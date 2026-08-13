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İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 15-16 Ağustos 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 15-16 Ağustos 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.08.2026 - 02:13
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İstanbul’da sinema keyfi yapmak isteyenler için 15-16 Ağustos 2026 hafta sonu vizyonda farklı türlerden pek çok seçenek bulunuyor. Korku ve gerilimden animasyona, aksiyon ve maceradan komediye kadar uzanan yapımlar arasında hem yeni vizyona giren filmler hem de önceki haftalardan gösterimini sürdüren yapımlar öne çıkıyor. Özellikle hafta sonunu sinemada değerlendirmek isteyenler için bu hafta vizyondaki filmleri türlerine göre derledik.

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Korku ve Gerilim

Korku ve Gerilim

Oak Caddesi'nin Sonu

David Robert Mitchell'in yönettiği film, gizemli bir kozmik olayın sıradan bir banliyö mahallesini alışılmadık bir gerçekliğe sürüklemesini konu alıyor. Anne Hathaway ve Ewan McGregor'un başrollerini paylaştığı yapım, aile bağlarını hayatta kalma mücadelesinin merkezine yerleştiren gizemli ve atmosferik bir gerilim sunuyor.

Konu: Gizemli bir kozmik olayın ardından Oak Caddesi'nin bilinmeyen bir yere dönüşmesiyle, Platt ailesinin hayatta kalmak ve değişen dünyanın sırlarını çözmek için verdiği mücadele.

Yönetmen: David Robert Mitchell

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor

Tarot: Yeniden Doğuş

Eski bir tarot destesinin etrafında gelişen lanetli ritüeli merkeze alan yerli yapım, bir grup arkadaşın geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Kartların açılmasıyla birlikte ortaya çıkan doğaüstü olaylar, filmin gizem ve gerilim dozunu giderek artırıyor.

Konu: Eski bir tarot destesinin lanetli ritüeli nedeniyle hayatları altüst olan bir grup arkadaşın, geçmişin karanlık sırları ve doğaüstü güçlerle mücadelesi.

Yönetmen: Azim Şengül, Yiğit Demirkaya

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

Çocukluk masalını karanlık bir korku hikâyesine dönüştüren filmde Wendy Darling, kardeşi Michael'ın Peter Pan tarafından kaçırılmasının ardından Neverland'e doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Peter Pan'ın kana susamış bir karakter olarak yeniden yorumlandığı yapım, korku, gerilim ve fantastik unsurları bir araya getiriyor.

Konu: Kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılması üzerine Wendy'nin Neverland'e giderek onu kurtarmaya ve Peter Pan'ın ölümcül oyununu sona erdirmeye çalışması.

Yönetmen: Scott Chambers

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Ziyaretçiler: Hesaplaşma

The Strangers serisinin yeni halkası, korku sinemasının en bilinen ev istilası formüllerinden birini devam ettiriyor. Film, kimlikleri belirsiz saldırganların kurbanlarını hedef aldığı gerilimli bir hayatta kalma mücadelesini perdeye taşıyor.

Konu: Maskeli saldırganların hedefi haline gelen karakterlerin, kendilerini beklenmedik ve ölümcül bir ev istilasının ortasında bulması.

Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Madelaine Petsch, Froy Gutierrez, Gabriel Basso

Karanlıktan Gelen

Karanlık ve doğaüstü atmosferiyle öne çıkan yapım, dram ve gerilim unsurlarını korku türüyle birleştiriyor. Film, özellikle atmosferik korku ve psikolojik gerilim arayan izleyicilere hitap ediyor.

Konu: Geçmişten gelen karanlık bir tehdidin karakterlerin hayatını altüst etmesiyle başlayan doğaüstü mücadele.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Şeytandan Satılık

Korku ve komediyi bir araya getiren yapım, şeytani güçler ve doğaüstü olaylar üzerinden daha eğlenceli bir korku deneyimi sunuyor.

Konu: Şeytan çıkarma ve doğaüstü olayların iç içe geçtiği sıra dışı bir hikâye.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Animasyon ve Aile

Animasyon ve Aile

Paw Patrol: Dino Filmi

Paw Patrol ekibinin yeni macerasında yavru köpekler, dinozorlarla dolu tropik bir adaya sürükleniyor. Belediye Başkanı Humdinger'ın yaptığı kazıların bir yanardağı harekete geçirmesi üzerine ekip, adayı ve içindeki canlıları kurtarmak için harekete geçiyor.

Konu: Paw Patrol ekibinin, dinozorlarla dolu bir adada meydana gelen yanardağ felaketini durdurmak ve adadaki canlıları kurtarmak için verdiği mücadele.

