MasterChef Nilay'ın İlk Yarışması Değilmiş! Daha Önce de Önlük Giyen Yarışmacının Eski Görüntüleri Gündem Oldu
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MasterChef Türkiye 2026 kadrosunun en çok konuşulan isimlerinden Nilay, bu kez mutfaktaki performansıyla değil geçmişiyle gündemde. Genç yarışmacının yarışma tecrübesinin aslında MasterChef'le başlamadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden paylaşılan eski görüntülerle birlikte Nilay'ın başka bir programda daha yarıştığı ortaya çıktı.
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Elif Nilay Özgen, Bolu Mengen'de yetişen ve 7 yıldır mutfakta çalışan 24 yaşında bir gastronomi profesyoneli.
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Meğer Nilay, MasterChef'e gelmeden önce Geleceğin Şefleri yarışmasında finale kadar yükselmiş!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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