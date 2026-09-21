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Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz "Mahmut Orhan Dinlerken Neden Başka Bir Boyuta Geçiyoruz?" Sorusunu Yanıtladı

Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz "Mahmut Orhan Dinlerken Neden Başka Bir Boyuta Geçiyoruz?" Sorusunu Yanıtladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
21.09.2026 - 17:13
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Kulüplerde müzik dinlerken sanki farklı bir gerçekliğe geçmiş gibi hissetmek, pek çok kişinin tanıdık bir deneyimi. Moleküler biyolog Tonguç Gündüz, bu hissin arkasındaki nedeni 'Mahmut Orhan dinlerken neden başka bir boyuta geçiyoruz?' sorusuna verdiği yanıtla açıkladı. Gündüz, 'disko kafası' olarak adlandırdığı bu fenomeni iç kulaktan beyne uzanan bir zincirle ele aldı.

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Saniyede yaklaşık 2 kez müziğin ritmine kafa sallayan biri, dakikada 120, 70 saniye boyunca devam ederse toplam yaklaşık 140 kez bu hareketi tekrarlamış oluyor.

Saniyede yaklaşık 2 kez müziğin ritmine kafa sallayan biri, dakikada 120, 70 saniye boyunca devam ederse toplam yaklaşık 140 kez bu hareketi tekrarlamış oluyor.

Gündüz'ün 'disko kafası' adını verdiği bu tekrar, sadece kafanın değil iç kulaktaki denge sisteminin de sürekli sallanması anlamına geliyor. İç kulakta bulunan yarım daire kanalları ve otolit organlar, başın dönmesini ve hızlanmasını algılıyor; kafa ritmik hareket ettikçe buradaki sıvılar hareketleniyor ve algılayıcı hücreler beyne kesintisiz hareket bilgisi gönderiyor. 

Beyin bir yandan gözden gelen sabit görüntüyü, bir yandan iç kulaktan gelen hareket sinyalini aynı anda işlemeye çalışıyor; bir yandan da müziğin bir sonraki vuruşunu tahmin edip kafayı ona göre yönlendiriyor. Bu süreçte dopamin başta olmak üzere birçok nörotransmitter devreye girerek ödül sistemini harekete geçiriyor. Karanlık, yanıp sönen ışıklar, yüksek ses ve kalabalığın da eklenmesiyle zaman algısı değişiyor ve kişi kendini başka bir boyutta gibi hissetmeye başlıyor. Gündüz'ün deyimiyle ortada açılan bir boyut kapısı yok; sadece iç kulak, Mahmut Orhan'la kişiden önce tanışmış oluyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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