article/comments
article/share
Haberler
Spor
Beşiktaş'ın Yeni Golcüsü Vlahovic ile Beraber Transfer Olan İki Kasa Domatesin Sırrı Çözüldü

Beşiktaş'ın Yeni Golcüsü Vlahovic ile Beraber Transfer Olan İki Kasa Domatesin Sırrı Çözüldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2026 - 13:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Beşiktaş geçtiğimiz akşam uzun süredir beklediği golcüsüne imzayı attırdı. Kariyerinde Fiorentina, Juventus gibi takımlar olan Sırp golcü Dusan Vlahoviç, Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a iniş yaptı. Ancak görevlilerin taşıdığı kasadaki domatesler karşılamanın en ilginç detaylarından biri oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beşiktaş taraftarı Sırp golcü Vlahovic'i büyük coşkuyla karşıladı.

Beşiktaş taraftarı Sırp golcü Vlahovic'i büyük coşkuyla karşıladı.

Türkçe 'Şampiyon olmak istiyoruz' açıklaması yapan ve çektirdiği üçlü beğeni toplayan Sırp golcünün İstanbul'daki ilk akşamı taraftar tarafından tam puan aldı. Ancak bir detay ilgi çekti.

Görevliler Sırp golcünün eşyalarıyla birlikte iki kasa domates taşırken görüntülendi.

Spor muhabiri Emre Tanrıver dikkat çeken ayrıntıyla ilgili 'Vlahovic'in neden iki kasa domates getirdiğini öğrendim. Vlahovic ile birlikte dışarıda yemek yiyen Beşiktaşlı yetkililer domateslerin lezzetini çok beğeniyor. Vlahovic de 2 kasa hediye ediyor.' ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın