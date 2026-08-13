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Kutup Ayısını Uyandırarak Hayatının En Pahalı Hatasını Yaptı: Canından Değil, Malından Oldu

Kutup Ayısını Uyandırarak Hayatının En Pahalı Hatasını Yaptı: Canından Değil, Malından Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 22:49
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Norveç’e bağlı Svalbard Takımadaları’nda yaşanan ilginç ve bir o kadar da ders verici olay, doğa koruma yasalarının bölgedeki sıkılığını açıkça sergiledi. Kuzey Kutbu’na yaklaşık bin kilometre mesafedeki bir fiyortta seyreden gemideki bir yolcu, kıyıda sessizce uyuyan yetişkin bir kutup ayısını fark etti. Canlının dikkatini çekmek ve hareket ettirmek amacıyla geminin sis düdüğünü çalan kişi, ayının irkilerek uyanmasına ve huzursuz biçimde bölgeden uzaklaşmasına yol açtı. Yerel makamlar, doğal yaşamı doğrudan tehdit eden bu davranışa karşı anında yaptırım uyguladı.

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Kaynak: https://www.rte.ie/news/newslens/2026...
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Svalbard Valiliği Doğaya Müdahale Eden Kişiye Rekor Para Cezası Kesti

Svalbard Valiliği Doğaya Müdahale Eden Kişiye Rekor Para Cezası Kesti

Olayın ardından duruma müdahale eden yetkililer, vahşi yaşamın doğal dengesini bozan eyleme karşılık ağır bir yaptırıma hükmetti. Yetkililer, ilgili kişiye tam 50 bin Norveç kronu tutarında idari para cezası kesti. Kimliği açıklanmayan şahıs verilen cezayı kabullenerek ödemeyi gerçekleştirdi. Bölgedeki katı mevzuat uyarınca 1972 yılından bu yana koruma altında bulunan kutup ayılarını gereksiz yere rahatsız etmek, yerinden etmek veya takip etmek tamamen yasak sayılıyor.

Deniz Buzlarının Erimesi Kutup Ayılarının Hayatta Kalma Mücadelesini Zorlaştırıyor

Deniz Buzlarının Erimesi Kutup Ayılarının Hayatta Kalma Mücadelesini Zorlaştırıyor

İklim krizinin etkisiyle avlanma alanları daralan kutup ayıları, günümüzde ciddi bir hayatta kalma mücadelesi veriyor. 2015 yılında yapılan bilimsel sayım verilerine göre Svalbard sınırlarında yaklaşık 260 kutup ayısı yaşıyor. Avlanma imkânları kısıtlanan ve enerji depolarını korumak adına dinlenmeye ihtiyaç duyan bu canlıların insanlar tarafından strese sokulması hayati risk yaratıyor.

Yetkililer Bölgeyi Ziyaret Eden Tüm Denizcileri Katı Kurallara Uymaları Konusunda Uyardı

Yetkililer Bölgeyi Ziyaret Eden Tüm Denizcileri Katı Kurallara Uymaları Konusunda Uyardı

Svalbard Yönetimi, bölgeye gelen turistlerin ve gemi mürettebatının uyması gereken kuralları kararlılıkla hatırlatıyor. Kutup ayılarına yaklaşmak, yüksek ses çıkarmak ya da fotoğraflamak amacıyla canlıları rahatsız etmek yasa dışı kabul ediliyor. Kesilen bu yüksek cezanın bölgeyi ziyaret eden tüm denizciler için caydırıcı bir örnek oluşturması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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