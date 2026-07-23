İsmail Yüksek'in Düğünü Sonrası Sular Durulmuyor! Emre Matraş'tan "Kızını Terk Etti" İddialarına Yanıt

Sarı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performansın ardından milli takımın da değişmez isimlerinden olan Yüksek, geçtiğimiz günlerde iç mimar Esen Matraş ile görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Futbol dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı düğün, ilk etapta romantik kareleri ve davetlileriyle konuşulsa da nikâh sırasında yaşandığı öne sürülen bir detay kısa sürede tüm kutlamanın önüne geçti.

İddialara göre nikâh memurunun Esen Matraş'a yönelttiği 'Babanızın adı?' sorusuna, öz babası Emre Matraş yerine kendisini büyüten üvey babası Anıl Karaer'in adının verilmesi büyük bir aile krizini beraberinde getirdi. Düğünün hemen ardından konu sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Esen Matraş'ın öz babası Emre Matraş da yıllardır sessiz kaldığı sosyal medyaya ilk kez bu olay nedeniyle katılarak peş peşe açıklamalar yaptı.

Emre Matraş, kızının nikâhta kendi adı yerine başka bir isim söylemesine sert tepki gösterirken, 'Kızımın baba adı Emre Matraş'tır. Baba adı kısmında başka isim geçtiği için bu evliliği kabul etmiyorum.' ifadelerini kullandı. Bununla da yetinmeyen Matraş, damadı İsmail Yüksek'in evlilik öncesinde ailesiyle birlikte gelip kızını kendisinden istemesi gerektiğini savundu. Açıklamalar kısa sürede magazin ve sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi.