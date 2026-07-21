İsmail Yüksek'in Eşi Esen Matraş'ın Babasıyla İlgili Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İsmail Yüksek ile Esen Matraş'ın görkemli düğünü, nikah sonrası yaşanan aile kriziyle günlerce konuşulmuştu. Esen Matraş'ın biyolojik babası Emre Matraş'ın peş peşe yaptığı sert açıklamalar sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bu kez bambaşka bir detay gündeme geldi. Bir döneme damga vuran Matraş Deri'nin veliahtı olan Emre Matraş'ın, yıllar önce Tarkan'a rakip olması için müzik piyasasına sürüldüğü ortaya çıktı. 90'lı yılların en çok konuşulan kulislerinden biri yeniden gündem olurken, Emre Matraş'ın bilinmeyen geçmişi sosyal medyada büyük merak uyandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek ile iç mimar Esen Matraş, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle hayatlarını birleştirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Düğünün ardından Esen Matraş'ın biyolojik babası Emre Matraş'ın yaptığı açıklamalar büyük yankı uyandırdı.
Emre Matraş'ın açıklamalarının ardından sosyal medyada bu kez bambaşka bir konu konuşulmaya başlandı.
1994 yılında yayımlanan "Yaz Aşkları" albümüyle müzik piyasasına giriş yapan Emre Matraş'ın yapımcılığını Alpay Aydın üstlenirken, albümde yer alan şarkıların büyük bölümünün sözleri de yine Aydın tarafından yazıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın