CHP Milletvekilinin Taciz İddiasıyla Dövüldüğü Anlar Ortaya Çıktı

CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, Edirne’de bir kadına tacizde bulunduğu iddiasıyla dövüldü. Evde bulunanlar tarafından cep telefonuna kaydedilen olayın ardından tarafların karşılıklı şikayetçi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili CHP Sözcüsü Müslim Sarı, açıklama yaptı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yazgan’la ilgili çıkan görüntüler ve iddialar nedeniyle cinsel taciz ve sarkıntılık düzeyinde kalan cinsel saldırı suçundan re’sen soruşturma başlattı.