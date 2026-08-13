24 Günde 9 Kilo Vermişti: Doğukan Güngör Şimdi de Kaslarıyla Şov Yaptı!

Aslında Doğukan Güngör'ün oyunculuk kariyeri Kızılcık Şerbeti'nden çok daha önce başlamıştı. Savaşçı, Meryem, Zümrüdüanka ve Hakim gibi yapımlarda rol alan Güngör'ün geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl proje ise 2022 yılında başlayan Kızılcık Şerbeti oldu.

Fatih Ünal karakteriyle bir anda cuma akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Güngör, karakterinin attığı her adımla sosyal medyanın daimi gündem maddelerinden biri haline geldi. Fatih'e kızdık, sinirlendik, zaman zaman ekran karşısından kendisine seslendik ama kabul edelim; Doğukan Güngör de rolünün hakkını fazlasıyla verdi.

Kızılcık Şerbeti macerasının tatsız bir şekilde sona ermesinin ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açıldı. Güngör, yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak Haysiyet dizisinin başrolü Mehmet için anlaşma sağladı. Merih Öztürk'le başrolü paylaşacak oyuncu, emekçi bir aileden gelen Mehmet karakteriyle bu kez bambaşka bir hikayenin merkezinde karşımıza çıkacak.

Fakat yeni rol gelmeden önce Doğukan Güngör'ün görüntüsünde de gözden kaçmayacak bir değişim başlamıştı.