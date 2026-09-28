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Ekran Başına Kilitleyen En Eğlenceli Uçuş Simülatörü

Ekran Başına Kilitleyen En Eğlenceli Uçuş Simülatörü

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.09.2026 - 10:19
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Çocukluğumuzun o efsanevi Atari uçak oyunlarını hatırlıyor musunuz? Hani saatlerce ekran başında sağa sola kaçıp benzin toplamaya çalıştığımız o günleri... İşte o klasiği aldık, günümüzün ultra gerçekçi grafikleriyle ve aksiyon dolu fırtınalarıyla yeniden tasarladık!

'Göklerin Hakimi' ile ister işte kısa bir mola verirken bilgisayarından, ister yoldayken tek parmakla telefonundan bulutların üstüne çıkmaya hazırsın. Karşından gelen fırtınalara meydan oku, dev hortumların arasından süzül ve en yüksek skoru kapıp arkadaşlarına meydan oku!

Pisti kaçırmadan hemen oynamaya başla; bakalım göklerin gerçek hakimi kimmiş görelim! 👇

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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