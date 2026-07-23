Doğum Sonrası Yeniden Hastaneye Kaldırıldı: Başak Karahan'dan Yürek Burkan Paylaşım
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İlk kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan sosyal medya fenomeni Başak Karahan, doğumun ardından yaşadığı sağlık sorunlarıyla sevenlerini endişelendirmeye devam ediyor. Kısa süre önce geçirdiği ameliyatın ardından tedavisinin iyiye gittiğini düşünen fenomen isim, bu kez yüksek ateş ve devam eden enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Hastane odasından yaptığı paylaşımda 'Daha Kuzey'in tadını bile çıkartamadım' sözleriyle yaşadığı üzüntüyü dile getiren Karahan'ın son sağlık durumu, takipçilerini bir kez daha korkuttu.
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Sosyal medya içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Başak Karahan, uzun yıllardır birlikte olduğu Halil Ünlü ile mutlu evliliğini sürdürüyor.
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Ancak aradan geçen kısa sürenin ardından Başak Karahan'dan bir kez daha endişelendiren bir haber geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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