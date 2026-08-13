Düğün Pastalarını Yapmak 4 Ay Sürdü: 3,5 Metrelik Pasta 500 Kilo Ağırlığında Çıktı

Tasarımın en öne çıkan kısımlarını gövdeyi saran bitki ve çiçek motifleri oluşturdu. Şef Suárez tarafından paylaşılan bilgilere göre, dekorasyonda yer alan 33 bin adet şeker hamuru yaprağının tamamı elle şekillendirildi. Hazırlanan her bir yaprak özel olarak boyandıktan sonra dalları oluşturacak biçimde pastanın üzerine yerleştirildi. Titizlikle yürütülen bu süreç sonucunda 1,8 metre genişliğe ulaşan anıtsal bir boyut elde edildi.