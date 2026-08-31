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Şansını İlk Kez Denememiş: MasterChef Emre'nin Daha Önce 2 Kez Yemekteyiz'e Katıldığı Ortaya Çıktı!

Şansını İlk Kez Denememiş: MasterChef Emre'nin Daha Önce 2 Kez Yemekteyiz'e Katıldığı Ortaya Çıktı!

MasterChef Türkiye
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.08.2026 - 12:49
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Yaklaşık 10 yaşından beri yemek yaptığını dile getiren Emre Can İrkilmez, MasterChef 2026'nın dikkat çeken isimlerinden biri oldu. 8 yıldır MasterChef'e katılmak için mücadele ettiğini dile getiren Emre Can İrkilmez'in daha önce 2 kez Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

Kaynak: Master Bilgi

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2026 sezonunun eleme aşamasında hazırladığı Analı Kızlı yemeğiyle Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanan Emre Can İrkilmez ana kadroya katılmıştı.

2026 sezonunun eleme aşamasında hazırladığı Analı Kızlı yemeğiyle Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun beğenisini kazanan Emre Can İrkilmez ana kadroya katılmıştı.

Ancak ilk aşamada doğrudan ana kadroya giremeyen ve yedekler arasında yer alan Emre Can İrkilmez, 18 Ağustos 2026'da iki aşamalı oyunun ikinci etabında hazırladığı ratatuy ile şeflerin değerlendirmesinde gecenin en başarılı tabağına imza attı. Böylece yedeklerden ana kadroya yükselen ikinci yarışmacı oldu. Ana kadroya girdikten sonra Emre'nin yükselişi devam etti. 24 Ağustos 2026'da oynanan kaptanlık oyununda sütlaç hazırlayan yarışmacılar arasında en başarılı tabağı çıkararak Mavi Takım kaptanı oldu. Böylece ana kadroya yedeklerden gelen bir yarışmacı olarak kısa sürede kaptanlık koltuğuna oturmayı başardı.

10 senelik mutfak geçmişinin 8 yılında MasterChef'e katılmak için çabaladığını söyleyen Emre Can İrkilmez'in daha önce 2 kez Yemekteyiz'e katıldığı ortaya çıktı.

2022 yılında Yemekteyiz'e katılıp birinci olarak 50 bin TL'lik ödülü kazanan Emre Can İrkilmez, daha sonra 2023 yılında Yılbaşı Özel bölümde de yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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