article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yıllardır Yanlış Temizliyormuşuz! 26 Milyon İzlenme Alan Hileyi Deneyenler Şoke Oldu

Yıllardır Yanlış Temizliyormuşuz! 26 Milyon İzlenme Alan Hileyi Deneyenler Şoke Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 19:00
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Gözlük kullanan milyonlarca insanın en büyük dertlerinden biri, ne kadar silinirse silinsin camlarda kalan buğu, toz ve su lekeleri oluyor. Ancak X'te bir kullanıcının paylaştığı gözlük yıkama hilesi 26 milyon izlenmeyi aştı. Babasından öğrendiğini belirterek hileyi paylaşan kullanıcı, deneyenlere 'Yıllardır yanlış yapıyormuşuz' dedirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Milyonların izlediği o hile👇🏻

Saniyeler içinde gözlük temizleme hilesi nasıl yapılır?

Saniyeler içinde gözlük temizleme hilesi nasıl yapılır?

X'te milyonların işine yarayacak bir temizlik hilesi gündem oldu. Gözlüğünüzdeki lekelerden, buğudan kurtulmak istiyorsanız sadece iki şeye ihtiyacınız var: Su ve bulaşık deterjanı.

Bir kullanıcı gözlüklerin bulaşık deterjanıyla yıkandığında ilk alınmış gibi tertemiz olacağını anlattı. 

Bir diğer kullanıcı ise deterjandan sonra yapılması gereken tek şeyin gözlüğü akan suyun altına tutmak olduğunu ifade etti. Gönderisine 'Bir şey ekleyebilir miyim? Eğer lensi (hiç duraksamadan) soldan sağa doğru akan suyun altında tutarsanız, bir bezle silmenize hiç gerek kalmaz; lens tamamen kurur ve üzerinde hiç leke kalmaz. Bu püf noktasını bana babam öğretmişti' notunu düşen kullanıcı, yıkadığı anları takipçileriyle paylaştı.

Video 26 milyonu aşkın görüntülenme alırken dünyanın dört bir yanından kullanıcılar yorum yağdırdı. Hileyi deneyenler ise tam not verdi, 'Yıllardır yanlış yapıyormuşuz' dedi.

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻

👇🏻

👇🏻

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın