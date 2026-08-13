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Düğün Pastalarını Yapmak 4 Ay Sürdü: 3,5 Metrelik Pasta 500 Kilo Ağırlığında Çıktı

Düğün Pastalarını Yapmak 4 Ay Sürdü: 3,5 Metrelik Pasta 500 Kilo Ağırlığında Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 20:37
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İspanyol pasta şefi Marc Suárez, Suudi bir çiftin Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleşen düğün organizasyonu için 3,5 metre yüksekliğinde ve 500 kilogram ağırlığında devasa bir tasarım ortaya koydu. Tarihi Opera Garnier binasında sergilenen bu özel çalışma, mekanın mimari dokusuna uygun anıtsal yapısıyla törenin temel dekorasyon unsurlarından biri haline geldi. Toplamda 1.800 saatlik bir emekle tamamlanan dev eser, işçilik detayları ve boyutlarıyla dikkat çekti.

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Kaynak

Kaynak: https://www.odditycentral.com/art/pas...
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Proje süreci yaklaşık beş buçuk aylık yoğun bir çalışma ile tamamlandı.

Proje süreci yaklaşık beş buçuk aylık yoğun bir çalışma ile tamamlandı.

Suudi ailenin özel talebi üzerine harekete geçen Şef Marc Suárez, organizasyon öncesinde bir buçuk aylık konsept hazırlık dönemi geçirdi. Tasarım sürecinin netleşmesiyle başlayan üretim aşaması ise yaklaşık dört ay sürdü. Normal şartlarda projelerini tek başına sürdüren Suárez, yapının olağanüstü boyutları ve ince işçilik gereksinimleri sebebiyle meslektaşlarından ve aile üyelerinden destek almak durumunda kaldı.

Eserin süslemesinde kullanılan binlerce yaprak tek tek el emeğiyle biçimlendirildi.

Eserin süslemesinde kullanılan binlerce yaprak tek tek el emeğiyle biçimlendirildi.

Tasarımın en öne çıkan kısımlarını gövdeyi saran bitki ve çiçek motifleri oluşturdu. Şef Suárez tarafından paylaşılan bilgilere göre, dekorasyonda yer alan 33 bin adet şeker hamuru yaprağının tamamı elle şekillendirildi. Hazırlanan her bir yaprak özel olarak boyandıktan sonra dalları oluşturacak biçimde pastanın üzerine yerleştirildi. Titizlikle yürütülen bu süreç sonucunda 1,8 metre genişliğe ulaşan anıtsal bir boyut elde edildi.

Yapının dayanıklılığını sağlamak amacıyla malzeme dağılımında özel bir oran tercih edildi.

Yapının dayanıklılığını sağlamak amacıyla malzeme dağılımında özel bir oran tercih edildi.

Yüksekliği ve ağır figürleri sabit tutabilmek adına eserin malzeme dengesi titizlikle ayarlandı. Suárez, mimari bütünlüğü korumak amacıyla çalışmanın yalnızca yüzde 0,1’lik kısmında gerçek kek kullandıklarını açıkladı. Yapının geriye kalan büyük bölümü ise uzun süre dayanıklılık gösteren el yapımı şeker hamuru ile beyaz çikolata katmanlarından oluşturuldu. Böylelikle çalışma, klasik bir ikramlık olmanın ötesine geçerek anıtsal bir sergi eserine dönüştü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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