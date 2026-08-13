Maden İşçileri Ankara'daki Eylemlerini Sürdürüyor: "Ben Köle Değilim, Ben de İnsanım"
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Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını almak için başlattığı eylem üçüncü gününde sürüyor. Bir madenci, parkta kaldıkları sırada üzerlerine su sıkıldığını anlatarak, “Ben köle değilim, ben de insanım, ben de bir ana babanın çocuğuyum. Benim de çocuklarım var. Ben çocuklarımın ekmeğini götürmek için direniyorum' dedi.
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Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madeninde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem sürüyor.
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Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Ankara Valiliği'nin eylem yasağına tepki göstererek, "Vali Bey gelsin, işçiyi dinlesin; yasağı görelim bakalım. Dayanabilecek mi o yürek? Oradan ahkam kesmek değil, oradan karar vermek değil. O işçinin yanına gelin, görün işçinizin derdini" dedi. Çakır, 10-13 aydır maaş alamayan madencilerin haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.
Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eyleminde, polis ablukası nedeniyle ilk 7 saat basın mensuplarının madencilerin yanına gitmesine izin verilmedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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