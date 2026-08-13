İstanbul'da Bu Hafta Sonu Hangi Filmler Var? 15-16 Ağustos 2026 Tarihinde Vizyondaki Filmler

Oak Caddesi'nin Sonu

David Robert Mitchell'in yönettiği film, gizemli bir kozmik olayın sıradan bir banliyö mahallesini alışılmadık bir gerçekliğe sürüklemesini konu alıyor. Anne Hathaway ve Ewan McGregor'un başrollerini paylaştığı yapım, aile bağlarını hayatta kalma mücadelesinin merkezine yerleştiren gizemli ve atmosferik bir gerilim sunuyor.

Konu: Gizemli bir kozmik olayın ardından Oak Caddesi'nin bilinmeyen bir yere dönüşmesiyle, Platt ailesinin hayatta kalmak ve değişen dünyanın sırlarını çözmek için verdiği mücadele.

Yönetmen: David Robert Mitchell

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Anne Hathaway, Ewan McGregor

Tarot: Yeniden Doğuş

Eski bir tarot destesinin etrafında gelişen lanetli ritüeli merkeze alan yerli yapım, bir grup arkadaşın geçmişin karanlık sırlarıyla yüzleşmesini anlatıyor. Kartların açılmasıyla birlikte ortaya çıkan doğaüstü olaylar, filmin gizem ve gerilim dozunu giderek artırıyor.

Konu: Eski bir tarot destesinin lanetli ritüeli nedeniyle hayatları altüst olan bir grup arkadaşın, geçmişin karanlık sırları ve doğaüstü güçlerle mücadelesi.

Yönetmen: Azim Şengül, Yiğit Demirkaya

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Derya Çalışır, Mehmet Ağırbaş, Servetcan Öztürk

Peter Pan Kabuslar Ülkesi

Çocukluk masalını karanlık bir korku hikâyesine dönüştüren filmde Wendy Darling, kardeşi Michael'ın Peter Pan tarafından kaçırılmasının ardından Neverland'e doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkıyor. Peter Pan'ın kana susamış bir karakter olarak yeniden yorumlandığı yapım, korku, gerilim ve fantastik unsurları bir araya getiriyor.

Konu: Kardeşi Michael'ın acımasız Peter Pan tarafından kaçırılması üzerine Wendy'nin Neverland'e giderek onu kurtarmaya ve Peter Pan'ın ölümcül oyununu sona erdirmeye çalışması.

Yönetmen: Scott Chambers

Vizyon Tarihi: 14 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Megan Placito, Martin Portlock, Kit Green

Ziyaretçiler: Hesaplaşma

The Strangers serisinin yeni halkası, korku sinemasının en bilinen ev istilası formüllerinden birini devam ettiriyor. Film, kimlikleri belirsiz saldırganların kurbanlarını hedef aldığı gerilimli bir hayatta kalma mücadelesini perdeye taşıyor.

Konu: Maskeli saldırganların hedefi haline gelen karakterlerin, kendilerini beklenmedik ve ölümcül bir ev istilasının ortasında bulması.

Yönetmen: Renny Harlin

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Madelaine Petsch, Froy Gutierrez, Gabriel Basso

Karanlıktan Gelen

Karanlık ve doğaüstü atmosferiyle öne çıkan yapım, dram ve gerilim unsurlarını korku türüyle birleştiriyor. Film, özellikle atmosferik korku ve psikolojik gerilim arayan izleyicilere hitap ediyor.

Konu: Geçmişten gelen karanlık bir tehdidin karakterlerin hayatını altüst etmesiyle başlayan doğaüstü mücadele.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş

Şeytandan Satılık

Korku ve komediyi bir araya getiren yapım, şeytani güçler ve doğaüstü olaylar üzerinden daha eğlenceli bir korku deneyimi sunuyor.

Konu: Şeytan çıkarma ve doğaüstü olayların iç içe geçtiği sıra dışı bir hikâye.

Yönetmen: Belirtilmemiş

Vizyon Tarihi: 7 Ağustos 2026

Ana Oyuncular: Belirtilmemiş