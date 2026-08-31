Şansını İlk Kez Denememiş: MasterChef Emre'nin Daha Önce 2 Kez Yemekteyiz'e Katıldığı Ortaya Çıktı!
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Yaklaşık 10 yaşından beri yemek yaptığını dile getiren Emre Can İrkilmez, MasterChef 2026'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 8 yıldır MasterChef'e katılmak için mücadele ettiğini dile getiren Emre Can İrkilmez'in daha önce 2 kez Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.
Kaynak: Master Bilgi
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2026 sezonunun eleme aşamasında hazırladığı Analı Kızlı yemeğiyle Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanan Emre Can İrkilmez ana kadroya katılmıştı.
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10 senelik mutfak geçmişinin 8 yılında MasterChef'e katılmak için çabaladığını söyleyen Emre Can İrkilmez'in daha önce 2 kez Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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