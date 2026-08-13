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24 Günde 9 Kilo Vermişti: Doğukan Güngör Şimdi de Kaslarıyla Şov Yaptı!

24 Günde 9 Kilo Vermişti: Doğukan Güngör Şimdi de Kaslarıyla Şov Yaptı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
13.08.2026 - 18:13
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Doğukan Güngör'ün son birkaç ayda geçirdiği değişim hız kesmeden devam ediyor! Askerlik öncesinde aldığı kilolarla sosyal medyanın diline düşen ünlü oyuncu, 24 günlük askerlik sürecinden tam 9 kilo vererek dönmüş ve yeni imajıyla dikkat çekmişti. Meğer değişim bununla da sınırlı kalmamış! 

Sporuna devam eden Güngör, bu kez belirginleşen karın kaslarını sergiledi. Birkaç ay önce kilolarıyla konuşulan oyuncu, şimdi de oldukça fit haliyle şovunu yaptı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak hayatımıza giren Doğukan Güngör için son birkaç ay kelimenin tam anlamıyla değişimle geçti!

Kızılcık Şerbeti'nin Fatih'i olarak hayatımıza giren Doğukan Güngör için son birkaç ay kelimenin tam anlamıyla değişimle geçti!

Aslında Doğukan Güngör'ün oyunculuk kariyeri Kızılcık Şerbeti'nden çok daha önce başlamıştı. Savaşçı, Meryem, Zümrüdüanka ve Hakim gibi yapımlarda rol alan Güngör'ün geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan asıl proje ise 2022 yılında başlayan Kızılcık Şerbeti oldu.

Fatih Ünal karakteriyle bir anda cuma akşamlarının en çok konuşulan isimlerinden birine dönüşen Güngör, karakterinin attığı her adımla sosyal medyanın daimi gündem maddelerinden biri haline geldi. Fatih'e kızdık, sinirlendik, zaman zaman ekran karşısından kendisine seslendik ama kabul edelim; Doğukan Güngör de rolünün hakkını fazlasıyla verdi.

Kızılcık Şerbeti macerasının tatsız bir şekilde sona ermesinin ardından kariyerinde yepyeni bir sayfa açıldı. Güngör, yeni sezonda Kanal D'de yayınlanacak Haysiyet dizisinin başrolü Mehmet için anlaşma sağladı. Merih Öztürk'le başrolü paylaşacak oyuncu, emekçi bir aileden gelen Mehmet karakteriyle bu kez bambaşka bir hikayenin merkezinde karşımıza çıkacak.

Fakat yeni rol gelmeden önce Doğukan Güngör'ün görüntüsünde de gözden kaçmayacak bir değişim başlamıştı.

Çünkü Doğukan Güngör'ü askere gitmeden hemen önce gördüğümüzde gündeme oturan konulardan biri aldığı kilolardı.

Çünkü Doğukan Güngör'ü askere gitmeden hemen önce gördüğümüzde gündeme oturan konulardan biri aldığı kilolardı.

Nisan ayında katıldığı bir davette objektiflere yansıyan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti dönemine kıyasla belirgin şekilde kilo aldığı görülmüş, görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılmıştı. Hatta bazı kullanıcıların işi alaya kadar götürdüğü yorumlar da gündem olmuştu. Ardından temmuz ayında bedelli askerlik görevini yerine getirmek üzere Ankara Şereflikoçhisar'a giden Güngör'den yaklaşık 24 gün sonra bambaşka bir görüntü geldi.

Askerliğini tamamladıktan sonra Çeşme'de görüntülenen oyuncu, gözle görülür şekilde zayıflamıştı. Üstelik değişimi yalnızca bizim gözümüzün gördüğü kadarıyla değildi; Güngör bizzat askerlikten 9 kilo vererek döndüğünü açıkladı. 

Saç ve sakal stilini de değiştiren oyuncunun yeni hali, birkaç hafta önce kilosu üzerinden yapılan yorumları adeta tersine çevirdi. Fakat sonradan anlaşıldı ki Güngör'ün fiziksel değişimi askerlikle başlayıp biten bir süreç değildi çünkü kendisini yeni sezonda bekleyen Haysiyet ve Mehmet karakteri için hazırlanmaya devam ediyordu.

Meğer bizim “9 kilo verdi, değişti” dediğimiz nokta hikayenin yalnızca ortasıymış!

Kaçıranlar için Çeşme'den gelen 9 kilo vererek yenilenmiş halinden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Doğukan Güngör bu kez son halini bizzat kendisi gösterdi ve verdiği kiloların ardından yaptığı sporun sonuçlarını da sergiledi!

Doğukan Güngör bu kez son halini bizzat kendisi gösterdi ve verdiği kiloların ardından yaptığı sporun sonuçlarını da sergiledi!

Birkaç ay önce aldığı kilolar nedeniyle sosyal medyada türlü türlü yorumların hedefi olan oyuncunun aynı yıl içerisinde böyle bir görüntüyle karşımıza çıkması haliyle dikkat çekti.

Önce askerden 9 kilo eksikle döndüğünü öğrendik, ardından değişen saç ve sakal stili geldi, şimdi de karın kasları görücüye çıktı! Doğukan Güngör birkaç ay içerisinde yalnızca fazla kilolarından kurtulmakla kalmadı, sporu da hayatının merkezine alarak epey fit bir görüntüye kavuştu. 

Eh, aylarca uğraşıp bu noktaya geldikten sonra aynanın karşısına geçip küçük bir “son durum budur” şovu yapmak da hakkı olsa gerek! Bir dönem kilolarıyla gündeme gelen Doğukan Güngör, bu kez kaslarıyla konuşulmaya çok hazır gibi görünüyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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