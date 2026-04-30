Mayıs 2026, Aylık Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
30.04.2026 - 18:16

Gökyüzü Mayıs ayında bir hayli hareketli! Balık ve yükselen Balık burçları Mayıs ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Mayıs ayı nasıl geçecek? Bu ay Balık ve yükselen Balık burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Balık ve yükselen Balık burcu aylık burç yorumları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bu Mayıs ayı hayallerini somut birer başarıya dönüştürmen için sana hem ilham hem de sarsılmaz bir güç sunuyor. 2 Mayıs tarihinde Merkür ve Neptün arasındaki uyumla beraber, yaratıcılığın ve ilhamın doruklarına ulaşıyorsun. Henüz yönün tam olarak netleşmemiş olsa da zihnindeki pırıltılı projeler, ayın ortasında Jüpiter ve Plüton’un desteğiyle devasa bir güce kavuşuyor. Tabii ancak doğru bağlantıları kurduğunda, bu soyut fikirlerin seni kazanca götürüyor. 

Öte yandan ayın sonlarına doğru Merkür ve Neptün arasındaki zorlayıcı açı bir yanılsamanın içine çekebilir seni! Özellikle finansal kararlarında dikkatli olmalı ve yanlış yönlendirilmelere karşı uyanık kalmalısın. Kariyerindeki sezgisel ama disiplinli duruşuna şimdi ihtiyacın olacak işte! Bu duruş, seni beklediğin prestijli konuma taşımak üzere.

Peki ya aşk? Mayıs'ta Venüs ve Jüpiter’in romantik dokunuşu, aşk hayatındaki tüm sınırları kaldırıyor... İlişkisi olanlar için duygusal yakınlaşmanın ve tutkunun doruklarda yaşandığı, adeta büyülenmiş gibi hissedeceğin bir dönem başlıyor. Ama eğer bekarsan, karşına çıkacak olan gizemli yabancıyla aranda inanılmaz derecede yoğun ve ışık hızıyla gelişen bir ilişki başlayabilir. Kalp ritmini değiştirecek bu tutkulu sohbetlere ve anlık dürtülere kendini tamamen bırakmalı, aşkın getirdiği bu tatlı adrenalinin tadını doyasıya çıkarmalısın... Gelecek ay görüşmek üzere, sevgiyle kal…

