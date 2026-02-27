Vatandaşlık Maaşının Kimlere, Ne Kadar Verileceği Belli Oldu

NTV'nin özel haberine göre 'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek' programının detayları ortaya çıktı. Kamuoyunda 'vatandaşlık maaşı' olarak bilinen uygulamadan kimlerin faydalanacağı belli oldu. Ortaya çıkan ayrıntılara göre toplam gelirin 9 bin 358 TL olan ailelere devlet tarafından maaş verilecek.

Bir ailenin vatandaşlık maaşı alması için ailedeki gelirin net asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekiyor. Bir diğer ifadeye göre vatandaşlık maaşı, toplam geliri 9 bin 358 TL’yi geçmeyen ailelere verilecek. Geliri bu rakam üstünde olan aileler uygulamadan faydalanamayacak.

Asgari ücretin yüzde 20’si oranın nakit destek sağlanması planlanırken konuş ve çocuk için de ek destekler verilecek.

Konutta asgari ücretin yüzde 15’ine denk gelecek şekilde doğal gaz ve barınma yardımı yapılacak.

Masada vatandaşlık maaşı uygulamasıyla ilgili 3 seçenek bulunuyor. İkinci senaryoya göre desteğin asgari ücretin yüzde 17’si oranında verilmesi konuşulurken üçüncü senaryoda yüzde 15 rakamı çıkıyor.