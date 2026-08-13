Kutup Ayısını Uyandırarak Hayatının En Pahalı Hatasını Yaptı: Canından Değil, Malından Oldu

Norveç’e bağlı Svalbard Takımadaları’nda yaşanan ilginç ve bir o kadar da ders verici olay, doğa koruma yasalarının bölgedeki sıkılığını açıkça sergiledi. Kuzey Kutbu’na yaklaşık bin kilometre mesafedeki bir fiyortta seyreden gemideki bir yolcu, kıyıda sessizce uyuyan yetişkin bir kutup ayısını fark etti. Canlının dikkatini çekmek ve hareket ettirmek amacıyla geminin sis düdüğünü çalan kişi, ayının irkilerek uyanmasına ve huzursuz biçimde bölgeden uzaklaşmasına yol açtı. Yerel makamlar, doğal yaşamı doğrudan tehdit eden bu davranışa karşı anında yaptırım uyguladı.

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