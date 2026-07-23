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Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı Başak Sayan'ın Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Yaprak Dökümü'nün Ceyda'sı Başak Sayan'ın Son Halini Görenler Şaşkınlığını Gizleyemedi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 11:21
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Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle hala ilgi görmeye devam ediyor. Dizinin unutulmaz karakterleri kadar, onlara hayat veren oyuncuların bugünkü yaşamları da sık sık merak ediliyor. Oğuz'a olan takıntılı aşkı ve entrikalarıyla hafızalara kazınan Ceyda karakterini canlandıran Başak Sayan da aradan geçen yıllarda bambaşka bir hayat kurdu. Oyunculuğu geride bırakan ünlü isim, doğayla iç içe yaşamı ve yıllara meydan okuyan son görüntüsüyle yeniden gündemde.

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2006 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle bile yüksek izlenme oranlarına ulaşan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında yer alıyor.

2006 yılında yayın hayatına başlayan ve yıllar geçmesine rağmen tekrar bölümleriyle bile yüksek izlenme oranlarına ulaşan Yaprak Dökümü, Türk televizyon tarihinin en unutulmaz dizileri arasında yer alıyor.

Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı eserinden uyarlanan yapım; Ali Rıza Bey ve ailesinin yaşadığı büyük değişimi, aile bağlarını ve dramatik olayları ekrana taşırken, güçlü oyuncu kadrosu ve hafızalara kazınan karakterleriyle milyonların sevgisini kazandı. Aradan geçen yıllara rağmen dizinin karakterleri hâlâ sosyal medyada konuşuluyor; oyuncuların bugünkü halleri ise sık sık gündem oluyor.

Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri de hiç kuşkusuz Ceyda'ydı. Başlarda Leyla'nın yakın arkadaşı olarak hikâyeye dahil olan Ceyda, ilerleyen bölümlerde Oğuz'a duyduğu saplantılı aşk, entrikaları ve hırslı tavırlarıyla dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Zarafeti ve şıklığıyla da dikkat çeken karakter, özellikle Oğuz uğruna yaptığı hamlelerle uzun süre izleyicilerin tepkisini çekmiş, buna rağmen dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri olmayı başarmıştı.

Yaprak Dökümü'nde Ceyda karakterine hayat veren Başak Sayan, dizinin ardından birçok projede yer alsa da yıllar içinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Yaprak Dökümü'nde Ceyda karakterine hayat veren Başak Sayan, dizinin ardından birçok projede yer alsa da yıllar içinde ekranlardan uzaklaşmayı tercih etti.

Oyunculuğu ikinci plana atan Sayan, evlendikten ve ikiz çocuklarını dünyaya getirdikten sonra ailesine daha fazla vakit ayırmaya başladı. Uzun yıllardır televizyon projelerinde yer almayan ünlü isim, kariyerine artık bambaşka bir alanda devam ediyor.

Bugün yazarlığıyla ön plana çıkan Başak Sayan, bugüne kadar birçok kitaba imza attı ve edebiyat alanındaki çalışmalarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Bir dönem Amerika'da da yaşayan oyuncu, yoğun şehir hayatını geride bırakarak doğayla iç içe, sakin bir yaşam sürmeyi tercih etti. Sosyal medya paylaşımlarında ailesi, çocukları ve doğal yaşamına sık sık yer veren Sayan, ekranlardan uzak olsa da takipçileriyle bağını koparmıyor.

Öte yandan yıllar geçmesine rağmen değişmeyen görüntüsü de dikkatlerden kaçmıyor. Sosyal medyada paylaştığı son kareler kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı ünlü oyuncunun yıllara adeta meydan okuduğunu dile getirdi. Yaprak Dökümü'nün entrikacı Ceyda'sı olarak hafızalara kazınan Başak Sayan, bugün bambaşka bir hayat sürse de hem dizinin unutulmaz karakteri hem de yıllar sonraki değişimiyle konuşulmaya devam ediyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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