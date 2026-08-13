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Doğayı Kurtarmak İçin 5 Gün Boyunca Gökyüzünden Helikopterle 900 Ağaç Yağdırdılar

Doğayı Kurtarmak İçin 5 Gün Boyunca Gökyüzünden Helikopterle 900 Ağaç Yağdırdılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 23:27
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Avustralya’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Murray Nehri’nde onlarca yıl boyunca uygulanan nehir temizliği politikaları, su altı ekosistemine büyük zarar verdi. Su akışını düzenlemek ve teknelerin geçişini kolaylaştırmak amacıyla, devrilip suya düşen ağaç kütükleri sistemli biçimde nehirden çıkarıldı. Ancak 'snag' olarak adlandırılan bu ölü kütüklerin nehirden çekilmesi, su altındaki yaşam alanlarının yok olmasına ve yerli balık popülasyonlarının hızla azalmasına yol açtı.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/h...
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Kıyı Şeridini ve Araziyi Korumak Amacıyla Ağır İş Makineleri Yerine Helikopterler Tercih Edildi

Kıyı Şeridini ve Araziyi Korumak Amacıyla Ağır İş Makineleri Yerine Helikopterler Tercih Edildi

Warm Springs Konfedere Kabileleri Balıkçılık Departmanı bünyesindeki ekipler, 5,6 kilometrelik nehir hattını yeniden canlandırmak için kapsamlı bir hava operasyonu başlattı. Ağır iş makinelerinin nehir kıyılarına ve araziye vereceği tahribatı engellemek amacıyla nakliye işlemi helikopterlerle gerçekleştirildi. Beş gün süren yoğun çalışmalar sonucunda, kökleri ve dallarıyla bütün haldeki 900’den fazla ağaç belirlenen noktalara havadan bırakıldı. Bu sayede nehir üzerinde mühendislik analizleriyle tasarlanmış 90 adet ahşap yapı oluşturuldu.

Mühendislik Analizleriyle Yerleştirilen Dev Ağaçlar Balıklar İçin Doğal Sığınaklar Oluşturuyor

Mühendislik Analizleriyle Yerleştirilen Dev Ağaçlar Balıklar İçin Doğal Sığınaklar Oluşturuyor

Nehrin akış süreçleri ve taşkın haritaları incelenerek hazırlanan yapılar, akıntının gücünü yavaşlatarak genç balıkların enerji harcamadan barınabileceği sakince su alanları yaratıyor. Aynı zamanda nehir tabanında derin göletlerin açılmasına ve kuruyan yan kanalların nehre yeniden bağlanmasına imkan sağlandı. Nehre kazandırılan bu direnç mekanizması, çakılları tutarak yumurtlama sahalarının kalitesini de gözle görülür biçimde artırdı.

Zaman İçinde Yaşanacak Taşkınlar ve Doğal Akış Sayesinde Nehir Ekosisteminin Kendi Kendini Yenilemesi Hedefleniyor

Zaman İçinde Yaşanacak Taşkınlar ve Doğal Akış Sayesinde Nehir Ekosisteminin Kendi Kendini Yenilemesi Hedefleniyor

Geçmişte nehir kanallarını temizlemek amacıyla sudaki ahşap parçaların çıkarılması alışkanlığının aksine, eksilen unsurlar ortama geri kazandırıldı. Beş günlük fiziki müdahalenin ardından nihai habitat değişimlerinin nehrin kendi doğal akışıyla biçimlenmeye devam edeceği kaydedildi. Oregon’da uygulanan bu yöntem, sürdürülebilir ekolojik restorasyon çalışmaları açısından dünyaya örnek bir model sunuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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