Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Estetik Yorumlarına Ateş Püskürdü!
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Biricik Suden yine sosyal medyanın gündeminde. Son dönemde yaptığı dermapen işlemi sonrası paylaştığı filtresiz karelerle dikkat çeken Mazhar Alanson'un eşi, yüzündeki değişim üzerinden yapılan estetik yorumlarına sessiz kalmadı. Gelen eleştirilere oldukça sert sözlerle yanıt veren Suden, dermapen uygulamasının estetik operasyon olmadığını vurgularken kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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Türk müziğinin yaşayan efsanelerinden biri olan Mazhar Alanson, yalnızca MFÖ ile müzik tarihine damga vuran kariyeriyle değil, özel hayatıyla da yıllardır ilgiyle takip edilen isimler arasında yer alıyor.
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Ancak Biricik Suden'in paylaşımı kısa sürede bambaşka bir tartışmanın fitilini ateşledi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar yüzündeki değişimin estetik operasyonlardan kaynaklandığını öne sürerken, yapılan yorumlar Suden'i adeta çileden çıkardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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