Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı Başak Sayan'ın Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan yapım; Ali Rıza Bey ve ailesinin yaşadığı büyük değişimi, aile bağlarını ve dramatik olayları ekrana taşırken, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle milyonların sevgisini kazandı. Aradan geçen yıllara rağmen dizinin karakterleri hâlâ sosyal medyada konuşuluyor; oyuncuların bugünkü halleri ise sık sık gündem oluyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz Ceyda'ydı. Başlarda Leyla'nın yakın arkadaşı olarak hikâyeye dahil olan Ceyda, ilerleyen bölümlerde Oğuz'a duyduğu saplantılı aşk, entrikaları ve hırslı tavırlarıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Zarafeti ve şıklığıyla da dikkat çeken karakter, özellikle Oğuz uğruna yaptığı hamlelerle uzun süre izleyicilerin tepkisini çekmiş, buna rağmen dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olmayı başarmıştı.