Çölün Ortasına Yaptıkları Devasa Havuzu Doldurmak 22 Gün Sürüyor
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Mısır’ın dünyaca ünlü turizm kenti Şarm El-Şeyh sınırlarında hayata geçirilen Citystars Sharm El Sheikh projesi, çölün ortasına kurulan devasa yapay lagünüyle bölgenin çehresini kökten değiştirmeyi başarıyor. Yaklaşık 24 futbol sahası büyüklüğüne denk gelen 11,29 hektarlık son derece geniş bir alana yayılan bu devasa su kütlesi, zorlu çöl coğrafyası ile modern turizm altyapısını başarıyla buluşturuyor. Sert iklim koşulları ile üst seviye konforlu yaşamı harmanlayan tesis, günümüzde bölgedeki en iddialı ve sıra dışı mühendislik hamleleri arasında gösteriliyor.
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İçme Suyu Kaynaklarını Korumak Amacıyla Dolum İşleminde Yeraltındaki Tuzlu Akiferlerden Çıkarılan Su Tercih Ediliyor
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Çevresine Bembeyaz Kumlar Serilen Bu Görkemli Lagün Ziyaretçilerine Çölün Ortasında Tropikal Bir Sahil Yaşantısı Vaat Ediyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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