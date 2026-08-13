Doğayı Kurtarmak İçin 5 Gün Boyunca Gökyüzünden Helikopterle 900 Ağaç Yağdırdılar
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Avustralya’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Murray Nehri’nde onlarca yıl boyunca uygulanan nehir temizliği politikaları, su altı ekosistemine büyük zarar verdi. Su akışını düzenlemek ve teknelerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla, devrilip suya düşen ağaç kütükleri sistemli biçimde nehirden çıkarıldı. Ancak 'snag' olarak adlandırılan bu ölü kütüklerin nehirden çekilmesi, su altındaki yaşam alanlarının yok olmasına ve yerli balık popülasyonlarının hızla azalmasına yol açtı.
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Kıyı Şeridini ve Araziyi Korumak Amacıyla Ağır İş Makineleri Yerine Helikopterler Tercih Edildi
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Mühendislik Analizleriyle Yerleştirilen Dev Ağaçlar Balıklar İçin Doğal Sığınaklar Oluşturuyor
Zaman İçinde Yaşanacak Taşkınlar ve Doğal Akış Sayesinde Nehir Ekosisteminin Kendi Kendini Yenilemesi Hedefleniyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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