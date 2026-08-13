Yıllardır Yanlış Temizliyormuşuz! 26 Milyon İzlenme Alan Hileyi Deneyenler Şoke Oldu
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Gözlük kullanan milyonlarca insanın en büyük dertlerinden biri, ne kadar silinirse silinsin camlarda kalan buğu, toz ve su lekeleri oluyor. Ancak X'te bir kullanıcının paylaştığı gözlük yıkama hilesi 26 milyon izlenmeyi aştı. Babasından öğrendiğini belirterek hileyi paylaşan kullanıcı, deneyenlere 'Yıllardır yanlış yapıyormuşuz' dedirtti.
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Saniyeler içinde gözlük temizleme hilesi nasıl yapılır?
Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle oldu👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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