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Yaşam
Çölün Ortasına Yaptıkları Devasa Havuzu Doldurmak 22 Gün Sürüyor

Çölün Ortasına Yaptıkları Devasa Havuzu Doldurmak 22 Gün Sürüyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 18:58
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Mısır’ın dünyaca ünlü turizm kenti Şarm El-Şeyh sınırlarında hayata geçirilen Citystars Sharm El Sheikh projesi, çölün ortasına kurulan devasa yapay lagünüyle bölgenin çehresini kökten değiştirmeyi başarıyor. Yaklaşık 24 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 11,29 hektarlık son derece geniş bir alana yayılan bu devasa su kütlesi, zorlu çöl coğrafyası ile modern turizm altyapısını başarıyla buluşturuyor. Sert iklim koşulları ile üst seviye konforlu yaşamı harmanlayan tesis, günümüzde bölgedeki en iddialı ve sıra dışı mühendislik hamleleri arasında gösteriliyor.

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Kaynak: https://en.clickpetroleoegas.com.br/m...
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İçme Suyu Kaynaklarını Korumak Amacıyla Dolum İşleminde Yeraltındaki Tuzlu Akiferlerden Çıkarılan Su Tercih Ediliyor

İçme Suyu Kaynaklarını Korumak Amacıyla Dolum İşleminde Yeraltındaki Tuzlu Akiferlerden Çıkarılan Su Tercih Ediliyor

Yaklaşık 740 metre uzunluğunda tasarlanan dev yapay lagün, bünyesinde toplam 300 milyon litre su barındırıyor. Çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda projede bölgedeki kısıtlı içme suyu kaynaklarına kesinlikle başvurulmazken, dolum işlemi doğrudan yeraltındaki tuzlu su akiferlerinden çekilen suyla yürütülüyor. Yüksek kapasiteli özel sanayi pompaları vasıtasıyla sürdürülen bu devasa dolum sürecinin tamamlanması tam 22 gün sürüyor. Devasa su kütlesinin berraklığını sürekli kılmak adına alana yerleştirilen akıllı sensörler su kalitesini anlık biçimde izliyor. Otomatik arıtma mekanizması ise sadece ihtiyaç tespit edilen noktalarda devreye girerek hem su hem de enerji kullanımında yüksek tasarruf sağlıyor.

Çevresine Bembeyaz Kumlar Serilen Bu Görkemli Lagün Ziyaretçilerine Çölün Ortasında Tropikal Bir Sahil Yaşantısı Vaat Ediyor

Çevresine Bembeyaz Kumlar Serilen Bu Görkemli Lagün Ziyaretçilerine Çölün Ortasında Tropikal Bir Sahil Yaşantısı Vaat Ediyor

Görsel çekiciliğinin ötesinde kompleksteki konuklara yüzme, dinlenme ve çeşitli su sporları yapma olanağı tanıyan lagün aktif bir kullanım alanı niteliği taşıyor. Şili merkezli Crystal Lagoons firmasının geliştirdiği patentli çevre teknolojisiyle inşa edilen yapay havuz, geleneksel sistemlere oranla yüz kat daha az kimyasal madde kullanıyor. Dev tesisin etrafında uluslararası standartlarda hizmet veren oteller, lüks konutlar, marinalar, alışveriş merkezleri ve golf sahaları yer alıyor. Dünyanın en büyük insan yapımı kristal lagünleri arasında gösterilen ve Guinness Rekorlar Kitabı listelerine girmeyi başaran bu benzersiz mühendislik harikası, ileri teknolojisi sayesinde doğa koşullarına meydan okurken Mısır turizmine de büyük bir ivme kazandırıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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