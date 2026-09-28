Johnny Depp Son Haliyle Ortaya Çıktı: Yaptığı Hareket Ağızları Açık Bıraktı
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Karayip Korsanları serisiyle akıllara kazınan Johnny Depp, son dönemdeki geri dönüş hamleleriyle gündemdeydi. Ancak bu kez basın mensuplarının karşısına geçtiği bir pozlama sırasında kimsenin beklemediği bir şey yaparak dikkatleri üstüne çekti. Ünlü oyuncunun oldukça yaşlanmış görüntüsünün şaşırtması bir yana, ağzıyla yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.
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Johnny Depp, gençliğinden bu yana Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow'uyla dünya çapında üne kavuşan bir oyuncu.
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Bu kez projeleriyle değil, son hali ve yaptığı hareketle konuşulan Johhny Depp, sosyal medyanın gündemine oturdu.
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