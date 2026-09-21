Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz "Mahmut Orhan Dinlerken Neden Başka Bir Boyuta Geçiyoruz?" Sorusunu Yanıtladı
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Kulüplerde müzik dinlerken sanki farklı bir gerçekliğe geçmiş gibi hissetmek, pek çok kişinin tanıdık bir deneyimi. Moleküler biyolog Tonguç Gündüz, bu hissin arkasındaki nedeni 'Mahmut Orhan dinlerken neden başka bir boyuta geçiyoruz?' sorusuna verdiği yanıtla açıkladı. Gündüz, 'disko kafası' olarak adlandırdığı bu fenomeni iç kulaktan beyne uzanan bir zincirle ele aldı.
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Saniyede yaklaşık 2 kez müziğin ritmine kafa sallayan biri, dakikada 120, 70 saniye boyunca devam ederse toplam yaklaşık 140 kez bu hareketi tekrarlamış oluyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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