Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı Başak Sayan'ın Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!
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Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle hala ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin unutulmaz karakterleri kadar, onlara hayat veren oyuncuların bugünkü yaşamları da sık sık merak ediliyor. Oğuz'a olan takıntılı aşkı ve entrikalarıyla hafızalara kazınan Ceyda karakterini canlandıran Başak Sayan da aradan geçen yıllarda bambaşka bir hayat kurdu. Oyunculuğu geride bırakan ünlü isim, doğayla iç içe yaşamı ve yıllara meydan okuyan son görüntüsüyle yeniden gündemde.
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2006 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle bile yüksek izlenme oranlarına ulaşan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında yer alıyor.
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Yaprak Dökümü'nde Ceyda karakterine hayat veren Başak Sayan, dizinin ardından birçok projede yer alsa da yıllar içinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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