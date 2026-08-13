24 Günde 9 Kilo Vermişti: Doğukan Güngör Şimdi de Kaslarıyla Şov Yaptı!
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Doğukan Güngör'ün son birkaç ayda geçirdiği değişim hız kesmeden devam ediyor! Askerlik öncesinde aldığı kilolarla sosyal medyanın diline düşen ünlü oyuncu, 24 günlük askerlik sürecinden tam 9 kilo vererek dönmüş ve yeni imajıyla dikkat çekmişti. Meğer değişim bununla da sınırlı kalmamış!
Sporuna devam eden Güngör, bu kez belirginleşen karın kaslarını sergiledi. Birkaç ay önce kilolarıyla konuşulan oyuncu, şimdi de oldukça fit haliyle şovunu yaptı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak hayatımıza giren Doğukan Güngör için son birkaç ay kelimenin tam anlamıyla değişimle geçti!
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Çünkü Doğukan Güngör'ü askere gitmeden hemen önce gördüğümüzde gündeme oturan konulardan biri aldığı kilolardı.
Doğukan Güngör bu kez son halini bizzat kendisi gösterdi ve verdiği kiloların ardından yaptığı sporun sonuçlarını da sergiledi!
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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