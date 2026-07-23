Doğum Sonrası Yeniden Hastaneye Kaldırıldı: Başak Karahan'dan Yürek Burkan Paylaşım

Yüksek ateş ve devam eden enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan fenomen isim, doktor gözetiminde tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar, takipçilerini bir kez daha endişelendirdi.

Başak Karahan, son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin son bilgileri takipçileriyle paylaştı. Serum aldığı anları yayınlayan fenomen isim, enfeksiyonun henüz kontrol altına alınamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Tam her şey yoluna girdi derken kendimi yine hastanede buldum. Enfeksiyon hâlâ düşmedi. Nazar mı değdi bilmiyorum ama daha Kuzey'in tadını bile çıkartamadım. Umudumu kaybetmek istemiyorum... Artık bitsin.'

Bu sözleriyle yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak yıprattığını dile getiren Başak Karahan, henüz yeni doğan oğlu Kuzey'le istediği kadar vakit geçiremediğini de ifade etti.