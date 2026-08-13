Çölün Ortasına Yaptıkları Devasa Havuzu Doldurmak 22 Gün Sürüyor

Görsel çekiciliğinin ötesinde kompleksteki konuklara yüzme, dinlenme ve çeşitli su sporları yapma olanağı tanıyan lagün aktif bir kullanım alanı niteliği taşıyor. Şili merkezli Crystal Lagoons firmasının geliştirdiği patentli çevre teknolojisiyle inşa edilen yapay havuz, geleneksel sistemlere oranla yüz kat daha az kimyasal madde kullanıyor. Dev tesisin etrafında uluslararası standartlarda hizmet veren oteller, lüks konutlar, marinalar, alışveriş merkezleri ve golf sahaları yer alıyor. Dünyanın en büyük insan yapımı kristal lagünleri arasında gösterilen ve Guinness Rekorlar Kitabı listelerine girmeyi başaran bu benzersiz mühendislik harikası, ileri teknolojisi sayesinde doğa koşullarına meydan okurken Mısır turizmine de büyük bir ivme kazandırıyor.