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İsmail Yüksek'in Düğünü Sonrası Sular Durulmuyor! Emre Matraş'tan "Kızını Terk Etti" İddialarına Yanıt

İsmail Yüksek'in Düğünü Sonrası Sular Durulmuyor! Emre Matraş'tan "Kızını Terk Etti" İddialarına Yanıt

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
23.07.2026 - 10:25
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın görkemli düğünü, mutluluk pozlarından çok nikah sonrasında yaşanan 'baba adı' kriziyle gündeme oturdu. Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş'ın peş peşe yaptığı açıklamalar günlerce konuşulurken, sosyal medyada ortaya atılan 'Kızını 8 yaşında terk etti' iddiaları tartışmayı bambaşka bir noktaya taşıdı. Gelen eleştirilerin ardından Emre Matraş, bu kez yıllar öncesine ait baba-kız fotoğraflarını paylaşarak sessizliğini bozdu.

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Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, son yıllarda sahadaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen isimlerden biri haline geldi.

Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın başarılı orta saha oyuncularından İsmail Yüksek, son yıllarda sahadaki performansıyla olduğu kadar özel hayatıyla da yakından takip edilen isimlerden biri haline geldi.

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansın ardından milli takımın da değişmez isimlerinden olan Yüksek, geçtiğimiz günlerde iç mimar Esen Matraş ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Futbol dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün, ilk etapta romantik kareleri ve davetlileriyle konuşulsa da nikâh sırasında yaşandığı öne sürülen bir detay kısa sürede tüm kutlamanın önüne geçti.

İddialara göre nikâh memurunun Esen Matraş'a yönelttiği 'Babanızın adı?' sorusuna, öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adının verilmesi büyük bir aile krizini beraberinde getirdi. Düğünün hemen ardından konu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş da yıllardır sessiz kaldığı sosyal medyaya ilk kez bu olay nedeniyle katılarak peş peşe açıklamalar yaptı.

Emre Matraş, kızının nikâhta kendi adı yerine başka bir isim söylemesine sert tepki gösterirken, 'Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Baba adı kısmında başka isim geçtiği için bu evliliği kabul etmiyorum.' ifadelerini kullandı. Bununla da yetinmeyen Matraş, damadı İsmail Yüksek'in evlilik öncesinde ailesiyle birlikte gelip kızını kendisinden istemesi gerektiğini savundu. Açıklamalar kısa sürede magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.

Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bu kez farklı iddialar gündeme geldi.

Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bu kez farklı iddialar gündeme geldi.

Çok sayıda kullanıcı, Matraş'ın yıllar önce kızı Esen'i küçük yaşta terk ettiğini, bu nedenle bugün yaşananlara tepki göstermesinin samimi bulunmadığını öne sürdü. Özellikle 'Kızını 8 yaşında terk etti, şimdi neden ortaya çıktı?' şeklindeki yorumlar kısa sürede binlerce kez paylaşıldı.

Hakkındaki eleştirilerin büyümesi üzerine Emre Matraş yeniden sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bu kez herhangi bir yazılı açıklamadan ziyade, yıllara yayılan aile fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Esen Matraş'ın bebekliğinden çocukluğuna ve gençlik yıllarına kadar farklı dönemlerde birlikte çekildikleri kareleri yayınlayan Matraş, iddialara yanıt verdi.

Paylaştığı fotoğraflarla 'kızını terk ettiği' yönündeki iddiaları dolaylı şekilde reddeden Emre Matraş, sosyal medyada devam eden tartışmalara kendi arşivinden yanıt verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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