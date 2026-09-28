Johnny Depp Son Haliyle Ortaya Çıktı: Yaptığı Hareket Ağızları Açık Bıraktı

1963 doğumlu oyuncu, kariyerinin zirvesini Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow karakteriyle yaşadı. Edward Scissorhands'ten Sweeney Todd'a uzanan filmografisiyle Hollywood'un en akılda kalan yüzlerinden biri oldu.

Amber Heard ile yaşadığı hukuk sürecinin ardından bir süre gözden uzak kalan Depp, bu yıl hem Penélope Cruz'la paylaştığı Day Drinker hem de Ebenezer Scrooge'u canlandıracağı yeni filmiyle beyazperdeye dönüş hazırlığına girdi. Yapımcı Jerry Bruckheimer'ın açıklamalarına göre Karayip Korsanları serisine dönüş ihtimali bile var!