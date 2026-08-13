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Maden İşçileri Ankara'daki Eylemlerini Sürdürüyor: "Ben Köle Değilim, Ben de İnsanım"

Maden İşçileri Ankara'daki Eylemlerini Sürdürüyor: "Ben Köle Değilim, Ben de İnsanım"

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.08.2026 - 13:27
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Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını almak için başlattığı eylem üçüncü gününde sürüyor. Bir madenci, parkta kaldıkları sırada üzerlerine su sıkıldığını anlatarak, “Ben köle değilim, ben de insanım, ben de bir ana babanın çocuğuyum. Benim de çocuklarım var. Ben çocuklarımın ekmeğini götürmek için direniyorum' dedi.

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Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madeninde çalışan Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi madencilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattıkları eylem sürüyor.

Garantörlük görevini yerine getirmesi için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na yürümek isteyen fakat Milli Kütüphane Metro İstasyonu önünde polis engeliyle karşılaşan madenciler işverenin yanı sıra yetkililere de tepki gösterdi. Bir madenci, yaptığı açıklamada şunları söyledi:  'İki gecedir gördüğümüz eziyeti hiçbir hayvan görmedi. Biz iki gecedir parkta yatıyoruz. Parkta üzerimize su fışkırtıyorlar. Üstümüz başımız, paramız, eşyalarımız; her şeyimiz ıslanıyor. Camiye gidiyoruz, imam, bekçiler bizi camiye almıyorlar. Bizim sığınacağımız yer camidir. Başka nereye sığınalım? Bize yaptıkları eziyeti köpeğe bile yapmazlar. Bir it yattığı zaman köpeğin üzerine su atmıyoruz. Ama bunlar bizi ıslatıyorlar. Biz hayvan değiliz, insanız. Köpek yattığı yerde üzerine su sıçratılmaz. Ama onlar bize su sıçratıyorlar. Diyorlar ki 'Hayvan hakkı var.' Hayvan hakkı varsa insan hakkı da var, tamam mı? Ben 33 sene devletime hizmet yaptım. Devletime kucak açtım. Ama devlet benim yanımda durmuyor. Milletvekilleri yanımızda durmuyor. Vali Bey kendi başına karar çıkarıyor. Karar çıkarıyorsanız buyurun, gelin benim derdimi dinleyin. Ben gece yatamıyorum. Buraya geldim, köle değilim. Ben de insanım. Ben de ana babanın yavrusuyum. Benim de çocuklarım var. Ben çocuklarımın ekmeğini götürmek için direniyorum.'

Başka bir madenci ise şöyle konuştu: 'Pazar günü bir yasak çıkarmışlar, 'İşçiler, Doruk Maden, Elazığ Eti Gümüş grev yapamaz.' İşte 'hakları varmış, maaşları varmış ama grev yapamazsınız' diyorlar. Sayın Valim bunu biliyorsanız, gelin derdimize derman olun. Şimdi burada yaşlı arkadaşlarımız var. Kiminin kızı, kiminin oğlu üniversiteye gidiyor. Çocukları okula gidiyor. Gelin, üç ay maaş almayın, kızınıza, çocuğunuza harçlık göndermeyin. O kız çocuğu üniversiteye gittiği zaman üç ay maaş göndermezseniz orada ne yapacak? Bir erkek çocuk üniversiteye gittiği zaman, babası üç ay harçlık göndermediği zaman ne olacak? Sayın devlet yetkilileri, size sesleniyorum. Sayın valiler, sayın milletvekilleri, gelin derdimize derman olun. Burada yasa dışı bir şey yapmıyoruz. Grev yapmıyoruz. Alın terimizi, ekmeğimizi ve bize yasal olarak tanınan haklarımızı savunuyoruz. Sanki biz burada muhalefet yapıyoruz. Biz burada muhalefet yapmıyoruz. Tüm haklarımız için, Elazığ Maden'den gelemeyen çalışan arkadaşlarımızın haklarını almak için, alın terimiz için buraya geldik. Sesimize ses olun.'

Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Ankara Valiliği'nin eylem yasağına tepki göstererek, "Vali Bey gelsin, işçiyi dinlesin; yasağı görelim bakalım. Dayanabilecek mi o yürek? Oradan ahkam kesmek değil, oradan karar vermek değil. O işçinin yanına gelin, görün işçinizin derdini" dedi. Çakır, 10-13 aydır maaş alamayan madencilerin haklarını alana kadar eylemlerini sürdüreceklerini söyledi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencilerinin haklarını alma talebiyle başlattıkları eylem, 3. gününde sürüyor.  Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemlerinin üç gündür sürdüğünü, üç gündür seslerini kimsenin duymadığını, Enerji Bakanlığı önüne gittiklerinde beş dakika içerisinde gözaltına alındıklarını ve gece saat 01.00'e kadar gözaltında tutulduklarını belirtti. Çakır, 'Beş dakikalık meseleyi beş-on saate yayıyorlar. Biz ne yazık ki üç günden beri derdimizi anlatamadık. Ama biz üç yüz gün de olsa bu derdimizi anlatacağız. Çünkü biz haklıyız, biz madenciler olarak inatçıyız. Bu inatçılığımızla burada haklılığımızı bir gün teslim ettireceğiz. Biz ezilenleriz ama hiçbir zaman korkmayanlarız' dedi.

Ankara Valiliği'nin eylem yasağına tepki gösteren Çakır, şöyle konuştu: 'O Vali Bey, üç ay maaş almasa bana bu emri verebilir mi? O polisler üç ay, beş ay maaş almasa benim karşıma bariyer kurabilir mi? On ay maaş almamış, on üç ay maaş almamış madencilere 'Susun, yasak var.' Bu yasak bir yere kadardı. On üç aydan beri niye varmadı? Vali Bey, bu işçilerin derdini niye dinlemedi? Bu işçiler, oradaki valilere, kaymakamına, belediye başkanına, milletvekiline anlatmadı mı sanıyorsunuz? Herkes anlattı, herkes kulağını tıkadı. Patronun yanına gittiler hepsi. İşçinin yanına gelmediler. Vali Bey gelsin, işçiyi dinlesin; yasağı görelim bakalım. Dayanabilecek mi o yürek? Oradan ahkam kesmek değil, oradan karar vermek değil. O işçinin yanına gelin, görün işçinizin derdini. Bu yurttaşlar sizin yurttaşlarınız. Siz bu işçilerin vergileriyle orada makamda oturuyorsunuz. O belediye başkanı bu işçilerden oy aldığı için orada oturuyor. Milletvekili bu işçilerden oy aldığı için orada oturuyor. 'Bizi savunun' diyoruz. Ama patronları savunuyorlar. İşçilerini savunmuyorlar. Bir gün gelir, o işçiler de size gereken dersi verir. Biz ders vermesini de biliriz, ders almasını da biliriz.'

Çakır, kendisinin ve sendika üyelerinin gözaltına alınmaktan korkmadığını belirterek, 'Beni burada yüz kere de gözaltına alsanız, bin kere de gözaltına alsanız bu işçileri bırakmayacağız. Bu işçilerin anasının ak sütü gibi helal olan hakkını da alacağız' ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan yeniden randevu talep edeceklerini söyleyen Çakır, 'Yine gözaltına alabilirsiniz, yine geleceğiz. Bu mesele bitmeden buradan gitmeyeceğiz' dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eyleminde, polis ablukası nedeniyle ilk 7 saat basın mensuplarının madencilerin yanına gitmesine izin verilmedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki eyleminde, polis ablukası nedeniyle ilk 7 saat basın mensuplarının madencilerin yanına gitmesine izin verilmedi.

YENİ Parti Milletvekili Tanal, DEM Parti Milletvekili Akça Cupolo ve TİP Genel Başkanı Baş eyleme destek vererek, işçilerin alacaklarının ödenmemesine tepki gösterdi. Erkan Baş, “86 milyonun gözü önünde hırsızlık yapılıyor” dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle Ankara’da sürdürdüğü eylem üçüncü gününde devam etti. Polis ablukası nedeniyle eylemin ilk 7 saatinde basın mensuplarının madencilerin yanına gitmesine izin verilmedi. Eylemin 7’nci saatinde ise basın mensupları madencilerin bulunduğu alana alındı.

Basının alana girmesinin ardından madenciler, üstleri çıplak şekilde baretlerini yere vurarak, “Bakan korkma, insan yemeyiz”, “Direne direne kazanacağız” ve “Holdingler soyuyor, bakanlık koruyor” sloganları attı. Bağımsız Maden-İş yetkililerinin bakanlık yetkilileriyle görüşme talebi ise yanıtsız kaldı. Madenciler, açıklamaların ardından bugünkü eylemlerini sonlandırdı.

Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, eylemlerinin üçüncü gününde olduklarını belirterek, Doruk Madencilik işçilerinin kıdem tazminatları ve maaşlarının ödendiğini ancak geriye dönük ücretsiz izin ücretleri ile ihbar tazminatı alacaklarının bulunduğunu söyledi. Elazığ’daki madencilerin ise geriye dönük maaş, kıdem ve ihbar tazminatı ile ücretsiz izin alacaklarının sürdüğünü ifade etti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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