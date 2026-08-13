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CHP Milletvekilinin Taciz İddiasıyla Dövüldüğü Anlar Ortaya Çıktı

etiket CHP Milletvekilinin Taciz İddiasıyla Dövüldüğü Anlar Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
13.08.2026 - 17:48
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CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla dövüldü. Evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilen olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazgan’la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan re’sen soruşturma başlattı.

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CHP Milletvekili taciz iddasıyla dövüldü.

CHP Milletvekili taciz iddasıyla dövüldü.

CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan, Edirne’deki bir evde bir araya geldiği şahıslarla tartışmaya başladı. Yazgan’ın evdeki kadınları taciz ettiği ileri sürüldü. Taciz iddiasıyla başlayan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Yazgan’ın sarhoş olduğu ifade edilirken evde bulunan iki kadın ve bir erkek Yazgan’a vurmaya başladı. Adeta meydan dayağı yiyen CHP’li vekil elleriyle kendini korumaya çalıştı.

CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan’ın, darp edildiği gerekçesiyle şikâyetçi olduğu, karşı tarafın ise Yazgan hakkında taciz iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklama yaptı:

Olayla ilgili CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklama yaptı:
twitter.com

'Bugün bazı sosyal medya platformlarında görüntüleri yayımlanan Edirne Milletvekilimiz Ahmet Baran Yazgan, konunun tüm yönleriyle araştırılması için CHP Genel Merkezi’ne çağrılmıştır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.'

İşte o anlar:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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