Doğayı Kurtarmak İçin 5 Gün Boyunca Gökyüzünden Helikopterle 900 Ağaç Yağdırdılar

Avustralya’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Murray Nehri’nde onlarca yıl boyunca uygulanan nehir temizliği politikaları, su altı ekosistemine büyük zarar verdi. Su akışını düzenlemek ve teknelerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla, devrilip suya düşen ağaç kütükleri sistemli biçimde nehirden çıkarıldı. Ancak 'snag' olarak adlandırılan bu ölü kütüklerin nehirden çekilmesi, su altındaki yaşam alanlarının yok olmasına ve yerli balık popülasyonlarının hızla azalmasına yol açtı.

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