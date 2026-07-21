Hamilelik Pozlarına Tepki Göstermişti: Gamze Erçel'in Sahildeki Fotoğraf Çekimi Sosyal Medyayı İkiye Böldü
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İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayan Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde magazin basınına yansıyan hamilelik fotoğraflarına tepki göstermiş ve 'Psikolojimi bozdular' sözleriyle gündem olmuştu. Bu kez ise Bodrum tatilinde eşi Caner Yıldırım'a poz verdiği anlar sosyal medyayı ikiye böldü.
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Oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel, sosyal medya paylaşımları, aile yaşantısı ve yaşam tarzı içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine sahip.
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Bodrum tatilinden çekilen karelerin yayınlanmasının ardından Gamze Erçel, sosyal medya hesabından yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekmişti.
Son olarak, Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'a poz verdiği anlar sosyal medyada tartışma yarattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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