Reddedemeyeceğiniz Bir Teklif: The Godfather ve Oyun Teorisi
Bir itirafla başlayayım. The Godfather’ı artık eskisi gibi izleyemiyorum. Vaktiyle bir mafya filmi olarak seyrederdim; şimdi her sahnede başka bir şey görüyorum: kim kimi tartıyor, kim kime borçlanıyor, bir gözdağı niye tutuyor da öbürü niye boşa düşüyor. Meslek hastalığı diyelim. Ama bu yazıyı okuduktan sonra, korkarım, sizin de gözünüz aynı şeylere takılacak.
Çünkü The Godfather aslında bir güç filmi. Kim kime ne yaptırıyor, kim kimin önünü kesiyor? Buna kabaca “oyun teorisi” deniyor: herkesin, karşısındakinin ne yapacağını hesaba katarak hamle yaptığı durumların incelenmesi. Kuru bir tarif, farkındayım. Ama bu işi Don Corleone çoğu profesörden iyi anlatır. Gelin filmi birkaç sahneyle hatırlayalım.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
“Bir gün, belki o gün hiç gelmez…”
Reddedemeyeceği teklif
Yataktaki at başı
Kimsenin saymadığı adam
Masadaki sessiz uzlaşma
Affetmeyi unutan adam
Son söz
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