Gün Boyu Biriken Mikro Stresler Sandığınızdan Çok Daha Fazla Yoruyor
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Kaynak: https://www.uplifers.com/mikro-stresl...
Günün sonunda kendinizi tükenmiş hissediyor ama “Bugün ne yaptım ki bu kadar yoruldum?” diye düşünüyorsanız, sebep düşündüğünüzden daha küçük olabilir. Gün içine yayılan cevap bekleyen mesajlar, bildirimler, yarım kalan işler ve son dakika değişiklikleri tek tek önemsiz görünse de bir araya geldiklerinde zihinsel yükü ciddi şekilde artırabilir. Peki, fark etmeden biriktirdiğimiz bu mikro stresler neden bizi bu kadar yoruyor?
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Günün sonunda kendinizi fazlasıyla yorgun hissediyor ancak gün içinde sizi bu kadar tüketen büyük bir olay hatırlayamıyorsanız, bunun nedeni biriken küçük stresler olabilir.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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