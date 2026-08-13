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"Hayatımın Hareketi:" Olimpiyat Kaykayçısı Kaykay Hareketini Güneş Tutulmasına Denk Getirdi

"Hayatımın Hareketi:" Olimpiyat Kaykayçısı Kaykay Hareketini Güneş Tutulmasına Denk Getirdi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.08.2026 - 13:37

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İspanyol Olimpiyat kaykaycısı Danny León, 12 Ağustos'ta gerçekleşen Güneş tutulmasını unutulmaz bir kaykay hareketine dönüştürdü. León, yaptığı atlayışı Ay'ın Güneş'in önünden geçtiği ana denk getirerek ortaya izleyenleri şaşırtan bir görüntü çıkardı. Kaykaycının havada olduğu sırada tutulmuş Güneş'in arka planda belirmesi, hareketi adeta kusursuz bir fotoğraf karesine dönüştürdü.

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İspanyol Olimpiyat kaykaycısı Danny León, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen tam Güneş tutulmasını adeta kendi gösterisine dönüştürdü.

İspanyol Olimpiyat kaykaycısı Danny León, geçtiğimiz saatlerde gerçekleşen tam Güneş tutulmasını adeta kendi gösterisine dönüştürdü.

León, Ay'ın Güneş'in önünden geçtiği anı önceden hesaplayarak gerçekleştirdiği kaykay hareketinin zamanlamasını tutulmayla saniyesi saniyesine eşleştirdi. Havaya yükseldiği sırada arkasında tutulmuş Güneş'in görülmesiyle ortaya çıkan görüntü, kaykaycının silüetini Ay ve Güneş'in önünde gösterdi. İki kez Olimpiyatlarda yarışan León, sosyal medyada paylaştığı bu sıra dışı anı 'hayatımın hareketi' olarak nitelendirdi.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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