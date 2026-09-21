Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz "Mahmut Orhan Dinlerken Neden Başka Bir Boyuta Geçiyoruz?" Sorusunu Yanıtladı

Gündüz'ün 'disko kafası' adını verdiği bu tekrar, sadece kafanın değil iç kulaktaki denge sisteminin de sürekli sallanması anlamına geliyor. İç kulakta bulunan yarım daire kanalları ve otolit organlar, başın dönmesini ve hızlanmasını algılıyor; kafa ritmik hareket ettikçe buradaki sıvılar hareketleniyor ve algılayıcı hücreler beyne kesintisiz hareket bilgisi gönderiyor.

Beyin bir yandan gözden gelen sabit görüntüyü, bir yandan iç kulaktan gelen hareket sinyalini aynı anda işlemeye çalışıyor; bir yandan da müziğin bir sonraki vuruşunu tahmin edip kafayı ona göre yönlendiriyor. Bu süreçte dopamin başta olmak üzere birçok nörotransmitter devreye girerek ödül sistemini harekete geçiriyor. Karanlık, yanıp sönen ışıklar, yüksek ses ve kalabalığın da eklenmesiyle zaman algısı değişiyor ve kişi kendini başka bir boyutta gibi hissetmeye başlıyor. Gündüz'ün deyimiyle ortada açılan bir boyut kapısı yok; sadece iç kulak, Mahmut Orhan'la kişiden önce tanışmış oluyor.