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24 Günde 9 Kilo Veren Doğukan Güngör Yeni Rolü İçin İmaj Değiştirdi!

24 Günde 9 Kilo Veren Doğukan Güngör Yeni Rolü İçin İmaj Değiştirdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 11:26
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Ekranların son yıllardaki en popüler oyuncularından biri haline gelen Doğukan Güngör, başarılı oyunculuğu kadar geçirdiği dikkat çekici fiziksel değişimle de gündemde. Kızılcık Şerbeti dizisindeki Fatih Ünal karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, askerlik dönüşünde verdiği kilolar ve tamamen yenilediği imajıyla sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Üstelik bu değişimin arkasında yeni projesi için yaptığı hazırlık da var.

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Doğukan Güngör'ü Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline getiren proje hiç şüphesiz Kızılcık Şerbeti oldu.

Doğukan Güngör'ü Türkiye'nin en çok konuşulan oyuncularından biri haline getiren proje hiç şüphesiz Kızılcık Şerbeti oldu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisinde hayat verdiği Fatih Ünal karakteriyle milyonlarca izleyicinin karşısına çıkan oyuncu, başarılı performansıyla kariyerinin zirvesine ulaştı. Karakteri üzerinden sosyal medyada sık sık gündem olan Güngör, dizi sayesinde son yılların en dikkat çeken genç oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Kızılcık Şerbeti'nden ayrıldıktan sonra bir süre gözlerden uzak kalan Doğukan Güngör, 2026 yılının nisan ayında katıldığı bir davette bambaşka görüntüsüyle objektiflere yansıdı.

Belirgin şekilde kilo aldığı görülen oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun tanınmayacak kadar değiştiğini öne sürdü.

Belirgin şekilde kilo aldığı görülen oyuncunun son hali kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun tanınmayacak kadar değiştiğini öne sürdü.

Doğukan Güngör, temmuz ayında Ankara Şereflikoçhisar'da bedelli askerlik görevini yerine getirdi. Yaklaşık 24 gün süren askerlik sürecinin ardından ise adeta bambaşka biri olarak döndü.

Terhis olduktan sonra Çeşme'de görüntülenen oyuncunun verdiği kilolar ilk bakışta dikkat çekti. Daha fit bir görünüme kavuşan Güngör, saç ve sakal stilinde yaptığı değişiklikle de yeni bir imaja büründü.

Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, askerlik sürecinde tam 9 kilo verdiğini açıklayarak, 'Askerden eksi 9 kiloyla döndüm, her şey yolunda.' ifadelerini kullandı.

Doğukan Güngör'ün bu dikkat çekici değişiminin yalnızca askerlik sürecinden kaynaklanmadığı da ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı Kanal D'nin iddialı dizisi Haysiyet için de yoğun bir hazırlık sürecine girdi.

Yeni karakterine daha uygun bir görünüm elde etmek isteyen Güngör, hem kilo vererek fit bir görünüme kavuştu hem de saç ve sakal stilini değiştirerek yepyeni bir imaj oluşturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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