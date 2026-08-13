Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Uzmanların Her Gün Yaptığı Alışkanlıklar
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Fitness uzmanlarına göre sağlıklı ve formda kalmak için saatlerce spor yapmak ya da kusursuz bir rutin oluşturmak gerekmiyor. Gün içinde daha fazla hareket etmekten uyku düzenine, öğün planlamasından toparlanmaya kadar küçük ama sürdürülebilir alışkanlıklar uzun vadede önemli fark yaratabiliyor. Uzmanların kendi günlük rutinlerinden öne çıkardığı alışkanlıklara birlikte bakalım.
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Sağlıklı ve fit kalmak için herkesin uygulaması gereken tek bir rutin yok.
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Kısa koşularla yürüyüşü destekliyor
20 yılı aşkın süredir fitness alanında çalışan Darren Ellis, hareketliliğin yalnızca spor salonunda gerçekleşmediğini düşünüyor.
Spor salonu baş antrenörü Patrick James için ısınma, antrenmanın vazgeçilmez parçalarından biri.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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