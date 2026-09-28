Ekran Başına Kilitleyen En Eğlenceli Uçuş Simülatörü

Kemerleri Bağlayın, Türbülansa Giriyoruz! ✈️

Çocukluğumuzun o efsanevi Atari uçak oyunlarını hatırlıyor musunuz? Hani saatlerce ekran başında sağa sola kaçıp benzin toplamaya çalıştığımız o günleri... İşte o klasiği aldık, günümüzün ultra gerçekçi grafikleriyle ve aksiyon dolu fırtınalarıyla yeniden tasarladık!

'Göklerin Hakimi' ile ister işte kısa bir mola verirken bilgisayarından, ister yoldayken tek parmakla telefonundan bulutların üstüne çıkmaya hazırsın. Karşından gelen fırtınalara meydan oku, dev hortumların arasından süzül ve en yüksek skoru kapıp arkadaşlarına meydan oku!

Pisti kaçırmadan hemen oynamaya başla; bakalım göklerin gerçek hakimi kimmiş görelim! 👇