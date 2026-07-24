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Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Estetik Yorumlarına Ateş Püskürdü!

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Estetik Yorumlarına Ateş Püskürdü!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
24.07.2026 - 10:33
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Biricik Suden yine sosyal medyanın gündeminde. Son dönemde yaptığı dermapen işlemi sonrası paylaştığı filtresiz karelerle dikkat çeken Mazhar Alanson'un eşi, yüzündeki değişim üzerinden yapılan estetik yorumlarına sessiz kalmadı. Gelen eleştirilere oldukça sert sözlerle yanıt veren Suden, dermapen uygulamasının estetik operasyon olmadığını vurgularken kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan Mazhar Alanson, yalnızca MFÖ ile müzik tarihine damga vuran kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllardır ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan Mazhar Alanson, yalnızca MFÖ ile müzik tarihine damga vuran kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllardır ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.

2003 yılında modacı ve stil danışmanı Biricik Suden ile dünyaevine giren Alanson, magazin dünyasının en uzun soluklu ve en gözlerden uzak evliliklerinden birini sürdürüyor.

İlişkileri boyunca gösterişten uzak bir yaşam tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları davetlerle gündeme geliyor. Aralarındaki yaş farkı evliliklerinin ilk yıllarında sık sık konuşulsa da, ikili bu yorumlara hiçbir zaman kulak asmadı. Yıllardır birbirlerine verdikleri destekle örnek gösterilen çift, magazin dünyasında istikrarlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Biricik Suden ise yalnızca Mazhar Alanson'un eşi kimliğiyle değil, kendine özgü tarzı, cesur açıklamaları ve yıllar içinde geçirdiği dikkat çekici fiziksel dönüşümle de sık sık adından söz ettiriyor. Özellikle son yıllarda profesyonel seviyede spor yapmaya başlayan Suden, kaslı fiziği ve disiplinli yaşam tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Eski fotoğraflarıyla bugünkü görüntüsü sık sık karşılaştırılırken, yüzündeki değişim de uzun süredir estetik iddialarının odağında yer alıyordu.

Biricik Suden bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımlarla ya da fit görünümüyle değil, uygulattığı cilt bakım işlemiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzüne dermapen işlemi uygulandığını takipçileriyle açıkça paylaşan Suden, işlem sonrasındaki filtresiz ve makyajsız görüntülerini yayınladı.

Paylaştığı karelerde yüzündeki yoğun kızarıklık ve hassasiyet dikkat çekti. Son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği dermapen uygulaması, ciltte kontrollü mikro iğneler oluşturarak kolajen üretimini artırmayı hedefleyen bir cilt yenileme yöntemi olarak biliniyor. İnce çizgilerin görünümünü azaltması, akne izlerini hafifletmesi, gözenek görünümünü küçültmesi ve cilde daha canlı bir görünüm kazandırması nedeniyle oldukça sık tercih edilen bu uygulamanın ardından birkaç gün süren kızarıklık ve hassasiyet oluşması ise uzmanlara göre normal kabul ediliyor.

Ancak Biricik Suden'in paylaşımı kısa sürede bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar yüzündeki değişimin estetik operasyonlardan kaynaklandığını öne sürerken, yapılan yorumlar Suden'i adeta çileden çıkardı.

Hakkındaki estetik iddialarına sosyal medya hesabından sert sözlerle yanıt veren Suden, uygulamanın estetik operasyon değil, tamamen bir cilt bakım işlemi olduğunu vurguladı.

Ünlü isim paylaşımında, 'Herkes yüzüme yaptırdığım estetiği konuşuyormuş. Yahu siz rahatsız mısınız gerçekten? Ruh sağlığınız mı bozuk? Dermapen cilt bakımı için yapılan bir işlemdir, estetik operasyon değil.' ifadelerini kullandı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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