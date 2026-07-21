Hamilelik Pozlarına Tepki Göstermişti: Gamze Erçel'in Sahildeki Fotoğraf Çekimi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile dünyaevine giren Gamze Erçel, aynı yıl kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci bebek müjdesini vererek hayranlarını sevindirdi. 'Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz.' notuyla yaptıkları paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, kardeşi Hande Erçel'in bu haberi aldığı anlar da sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile çıktığı Bodrum tatilinde magazin objektiflerine yakalandı. Yaklaşık altı aylık hamile olan Erçel'in belirginleşen karnı dikkat çekerken, sahilde verdiği pozlar kısa sürede magazin gündemine oturdu.