Hacıosmanoğlu ve futbolcuların eleştirilmesine yol açtı. O eleştirilerden öne çıkan bazı tweetleri derledik.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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