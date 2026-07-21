İsmail Yüksek'in Eşi Esen Matraş'ın Babasıyla İlgili Şaşırtan Gerçek Ortaya Çıktı

Pek çok kullanıcı, Matraş'ın yalnızca iş insanı olmadığını, 1990'lı yıllarda müzik dünyasında da adından söz ettirdiğini hatırlattı.

Özellikle sosyal medya kullanıcısı Çetin Cem Yılmaz'ın yaptığı paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Paylaşımda, Emre Matraş'ın 90'lı yıllarda Tarkan'a rakip olarak müzik piyasasına çıkarıldığı iddiası yeniden gündeme taşındı.

1990'lı yılların başında Tarkan'ın ilk albümünde birlikte çalıştığı menajeri ve söz yazarı Alpay Aydın ile yollarını ayırmasının ardından yaşanan süreç, yıllardır Türk pop müziğinin en ilginç kulis hikayelerinden biri olarak anlatılıyor.

İddiaya göre Alpay Aydın, Tarkan'dan ayrıldıktan sonra onun karşısına güçlü bir rakip çıkarmayı hedefledi. Bu süreçte yolu, Matraş Deri'nin genç veliahtı Emre Matraş ile kesişti.