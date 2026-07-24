24 Günde 9 Kilo Veren Doğukan Güngör Yeni Rolü İçin İmaj Değiştirdi!

Doğukan Güngör, temmuz ayında Ankara Şereflikoçhisar'da bedelli askerlik görevini yerine getirdi. Yaklaşık 24 gün süren askerlik sürecinin ardından ise adeta bambaşka biri olarak döndü.

Terhis olduktan sonra Çeşme'de görüntülenen oyuncunun verdiği kilolar ilk bakışta dikkat çekti. Daha fit bir görünüme kavuşan Güngör, saç ve sakal stilinde yaptığı değişiklikle de yeni bir imaja büründü.

Basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, askerlik sürecinde tam 9 kilo verdiğini açıklayarak, 'Askerden eksi 9 kiloyla döndüm, her şey yolunda.' ifadelerini kullandı.

Doğukan Güngör'ün bu dikkat çekici değişiminin yalnızca askerlik sürecinden kaynaklanmadığı da ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, yeni sezonda izleyici karşısına çıkacağı Kanal D'nin iddialı dizisi Haysiyet için de yoğun bir hazırlık sürecine girdi.

Yeni karakterine daha uygun bir görünüm elde etmek isteyen Güngör, hem kilo vererek fit bir görünüme kavuştu hem de saç ve sakal stilini değiştirerek yepyeni bir imaj oluşturdu.