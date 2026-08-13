Düğün Pastalarını Yapmak 4 Ay Sürdü: 3,5 Metrelik Pasta 500 Kilo Ağırlığında Çıktı
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Kaynak: https://www.odditycentral.com/art/pas...
İspanyol pasta şefi Marc Suárez, Suudi bir çiftin Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen düğün organizasyonu için 3,5 metre yüksekliğinde ve 500 kilogram ağırlığında devasa bir tasarım ortaya koydu. Tarihi Opera Garnier binasında sergilenen bu özel çalışma, mekanın mimari dokusuna uygun anıtsal yapısıyla törenin temel dekorasyon unsurlarından biri haline geldi. Toplamda 1.800 saatlik bir emekle tamamlanan dev eser, işçilik detayları ve boyutlarıyla dikkat çekti.
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Proje süreci yaklaşık beş buçuk aylık yoğun bir çalışma ile tamamlandı.
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Eserin süslemesinde kullanılan binlerce yaprak tek tek el emeğiyle biçimlendirildi.
Yapının dayanıklılığını sağlamak amacıyla malzeme dağılımında özel bir oran tercih edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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