Yönetmen: Cal Brunker

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Seslendirme kadrosu

Keloğlan ve Hayvan Dostları

Türk masal karakterlerinden Keloğlan'ı merkeze alan animasyon, çocuklara yönelik macera ve eğlence unsurlarını bir araya getiriyor.

Konu: Keloğlan'ın hayvan dostlarıyla birlikte çıktığı eğlenceli ve macera dolu yolculuk.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Seslendirme kadrosu

Hayvan Çiftliği

George Orwell'in klasik eserinden uyarlanan animasyon, çiftlik hayvanlarının insanlara karşı başlattığı isyan üzerinden güç ve toplum düzeni gibi temaları işliyor.

Konu: Bir çiftlikte yaşayan hayvanların insanlara karşı ayaklanmasının ardından kurdukları yeni düzenin zamanla değişmesini konu alan hikâye.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Seslendirme kadrosu

Minyonlar ve Canavarlar

Minyonların Hollywood'da yıldızlaşmasının ardından yaşanan olaylar, karakterlerin istemeden dünyaya tehlikeli canavarlar salmasıyla büyük bir maceraya dönüşüyor.

Konu: Minyonların yanlışlıkla dünyaya saldıkları canavarları durdurmak ve neden oldukları küresel kaosu sona erdirmek için verdikleri mücadele.

Yönetmen: Pierre Coffin, Patrick Delage

Vizyon Tarihi: 2 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Zoey Deutch, Allison Janney, Romesh Ranganathan, Jesse Eisenberg

Oyuncak Hikayesi 5

Pixar'ın sevilen serisinin yeni halkası, Woody, Buzz ve arkadaşlarının değişen dünyaya ayak uydurma çabasını anlatıyor. Serinin yıllardır devam eden nostaljik etkisi, filmi hem çocuklar hem de yetişkinler için öne çıkan seçeneklerden biri haline getiriyor.

Konu: Oyuncakların değişen dünyada yeni koşullara uyum sağlamaya çalışırken dostluklarını koruma mücadelesi.

Yönetmen: Pixar Stüdyoları Ekibi

Vizyon Tarihi: 29 Mayıs 2026

Ana Oyuncular: Pixar Orijinal Kadrosu

Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu 4

Nasreddin Hoca ve arkadaşlarının zaman makinesiyle tarih öncesi çağlara uzanan macerasını anlatan yerli animasyon, çocuklara yönelik eğlenceli bir zaman yolculuğu sunuyor.

Konu: Nasreddin Hoca ve dostlarının, zamanın dengesini korumak amacıyla dinozorların yaşadığı çağlardan antik medeniyetlere uzanan macerası.

Yönetmen: Nurullah Yenihan

Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: TRT Çocuk Kadrosu

İzci Takımı: Şelalenin Peşinde

Bir grup çocuğun öğretmenleri eşliğinde çıktığı doğa gezisini anlatan yapım; macera, arkadaşlık, dayanışma ve doğa sevgisini merkeze alıyor.

Konu: İzci Takımı'nın ormanın derinliklerinde bulunan büyük şelaleyi keşfetmek için çıktığı eğitici ve macera dolu yolculuk.

Yönetmen: Burak Kaan Şimşeker

Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Deniz Temel, Elif Buse Ağbaş, Elif Bayar

Aksiyon, Macera ve Fantastik

Aksiyon, Macera ve Fantastik

Odyssey

Christopher Nolan'ın Homeros'un destanından uyarladığı film, Truva Savaşı'nın ardından Odysseus'un İthaka'ya dönmek için çıktığı uzun ve tehlikeli yolculuğu anlatıyor. Mitolojik yaratıklar, savaşlar ve doğaüstü güçlerle karşılaşan Odysseus'un hikâyesi, büyük ölçekli bir sinema deneyimi sunuyor.

Konu: Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından eşi Penelope'ye ve oğluna kavuşmak için verdiği uzun ve zorlu eve dönüş mücadelesi.

Yönetmen: Christopher Nolan

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Matt Damon, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Tom Holland, Charlize Theron

Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün

Marvel'ın sevilen karakterini yeniden beyaz perdeye taşıyan yapım, Örümcek-Adam'ın yeni macerasını aksiyon ve bilimkurgu unsurlarıyla buluşturuyor.

Konu: Peter Parker'ın yeni bir tehditle karşı karşıya kalmasının ardından giriştiği mücadele.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 31 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Moana

Disney'in sevilen animasyonunun canlı aksiyon uyarlaması olan Moana, genç kahramanın okyanusta çıktığı macerayı gerçek oyuncularla yeniden anlatıyor.

