Yıllardır Yanlış Temizliyormuşuz! 26 Milyon İzlenme Alan Hileyi Deneyenler Şoke Oldu

X'te milyonların işine yarayacak bir temizlik hilesi gündem oldu. Gözlüğünüzdeki lekelerden, buğudan kurtulmak istiyorsanız sadece iki şeye ihtiyacınız var: Su ve bulaşık deterjanı.

Bir kullanıcı gözlüklerin bulaşık deterjanıyla yıkandığında ilk alınmış gibi tertemiz olacağını anlattı.

Bir diğer kullanıcı ise deterjandan sonra yapılması gereken tek şeyin gözlüğü akan suyun altına tutmak olduğunu ifade etti. Gönderisine 'Bir şey ekleyebilir miyim? Eğer lensi (hiç duraksamadan) soldan sağa doğru akan suyun altında tutarsanız, bir bezle silmenize hiç gerek kalmaz; lens tamamen kurur ve üzerinde hiç leke kalmaz. Bu püf noktasını bana babam öğretmişti' notunu düşen kullanıcı, yıkadığı anları takipçileriyle paylaştı.

Video 26 milyonu aşkın görüntülenme alırken dünyanın dört bir yanından kullanıcılar yorum yağdırdı. Hileyi deneyenler ise tam not verdi, 'Yıllardır yanlış yapıyormuşuz' dedi.