Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz Açıkladı: Neden Asker ve Polislerin Genelde Kız Çocuğu Olur?

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 11:39

Halk arasında yıllardır kulaktan kulağa dolaşan, bazen şakayla karışık dile getirilen o meşhur tespiti mutlaka duymuşsunuzdur. Genellikle 'Askerlerin ve polislerin genelde kızı olur.' denir. Peki, bu durum sadece algıda seçicilik mi, yoksa altında gerçekten biyolojik bir sebep yatıyor olabilir mi? Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz, bu durumun perde arkasını açıkladı.

İşte o video:

Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz, hepimizin bildiği bir konuya açıklık getirdi.

Halk arasında asker ve polislerin genellikle kız çocukları olduğuna dair yaygın inanışı spermlerin yapısal özellikleri ve stres faktörü üzerinden değerlendirerek X kromozomu taşıyan (kız) spermlerin daha yavaş ama dayanıklı, Y kromozomu taşıyan (erkek) spermlerin ise daha hızlı fakat oldukça 'narin ve dayanıksız' olduğunu belirtti.

Kadınların yumurtlama döngüsünde, yumurtlama gününden önce gerçekleşen birlikteliklerde dayanıksız olan Y spermlerinin elenip geriye X spermlerinin kaldığını ifade eden Gündüz, askerlik ve polislik gibi yüksek stresli meslek gruplarında vücuttaki stresin bu narin Y spermlerini çok daha hızlı yok ettiğini, bu sebeple dölleme işleminin genellikle X spermleri tarafından gerçekleştirilerek kız çocuk olasılığının arttığını anlattı.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
