Kutup Ayısını Uyandırarak Hayatının En Pahalı Hatasını Yaptı: Canından Değil, Malından Oldu
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Kaynak: https://www.rte.ie/news/newslens/2026...
Norveç’e bağlı Svalbard Takımadaları’nda yaşanan ilginç ve bir o kadar da ders verici olay, doğa koruma yasalarının bölgedeki sıkılığını açıkça sergiledi. Kuzey Kutbu’na yaklaşık bin kilometre mesafedeki bir fiyortta seyreden gemideki bir yolcu, kıyıda sessizce uyuyan yetişkin bir kutup ayısını fark etti. Canlının dikkatini çekmek ve hareket ettirmek amacıyla geminin sis düdüğünü çalan kişi, ayının irkilerek uyanmasına ve huzursuz biçimde bölgeden uzaklaşmasına yol açtı. Yerel makamlar, doğal yaşamı doğrudan tehdit eden bu davranışa karşı anında yaptırım uyguladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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