Reddedemeyeceğiniz Bir Teklif: The Godfather ve Oyun Teorisi

Film, karanlık bir odada açılır. Cenazeci Bonasera, elinde şapkasıyla Don Corleone’nin karşısında durmuş, kızının başına geleni anlatıyor: kızını döven gençler serbest kalmış, kendisi adalet istiyor. Dışarıda ise Don’un kızının düğünü var; güneş, müzik, kahkaha. İçeride ölüm konuşuluyor, dışarıda mandolin çalıyor. Coppola daha ilk dakikada adamın iki yüzünü de göstermiş oluyor.

Don, Bonasera’yı dinler ve usulca sitem eder: adam yıllarca onunla dost olmak istememiş, yalnız sıkışınca kapısını çalmıştır. Yine de yardım sözü verir. Tek bir şartla: “Belki bir gün, o gün belki hiç gelmez, ben de senden bir şey isteyeceğim.”

Don’un bütün düzeni işte bu cümlede. Adam para istemiyor, iyilik istiyor. Bugün yardım ediyor, karşılığını da günü gelince almak üzere bir kenara yazıyor. Çevresindekilere böyle ufak ufak iyilikler dağıta dağıta öyle bir borçlular ağı örüyor ki, sırası geldiğinde silaha bile gerek kalmıyor; bir haber salıyor, borç ödeniyor. Aslında bu yalnız mafyanın değil, sağlam her ilişkinin mantığı: bugün yaptığın iyilik, o adamla yarın yine karşılaşacağını bildiğin için bir şey ifade ediyor. Siyasette ve ticarette bir daha yüzünü görmeyeceğin biriyle kimse iyilik alışverişine girmez. Yani Don’un asıl sermayesi silahları değil, bu karşılıklı borçlar. Bonasera o gün bilmiyor ama o borç bir gün, hem de hiç ummadığı bir anda kapısını çalacak.

Adını merak edene: oyun teorisi buna yinelenen oyunlar (repeated games), kısaca karşılıklılık (reciprocity) der.