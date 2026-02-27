onedio
Vatandaşlık Maaşının Kimlere, Ne Kadar Verileceği Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
27.02.2026 - 17:28 Son Güncelleme: 27.02.2026 - 18:41

‘Vatandaşlık maaşı’ olarak bilinen ‘Gelir Tamamlayıcı Aile Destek’ programının detayları belli oldu. Yoksul ailelere destek olarak verilmesi için üzerinde çalışan ‘vatandaşlık maaşı’nı kimlerin alacağı belli oldu. Vatandaşlık maaşını kimler alacak? Vatandaşlık maaşı başvuru şartları neler, nereye başvurulacak?

NTV'nin özel haberine göre 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek' programının detayları ortaya çıktı. Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen uygulamadan kimlerin faydalanacağı belli oldu. Ortaya çıkan ayrıntılara göre toplam gelirin 9 bin 358 TL olan ailelere devlet tarafından maaş verilecek. 

Bir ailenin vatandaşlık maaşı alması için  ailedeki gelirin net asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bir diğer ifadeye göre vatandaşlık maaşı, toplam geliri 9 bin 358 TL’yi geçmeyen ailelere verilecek. Geliri bu rakam üstünde olan aileler uygulamadan faydalanamayacak. 

Asgari ücretin yüzde 20’si oranın nakit destek sağlanması planlanırken konuş ve çocuk için de ek destekler verilecek. 

Konutta asgari ücretin yüzde 15’ine denk gelecek şekilde doğal gaz ve barınma yardımı yapılacak. 

Masada vatandaşlık maaşı uygulamasıyla ilgili 3 seçenek bulunuyor. İkinci senaryoya göre desteğin asgari ücretin yüzde 17’si oranında verilmesi konuşulurken üçüncü senaryoda yüzde 15 rakamı çıkıyor.

Vatandaşlık maaşı uygulamasının detayları merak ediliyor. Merak edilen sorulardan birkaçı şöyle:

Vatandaşlık Maaşı Kaç TL, Ne Kadar Olacak?

Aylık geliri 9 bin 358 TL'den az olan bir aileye hesaplamalara göre en fazla 5 bin 615 TL'lik bir gelir sağlanmış olacak.

Vatandaşlık Maaşına Nasıl Başvuru Yapılır?

Vatandaşlık maaşı uygulamasından faydalanmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapabilecek. 

Vatandaşlık Maaşı Ne Zaman Çıkacak?

Vatandaşlık maaşının 2026 yılı içinde pilot olarak uygulanması planlanıyor. Uygulamanın net tarihine dair henüz resmi açıklama bulunmuyor.

Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
arvion

yaşayanı yok sayan bir rakam mezarlığı.. yoksulluğu yönetmeyi bırakıp tescil etmişler

kardelen çatal

zaten destekler var daha ne elektrik kaçak bize girsin, çalışmasınlar bize girsin ben memur olduğum için kaçamam göçemem nasılsa.

b

Vatandaşlık maaşını almak için fakir olmanız lazım absjkdldlf