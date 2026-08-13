Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Uzmanların Her Gün Yaptığı Alışkanlıklar

Günlük olarak 7 binin üzerinde adımı sağlık açısından hedeflerken, vücut kompozisyonunu geliştirmek için 10 binin üzerine çıkmaya çalışıyor.

Ellis'in dikkat çektiği bir diğer nokta ise uzun süre hareketsiz kalmamak. Gün içerisinde squat, lunge, şınav ve hareketlilik egzersizleri gibi vücut ağırlığı çalışmalarını kısa tekrarlarla uyguluyor. Yaklaşık her bir veya iki saatte bir 10-20 tekrar yaparak masa başında geçirilen sürenin etkisini azaltmaya çalışıyor.

Üstelik bunun için spor salonuna gitmek de şart değil. Bahçe işleri, temizlik, evde yapılan tamiratlar hatta oyun oynamak bile günlük fiziksel aktivitenin bir parçası olarak değerlendirilebilir.

Yoğunluktan çok istikrara güveniyor

Performans koçu Dan Lawrence'a göre uzun süre formda kalmanın sırrı her gün yüksek motivasyonla çalışmak değil. Asıl önemli olan, sürdürülebilir alışkanlıklar oluşturmak.

Lawrence'ın günlük rutininde hareket etmek, uyku düzenini korumak, yemekleri önceden hazırlamak, sağlıklı atıştırmalıkları hazır bulundurmak, egzersiz için takvimde zaman ayırmak, hareketlilik çalışmaları yapmak, yeterince uyumak ve su tüketimine dikkat etmek bulunuyor.

Bu alışkanlıkların tamamını bir anda hayata geçirmek zorunda olmadığımızı da vurguluyor. Ona göre küçük bir alışkanlığı düzenli hale getirmek bile zaman içerisinde dönemsel motivasyon patlamalarından daha etkili olabilir.