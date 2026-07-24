Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden Estetik Yorumlarına Ateş Püskürdü!

2003 yılında modacı ve stil danışmanı Biricik Suden ile dünyaevine giren Alanson, magazin dünyasının en uzun soluklu ve en gözlerden uzak evliliklerinden birini sürdürüyor.

İlişkileri boyunca gösterişten uzak bir yaşam tercih eden çift, zaman zaman sosyal medya paylaşımları ve katıldıkları davetlerle gündeme geliyor. Aralarındaki yaş farkı evliliklerinin ilk yıllarında sık sık konuşulsa da, ikili bu yorumlara hiçbir zaman kulak asmadı. Yıllardır birbirlerine verdikleri destekle örnek gösterilen çift, magazin dünyasında istikrarlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Biricik Suden ise yalnızca Mazhar Alanson'un eşi kimliğiyle değil, kendine özgü tarzı, cesur açıklamaları ve yıllar içinde geçirdiği dikkat çekici fiziksel dönüşümle de sık sık adından söz ettiriyor. Özellikle son yıllarda profesyonel seviyede spor yapmaya başlayan Suden, kaslı fiziği ve disiplinli yaşam tarzıyla sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı. Eski fotoğraflarıyla bugünkü görüntüsü sık sık karşılaştırılırken, yüzündeki değişim de uzun süredir estetik iddialarının odağında yer alıyordu.

Biricik Suden bu kez spor salonundan yaptığı paylaşımlarla ya da fit görünümüyle değil, uygulattığı cilt bakım işlemiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yüzüne dermapen işlemi uygulandığını takipçileriyle açıkça paylaşan Suden, işlem sonrasındaki filtresiz ve makyajsız görüntülerini yayınladı.

Paylaştığı karelerde yüzündeki yoğun kızarıklık ve hassasiyet dikkat çekti. Son dönemde birçok ünlü ismin tercih ettiği dermapen uygulaması, ciltte kontrollü mikro iğneler oluşturarak kolajen üretimini artırmayı hedefleyen bir cilt yenileme yöntemi olarak biliniyor. İnce çizgilerin görünümünü azaltması, akne izlerini hafifletmesi, gözenek görünümünü küçültmesi ve cilde daha canlı bir görünüm kazandırması nedeniyle oldukça sık tercih edilen bu uygulamanın ardından birkaç gün süren kızarıklık ve hassasiyet oluşması ise uzmanlara göre normal kabul ediliyor.