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MasterChef Nilay'ın İlk Yarışması Değilmiş! Daha Önce de Önlük Giyen Yarışmacının Eski Görüntüleri Gündem Oldu

MasterChef Nilay'ın İlk Yarışması Değilmiş! Daha Önce de Önlük Giyen Yarışmacının Eski Görüntüleri Gündem Oldu

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.09.2026 - 10:53
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MasterChef Türkiye 2026 kadrosunun en çok konuşulan isimlerinden Nilay, bu kez mutfaktaki performansıyla değil geçmişiyle gündemde. Genç yarışmacının yarışma tecrübesinin aslında MasterChef'le başlamadığı ortaya çıktı. Sosyal medyada yeniden paylaşılan eski görüntülerle birlikte Nilay'ın başka bir programda daha yarıştığı ortaya çıktı.

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Elif Nilay Özgen, Bolu Mengen'de yetişen ve 7 yıldır mutfakta çalışan 24 yaşında bir gastronomi profesyoneli.

Elif Nilay Özgen, Bolu Mengen'de yetişen ve 7 yıldır mutfakta çalışan 24 yaşında bir gastronomi profesyoneli.

Türkiye'nin aşçılık başkenti olarak bilinen Bolu'nun Mengen ilçesinden gelen Nilay, mutfakla tanışıklığını küçük yaşta bu kültürün içinde büyüyerek kazandı. Gastronomi sektöründeki 7 yıllık deneyimi, MasterChef seçmelerinde jüriyi etkileyen teknik hakimiyetinin de temelini oluşturdu. 

Seçmelerde hazırladığı yaratıcı tavuk tabağıyla jürinin beğenisini kazanan Nilay, ana kadroya Batuhan Nazikoğlu'nun ardından giren ikinci yarışmacı olmuştu. Sınırlı sürede hazırladığı tabakla gecenin birincisi seçilen Nilay, bu başarısıyla MasterChef Türkiye 2026'nın ikinci ana kadro yarışmacısı olmuştu. Ne var ki yarışmacının kamera karşısına geçtiği ilk yarışma MasterChef değildi.

Meğer Nilay, MasterChef'e gelmeden önce Geleceğin Şefleri yarışmasında finale kadar yükselmiş!

Meğer Nilay, MasterChef'e gelmeden önce Geleceğin Şefleri yarışmasında finale kadar yükselmiş!

Yemek Sanatı TV çatısı altında 25 Nisan 2025'te ekrana gelen Geleceğin Şefleri, 18-25 yaş aralığındaki genç mutfak profesyonellerini kutudan çıkan malzemeyle yarıştıran bir format sunuyor. Yarışmanın o sezonunda kutudan çıkan malzemeyle 10 dakikalık hazırlık, ardından 90 dakikalık pişirme süresi verilirken tabaklar teknik beceri, sunum ve lezzet kriterleriyle değerlendiriliyordu. Nilay bu yarışmada teknik beceri ve lezzet dengesiyle öne çıkarak finalistler arasına girmeyi başarmıştı. Program o dönem bugünkü kadar geniş bir kitleye ulaşmasa da, MasterChef'te tanınmasının ardından eski bölümler sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başladı. İzleyiciler, yarışmacının o dönemki haliyle bugünkü halini kıyaslayarak yorum yağdırdı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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