Sevenlerini Üzen Görüntü! Serdar Ortaç Klip Çekiminde Ayağa Kalkmakta Zorlandı

'Karabiberim', 'Bilsem Ki', 'Mesafe', 'Poşet', 'Mikrop', 'Dansöz', 'Sor', 'Gamzelim' ve 'Heyecan' gibi bugün hâlâ milyonlarca kişi tarafından dinlenen sayısız hit parçaya imza atan Ortaç, yıllar boyunca yalnızca kendi seslendirdiği şarkılarla değil, başka sanatçılara verdiği bestelerle de Türk popuna yön veren isimlerden biri oldu. Güçlü sahne performansı, kendine has mizah anlayışı ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, son yıllarda ise müziğinin yanı sıra sağlık mücadelesiyle de sevenlerini yakından ilgilendiriyor.

Serdar Ortaç, uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Zaman zaman yaşadığı ataklar nedeniyle yürümekte zorlanan ve denge problemi yaşayan sanatçı, son dönemde artan ağrıları nedeniyle yaklaşık 30 gün hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Özellikle bacaklarındaki ağrıların günlük yaşamını önemli ölçüde etkilediğini belirten Ortaç, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ifade ederek sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Daha önce hakkında ortaya atılan 'konserlerini iptal etti' ve 'sağlık durumu ağırlaştı' iddialarına da açıklık getiren Ortaç, konserlerine devam ettiğini ve moralini yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu sürece rağmen müzikten kopmayarak yeni projeleri üzerinde çalışmayı sürdürdü.