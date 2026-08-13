İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 15-16 Ağustos 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Fırtınadan Önce
Andrew Scott, Brendan Fraser ve Kerry Condon'ın başrollerinde yer aldığı film, dram ve savaş unsurlarını tarihi bir anlatıyla birleştiriyor. Anthony Maras'ın yönettiği yapım, 14 Ağustos'ta vizyona girdi.
Konu: Tarihin kritik bir döneminde savaş ve siyasi gerilimlerin ortasında kalan karakterlerin hayatta kalma mücadelesi.
Yönetmen: Anthony Maras
Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026
Ana Oyuncular: Andrew Scott, Brendan Fraser, Kerry Condon, Chris Messina, Damian Lewis
Filistin 36
Annemarie Jacir'in yönettiği tarihi drama, 1936 yılında Filistin'de yaşanan toplumsal ve siyasi çalkantıların ortasında sıradan insanların hayatlarına odaklanıyor.
Konu: 1936 yılında Filistin'de değişen siyasi dengeler ve yaklaşan isyanın gölgesinde yaşam mücadelesi veren insanların hikâyesi.
Yönetmen: Annemarie Jacir
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Ana Oyuncular: Jeremy Irons, Robert Aramayo, Hiam Abbass, Liam Cunningham
Ceza
İran sinemasının toplumsal gerçekçi damarını taşıyan film, aile içindeki sırların ve ahlaki ikilemlerin bir trajedinin ardından açığa çıkmasını konu alıyor.
Konu: Eşini kaybeden Mahnaz'ın, nişan partisinde yaşanan beklenmedik bir olayın ardından aile sırları ve ahlaki ikilemlerle yüzleşmesi.
Yönetmen: Saeed Roustaee
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Ana Oyuncular: Parinaz Izadyar, Peyman Moaadi, Sinan Mohebi
Baba
Polonya yapımı dram, ebeveynlerin yaşadığı trajik bir olayın ardından ortaya çıkan suçluluk duygusunu ve aile üzerindeki yıkıcı etkilerini inceliyor.
Konu: Unutulmuş Bebek Sendromu olarak bilinen trajik olayın ardından parçalanan bir ailenin suçluluk ve yasla mücadelesi.
Yönetmen: Tereza Nvotová
Vizyon Tarihi: 17 Temmuz 2026
Ana Oyuncular: Milan Ondrík, Dominika Moravkova, Peter Bebjak
Komedi ve Müzikal Türü
Kuyumcu
Mısır yapımı komedi filmi, 14 Ağustos'ta vizyona giren yeni yapımlar arasında yer alıyor. Yapım, komedi türündeki hikâyesiyle hafta sonunu daha hafif ve eğlenceli geçirmek isteyen izleyicilere hitap ediyor.
Konu: Kuyumculuk dünyası çevresinde gelişen komik olaylar ve karakterlerin yaşadığı beklenmedik durumlar.
Yönetmen: Belirtilmemiş
Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026
Ana Oyuncular: Belirtilmemiş
Kozalak Devri
7 Ağustos'ta vizyona giren yerli komedi filmi, yaz döneminde eğlenceli bir sinema deneyimi arayanlara hitap ediyor.
Konu: Karakterlerin beklenmedik olaylar sonucunda kendilerini içinde buldukları komik ve karmaşık durumlar.
Yönetmen: Belirtilmemiş
Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026
Ana Oyuncular: Belirtilmemiş
Hayatımın Şarkısı
John Carney'nin yönettiği müzikal komedi, sıradan bir düğün şarkıcısı ile eski bir pop yıldızının birlikte yazdığı şarkının beklenmedik şekilde büyük bir başarıya ulaşmasını anlatıyor.
Konu: Bir düğün şarkıcısı ile eski bir pop yıldızının birlikte yazdığı şarkının dünya çapında hit olmasının ardından yaşanan şöhret, dostluk ve müzik macerası.
Yönetmen: John Carney
Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026
Ana Oyuncular: Paul Rudd, Nick Jonas, Havana Rose Liu
72 Hours
Kevin Hart'ın başrolünde yer aldığı yüksek tempolu komedi, yanlış bir mesajlaşma grubuna dahil olan muhafazakâr bir yöneticinin kendisini çılgın bir bekârlığa veda partisinin ortasında bulmasını konu alıyor.
Konu: 40 yaşındaki bir yöneticinin yanlışlıkla dahil olduğu mesajlaşma grubu nedeniyle üç günlük kaotik bir bekârlığa veda partisinin parçası haline gelmesi.
Yönetmen: Tim Story
Vizyon Tarihi: 24 Temmuz 2026
Ana Oyuncular: Kevin Hart, Teyana Taylor, Ben Marshall
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