Konu: Moana'nın adasını kurtarmak için yarı tanrı Maui ile birlikte çıktığı zorlu okyanus yolculuğu.

Yönetmen: Thomas Kail

Vizyon Tarihi: 10 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Catherine Laga'aia, Dwayne Johnson, Rena Owen, Frankie Adams

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

Fantastik macera dünyasını korku türüyle birleştiren film, Neverland'i karanlık ve ölümcül bir dünyaya dönüştürüyor.

Konu: Wendy'nin kaçırılan kardeşi Michael'ı kurtarmak için Neverland'e gitmesi ve Peter Pan'ın ölümcül oyunundan sağ çıkmaya çalışması.

Yönetmen: Scott Chambers

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Komedi ve Bağımsız Dram

Komedi ve Bağımsız Dram

Fırtınadan Önce

Andrew Scott, Brendan Fraser ve Kerry Condon'ın başrollerinde yer aldığı film, dram ve savaş unsurlarını tarihi bir anlatıyla birleştiriyor. Anthony Maras'ın yönettiği yapım, 14 Ağustos'ta vizyona girdi.

Konu: Tarihin kritik bir döneminde savaş ve siyasi gerilimlerin ortasında kalan karakterlerin hayatta kalma mücadelesi.

Yönetmen: Anthony Maras

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis

Filistin 36

Annemarie Jacir'in yönettiği tarihi drama, 1936 yılında Filistin'de yaşanan toplumsal ve siyasi çalkantıların ortasında sıradan insanların hayatlarına odaklanıyor.

Konu: 1936 yılında Filistin'de değişen siyasi dengeler ve yaklaşan isyanın gölgesinde yaşam mücadelesi veren insanların hikâyesi.

Yönetmen: Annemarie Jacir

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Jeremy Irons, Robert Aramayo, Hiam Abbass, Liam Cunningham

Ceza

İran sinemasının toplumsal gerçekçi damarını taşıyan film, aile içindeki sırların ve ahlaki ikilemlerin bir trajedinin ardından açığa çıkmasını konu alıyor.

Konu: Eşini kaybeden Mahnaz'ın, nişan partisinde yaşanan beklenmedik bir olayın ardından aile sırları ve ahlaki ikilemlerle yüzleşmesi.

Yönetmen: Saeed Roustaee

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Parinaz Izadyar, Peyman Moaadi, Sinan Mohebi

Baba

Polonya yapımı dram, ebeveynlerin yaşadığı trajik bir olayın ardından ortaya çıkan suçluluk duygusunu ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerini inceliyor.

Konu: Unutulmuş Bebek Sendromu olarak bilinen trajik olayın ardından parçalanan bir ailenin suçluluk ve yasla mücadelesi.

Yönetmen: Tereza Nvotová

Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak

Komedi ve Müzikal Türü

Kuyumcu

Mısır yapımı komedi filmi, 14 Ağustos'ta vizyona giren yeni yapımlar arasında yer alıyor. Yapım, komedi türündeki hikâyesiyle hafta sonunu daha hafif ve eğlenceli geçirmek isteyen izleyicilere hitap ediyor.

Konu: Kuyumculuk dünyası çevresinde gelişen komik olaylar ve karakterlerin yaşadığı beklenmedik durumlar.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Kozalak Devri

7 Ağustos'ta vizyona giren yerli komedi filmi, yaz döneminde eğlenceli bir sinema deneyimi arayanlara hitap ediyor.

Konu: Karakterlerin beklenmedik olaylar sonucunda kendilerini içinde buldukları komik ve karmaşık durumlar.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Hayatımın Şarkısı

John Carney'nin yönettiği müzikal komedi, sıradan bir düğün şarkıcısı ile eski bir pop yıldızının birlikte yazdığı şarkının beklenmedik şekilde büyük bir başarıya ulaşmasını anlatıyor.

Konu: Bir düğün şarkıcısı ile eski bir pop yıldızının birlikte yazdığı şarkının dünya çapında hit olmasının ardından yaşanan şöhret, dostluk ve müzik macerası.

Yönetmen: John Carney

Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu

72 Hours

Kevin Hart'ın başrolünde yer aldığı yüksek tempolu komedi, yanlış bir mesajlaşma grubuna dahil olan muhafazakâr bir yöneticinin kendisini çılgın bir bekârlığa veda partisinin ortasında bulmasını konu alıyor.

Konu: 40 yaşındaki bir yöneticinin yanlışlıkla dahil olduğu mesajlaşma grubu nedeniyle üç günlük kaotik bir bekârlığa veda partisinin parçası haline gelmesi.

Yönetmen: Tim Story

Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026

Ana Oyuncular: Kevin Hart, Teyana Taylor, Ben Marshall

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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