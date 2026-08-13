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Fethiye'de 115 Yolcu Taşıyan Tur Teknesinde Yangın Çıktı: Tüm Yolcular Denize Atladı!

Fethiye'de 115 Yolcu Taşıyan Tur Teknesinde Yangın Çıktı: Tüm Yolcular Denize Atladı!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 13:04 Son Güncelleme: 13.08.2026 - 13:29
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesinde yangın çıktı. Korku dolu anlarda can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

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Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde koydaki gezi teknesinde yangın çıktı. Can yeleği giyip denize atlayan, aralarında çocukların da olduğu 115 yolcunun tahliyesi için çalışma başlatıldı.

Olay, saat 11.00 sıralarında, Fethiye ilçesi Katrancı Koyu’nda meydana geldi. Toys Boat adlı teknenin mutfak bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tekneyi sardı. Teknede aralarında çocukların da bulunduğu 115 kişi, can yeleklerini giyip suya atladı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Denize atlayan yolcuların tahliyesi için çalışma başlatılırken, bölgedeki diğer deniz araçları da kurtarma çalışmalarına destek verdi. Teknenin büyük ölçüde yandığı ve batmaya başladığı öğrenildi. İlk belirlemelere göre olayda can kaybı yaşanmadı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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