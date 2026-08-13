Gün Boyu Biriken Mikro Stresler Sandığınızdan Çok Daha Fazla Yoruyor

Cevapsız mesajlar, sürekli gelen bildirimler, yarım kalan işler, son dakika değişiklikleri ve küçük sorumluluklar tek başına önemsiz görünse de gün boyunca üst üste geldiğinde zihinsel yük oluşturabilir.

Mikro stres nedir?

Mikro stres, günlük yaşamda fark edilmeden biriken küçük gerilimleri ifade eder. Sabah gelen gergin bir iş mesajı, değişen bir toplantı saati, cevap bekleyen bir mesaj ya da evde yapılması gereken küçük bir iş bu stres kaynaklarından bazılarıdır.

Bu durumun yorucu tarafı, stresin tek bir olaydan değil, gün boyunca tekrar eden pek çok küçük etkiden oluşmasıdır. Zihin bir işi yaparken başka bir mesajı, yarım kalan görevi veya çözülmesi gereken başka bir konuyu düşünmeye devam ettiğinde sürekli olarak konu değiştirmek zorunda kalır. Bu da zamanla zihinsel yorgunluğu artırabilir.