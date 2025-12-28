Moleküler Biyolog Tonguç Gündüz Açıkladı: Neden Asker ve Polislerin Genelde Kız Çocuğu Olur?

Halk arasında asker ve polislerin genellikle kız çocukları olduğuna dair yaygın inanışı spermlerin yapısal özellikleri ve stres faktörü üzerinden değerlendirerek X kromozomu taşıyan (kız) spermlerin daha yavaş ama dayanıklı, Y kromozomu taşıyan (erkek) spermlerin ise daha hızlı fakat oldukça 'narin ve dayanıksız' olduğunu belirtti.

Kadınların yumurtlama döngüsünde, yumurtlama gününden önce gerçekleşen birlikteliklerde dayanıksız olan Y spermlerinin elenip geriye X spermlerinin kaldığını ifade eden Gündüz, askerlik ve polislik gibi yüksek stresli meslek gruplarında vücuttaki stresin bu narin Y spermlerini çok daha hızlı yok ettiğini, bu sebeple dölleme işleminin genellikle X spermleri tarafından gerçekleştirilerek kız çocuk olasılığının arttığını anlattı.