İsmail Yüksek'in Düğünü Sonrası Sular Durulmuyor! Emre Matraş'tan "Kızını Terk Etti" İddialarına Yanıt
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın görkemli düğünü, mutluluk pozlarından çok nikah sonrasında yaşanan 'baba adı' kriziyle gündeme oturdu. Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş'ın peş peşe yaptığı açıklamalar günlerce konuşulurken, sosyal medyada ortaya atılan 'Kızını 8 yaşında terk etti' iddiaları tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Gelen eleştirilerin ardından Emre Matraş, bu kez yıllar öncesine ait baba-kız fotoğraflarını paylaşarak sessizliğini bozdu.
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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, son yıllarda sahadaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen isimlerden biri haline geldi.
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Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bu kez farklı iddialar gündeme geldi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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