CHP Milletvekilinin Taciz İddiasıyla Dövüldüğü Anlar Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla dövüldü. Evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilen olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazgan’la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan re’sen soruşturma başlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
CHP Milletvekili taciz iddasıyla dövüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olayla ilgili CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklama yaptı:
İşte o anlar:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın