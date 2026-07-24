24 Günde 9 Kilo Veren Doğukan Güngör Yeni Rolü İçin İmaj Değiştirdi!
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Ekranların son yıllardaki en popüler oyuncularından biri haline gelen Doğukan Güngör, başarılı oyunculuğu kadar geçirdiği dikkat çekici fiziksel değişimle de gündemde. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih Ünal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, askerlik dönüşünde verdiği kilolar ve tamamen yenilediği imajıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Üstelik bu değişimin arkasında yeni projesi için yaptığı hazırlık da var.
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Doğukan Güngör'ü Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline getiren proje hiç şüphesiz Kızılcık Şerbeti oldu.
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Belirgin şekilde kilo aldığı görülen oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun tanınmayacak kadar değiştiğini öne sürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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