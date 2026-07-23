article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Doğum Sonrası Yeniden Hastaneye Kaldırıldı: Başak Karahan'dan Yürek Burkan Paylaşım

Doğum Sonrası Yeniden Hastaneye Kaldırıldı: Başak Karahan'dan Yürek Burkan Paylaşım

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 12:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan sosyal medya fenomeni Başak Karahan, doğumun ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirmeye devam ediyor. Kısa süre önce geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin iyiye gittiğini düşünen fenomen isim, bu kez yüksek ateş ve devam eden enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından yaptığı paylaşımda 'Daha Kuzey'in tadını bile çıkartamadım' sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Karahan'ın son sağlık durumu, takipçilerini bir kez daha korkuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Başak Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile mutlu evliliğini sürdürüyor.

Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Başak Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile mutlu evliliğini sürdürüyor.

Hamilelik sürecini başından itibaren takipçileriyle paylaşan fenomen isim, doğuma kadar yaşadığı heyecanı ve hazırlıkları sosyal medya hesabından sık sık yayınladı. Çift, 1 Haziran'da dünyaya gelen oğulları Kuzey'i kucaklarına alarak ilk kez anne baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Doğumun ardından duygusal paylaşımlar yapan Başak Karahan, annelik heyecanını takipçileriyle paylaşırken, kısa süre sonra oğlu Kuzey'in yüzünü de ilk kez göstermişti. Mutlu aile pozlarıyla gündeme gelen fenomen çiftin sevinci ise doğumdan sonra yaşanan sağlık sorunları nedeniyle gölgede kaldı.

Doğumun ardından rutin kontrollerine giden Başak Karahan'ın rahminde plasenta parçası kaldığından şüphelenildi. Ancak ameliyat sırasında doktorlar içeride patlayan bir miyomla karşılaştı. İlk etapta kısa süreceği düşünülen operasyon, durumun beklenenden daha ciddi olması nedeniyle açık ameliyata dönüştü.

Operasyonun ardından iyileşme sürecine giren Karahan, yaşadığı şiddetli ağrıları ve zorlu tedavi sürecini takipçileriyle paylaşmıştı. Fenomen isim, adeta yeniden doğum yapmış gibi hissettiğini söylerken, enfeksiyon nedeniyle tedavisinin bir süre daha devam edeceğini de açıklamıştı.

Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından Başak Karahan'dan bir kez daha endişelendiren bir haber geldi.

Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından Başak Karahan'dan bir kez daha endişelendiren bir haber geldi.

Yüksek ateş ve devam eden enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan fenomen isim, doktor gözetiminde tedavi altına alındı. Sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamalar, takipçilerini bir kez daha endişelendirdi.

Başak Karahan, son olarak hastane odasından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin son bilgileri takipçileriyle paylaştı. Serum aldığı anları yayınlayan fenomen isim, enfeksiyonun henüz kontrol altına alınamadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Tam her şey yoluna girdi derken kendimi yine hastanede buldum. Enfeksiyon hâlâ düşmedi. Nazar mı değdi bilmiyorum ama daha Kuzey'in tadını bile çıkartamadım. Umudumu kaybetmek istemiyorum... Artık bitsin.'

Bu sözleriyle yaşadığı sürecin kendisini hem fiziksel hem de duygusal olarak yıprattığını dile getiren Başak Karahan, henüz yeni doğan oğlu Kuzey'le istediği kadar vakit geçiremediğini de ifade etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın