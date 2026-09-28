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Johnny Depp Son Haliyle Ortaya Çıktı: Yaptığı Hareket Ağızları Açık Bıraktı

Johnny Depp Son Haliyle Ortaya Çıktı: Yaptığı Hareket Ağızları Açık Bıraktı

Johnny Depp Magazin
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
28.09.2026 - 10:13
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Karayip Korsanları serisiyle akıllara kazınan Johnny Depp, son dönemdeki geri dönüş hamleleriyle gündemdeydi. Ancak bu kez basın mensuplarının karşısına geçtiği bir pozlama sırasında kimsenin beklemediği bir şey yaparak dikkatleri üstüne çekti. Ünlü oyuncunun oldukça yaşlanmış görüntüsünün şaşırtması bir yana, ağzıyla yaptığı hareketle herkesi şaşkına çevirmeyi başardı.

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Johnny Depp, gençliğinden bu yana Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow'uyla dünya çapında üne kavuşan bir oyuncu.

Johnny Depp, gençliğinden bu yana Karayip Korsanları'nın Jack Sparrow'uyla dünya çapında üne kavuşan bir oyuncu.

1963 doğumlu oyuncu, kariyerinin zirvesini Karayip Korsanları serisindeki Jack Sparrow karakteriyle yaşadı. Edward Scissorhands'ten Sweeney Todd'a uzanan filmografisiyle Hollywood'un en akılda kalan yüzlerinden biri oldu.

Amber Heard ile yaşadığı hukuk sürecinin ardından bir süre gözden uzak kalan Depp, bu yıl hem Penélope Cruz'la paylaştığı Day Drinker hem de Ebenezer Scrooge'u canlandıracağı yeni filmiyle beyazperdeye dönüş hazırlığına girdi. Yapımcı Jerry Bruckheimer'ın açıklamalarına göre Karayip Korsanları serisine dönüş ihtimali bile var!

Bu kez projeleriyle değil, son hali ve yaptığı hareketle konuşulan Johhny Depp, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu kez projeleriyle değil, son hali ve yaptığı hareketle konuşulan Johhny Depp, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Kameraların karşısında poz verirken aniden arkasındaki dekoratif bitki duvarına yönelen ünlü oyuncu, yapay bitkiyi ağzıyla kopararak poz verdi! Şapkası ve kırmızı camlı güneş gözlüğüyle dikkat çeken oyuncu, duvardaki yapay yaprakları ağzıyla ısırıp koparttı. Etraftaki basın mensupları bu anı şaşkınlıkla izlerken görüntüler kısa sürede magazin gündemine damga vurdu. Depp'in bu sıra dışı tavrı, akıllara 'acaba neden böyle bir şey yaptı' sorusunu da getirdi.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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