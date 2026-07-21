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İsmail Yüksek'in Eşi Esen Matraş'ın Babasıyla İlgili Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı

İsmail Yüksek'in Eşi Esen Matraş'ın Babasıyla İlgili Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 11:45
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İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın görkemli düğünü, nikah sonrası yaşanan aile kriziyle günlerce konuşulmuştu. Esen Matraş'ın biyolojik babası Emre Matraş'ın peş peşe yaptığı sert açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bu kez bambaşka bir detay gündeme geldi. Bir döneme damga vuran Matraş Deri'nin veliahtı olan Emre Matraş'ın, yıllar önce Tarkan'a rakip olması için müzik piyasasına sürüldüğü ortaya çıktı. 90'lı yılların en çok konuşulan kulislerinden biri yeniden gündem olurken, Emre Matraş'ın bilinmeyen geçmişi sosyal medyada büyük merak uyandırdı.

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Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Spor, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı düğün, nikah şahitleri ve gösterişli organizasyonuyla sosyal medyada büyük ilgi gördü. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da nikah şahidi olduğu düğün, ilk etapta mutluluk kareleriyle konuşulurken kısa süre sonra bambaşka bir olayla magazin gündeminin merkezine oturdu.

Düğünün ardından Esen Matraş'ın biyolojik babası Emre Matraş'ın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Düğünün ardından Esen Matraş'ın biyolojik babası Emre Matraş'ın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.

Emre Matraş, nikah sırasında kızına yöneltilen 'Baba adınız?' sorusuna kendi ismi yerine Esen Matraş'ı büyüten üvey babasının adının verilmesine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yayımladığı videoda oldukça sert ifadeler kullanan Matraş, bu nedenle evliliği 'geçerli saymadığını' öne sürdü. Nikah memuru hakkında soruşturma talebinde bulunacağını söyleyen Emre Matraş, ayrıca İsmail Yüksek ve ailesinin geleneklere uygun şekilde kendisinden kız istemesi gerektiğini savundu. Açıklamaları kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşırken, kamuoyunda da geniş yankı uyandırdı.

Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bu kez bambaşka bir konu konuşulmaya başlandı.

Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bu kez bambaşka bir konu konuşulmaya başlandı.

Pek çok kullanıcı, Matraş'ın yalnızca iş insanı olmadığını, 1990'lı yıllarda müzik dünyasında da adından söz ettirdiğini hatırlattı.

Özellikle sosyal medya kullanıcısı Çetin Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımda, Emre Matraş'ın 90'lı yıllarda Tarkan'a rakip olarak müzik piyasasına çıkarıldığı iddiası yeniden gündeme taşındı.

1990'lı yılların başında Tarkan'ın ilk albümünde birlikte çalıştığı menajeri ve söz yazarı Alpay Aydın ile yollarını ayırmasının ardından yaşanan süreç, yıllardır Türk pop müziğinin en ilginç kulis hikayelerinden biri olarak anlatılıyor.

İddiaya göre Alpay Aydın, Tarkan'dan ayrıldıktan sonra onun karşısına güçlü bir rakip çıkarmayı hedefledi. Bu süreçte yolu, Matraş Deri'nin genç veliahtı Emre Matraş ile kesişti.

1994 yılında yayımlanan "Yaz Aşkları" albümüyle müzik piyasasına giriş yapan Emre Matraş'ın yapımcılığını Alpay Aydın üstlenirken, albümde yer alan şarkıların büyük bölümünün sözleri de yine Aydın tarafından yazıldı.

Dönemin dikkat çeken parçalarından 'Çal Çal Oyna' için yüksek bütçeli klipler çekildi ve televizyonlarda yoğun tanıtım yapıldı.

Ancak tüm yatırımlara rağmen Emre Matraş, Tarkan'ın yakaladığı büyük çıkışı tekrarlayamadı. Tarkan kısa süre içinde 'Megastar' unvanına uzanan kariyerini inşa ederken, Emre Matraş müzik sektöründen çekilerek aile şirketine yöneldi.

Bugün ise yıllar sonra bu kez kızı Esen Matraş'ın düğünüyle yeniden gündeme gelen Emre Matraş'ın geçmişteki müzik kariyeri ve Tarkan'a rakip olarak piyasaya sürüldüğü iddiaları, sosyal medyada yeniden en çok konuşulan konular arasına girdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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