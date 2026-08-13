Beşiktaş'ın Yeni Golcüsü Vlahovic ile Beraber Transfer Olan İki Kasa Domatesin Sırrı Çözüldü
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Beşiktaş geçtiğimiz akşam uzun süredir beklediği golcüsüne imzayı attırdı. Kariyerinde Fiorentina, Juventus gibi takımlar olan Sırp golcü Dusan Vlahoviç, Başkan Serdal Adalı ile birlikte İstanbul'a iniş yaptı. Ancak görevlilerin taşıdığı kasadaki domatesler karşılamanın en ilginç detaylarından biri oldu.
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Beşiktaş taraftarı Sırp golcü Vlahovic'i büyük coşkuyla karşıladı.
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Görevliler Sırp golcünün eşyalarıyla birlikte iki kasa domates taşırken görüntülendi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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