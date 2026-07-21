article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Hamilelik Pozlarına Tepki Göstermişti: Gamze Erçel'in Sahildeki Fotoğraf Çekimi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Hamilelik Pozlarına Tepki Göstermişti: Gamze Erçel'in Sahildeki Fotoğraf Çekimi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 10:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde magazin basınına yansıyan hamilelik fotoğraflarına tepki göstermiş ve 'Psikolojimi bozdular' sözleriyle gündem olmuştu. Bu kez ise Bodrum tatilinde eşi Caner Yıldırım'a poz verdiği anlar sosyal medyayı ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımları, aile yaşantısı ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.

Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımları, aile yaşantısı ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.

2019 yılında iç mimar Caner Yıldırım ile dünyaevine giren Gamze Erçel, aynı yıl kızları Aylin Mavi'yi kucağına almıştı. Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Gamze Erçel ve Caner Yıldırım çifti, geçtiğimiz günlerde ikinci bebek müjdesini vererek hayranlarını sevindirdi. 'Küçük ailemiz büyüyor, artık dört kişiyiz.' notuyla yaptıkları paylaşım kısa sürede binlerce beğeni alırken, kardeşi Hande Erçel'in bu haberi aldığı anlar da sosyal medyada uzun süre konuşuldu.

İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile çıktığı Bodrum tatilinde magazin objektiflerine yakalandı. Yaklaşık altı aylık hamile olan Erçel'in belirginleşen karnı dikkat çekerken, sahilde verdiği pozlar kısa sürede magazin gündemine oturdu.

Bodrum tatilinden çekilen karelerin yayınlanmasının ardından Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekmişti.

Bodrum tatilinden çekilen karelerin yayınlanmasının ardından Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekmişti.

Magazin basınının kendisini kötü açılardan görüntülediğini söyleyen Erçel, bu durumun moralini bozduğunu dile getirdi.

Ayna karşısında çektiği bir videoyu paylaşan Gamze Erçel, 'Magazin öyle kötü fotoğraflarımı yayınlamış ki (tabii ki izinsiz), ben gerçekten öyle mi gözüküyorum diye psikolojimi bozdular.' ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a poz verdiği anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Son olarak, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a poz verdiği anlar sosyal medyada tartışma yarattı.

Ünlü fenomen için en iyi kareyi yakalamaya çalışan Caner Yıldırım'ın dakikalar boyunca farklı açılar deneyerek fotoğraf çektiği anlar magazin kameralarına yansıdı.

Yıldırım'ın eşine en güzel hamilelik karelerini kazandırmak için gösterdiği çaba, sosyal medyada da gündem oldu.

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın