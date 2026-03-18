Sevgili Balık, bugün duyguların derinleşiyor ve iç dünyan daha fazla ön plana çıkıyor. Sabah saatlerinden itibaren kendinle baş başa kalmak, düşünmek ve hissettiklerini anlamlandırmak isteyebilirsin. Sezgilerin oldukça güçlü ve çevrendeki enerjileri kolayca hissediyorsun. Yaratıcılığını kullanabileceğin alanlara yönelmek sana iyi gelecek.

Günün devamında ise içinden gelen ses daha net duyulmaya başlıyor. Kararsız kaldığın konularda aslında cevabın içinde olduğunu fark edebilirsin. Kendine zaman ayırdığında ve zihnini sakinleştirdiğinde her şey daha anlamlı hale geliyor. Bugün biraz geri çekilmek, seni güçsüz değil aksine daha dengeli ve güçlü yapacak.