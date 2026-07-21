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Sevenlerini Üzen Görüntü! Serdar Ortaç Klip Çekiminde Ayağa Kalkmakta Zorlandı

Sevenlerini Üzen Görüntü! Serdar Ortaç Klip Çekiminde Ayağa Kalkmakta Zorlandı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
21.07.2026 - 08:52
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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç, bu kez yeni şarkısıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, hastanede geçirdiği tedavi sürecinin ardından 'Romantik Aşk' adlı yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Ancak çekimlerden yansıyan görüntüler, Ortaç'ın ayakta durmakta zorlandığını gözler önüne sererken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Kaynak: 2. Sayfa

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Türk pop müziğinin en üretken ve en sevilen sanatçılarından biri olan Serdar Ortaç, 1990'lı yılların ortasında çıkardığı şarkılarla kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak müzik dünyasının zirvesine yerleşti.

Türk pop müziğinin en üretken ve en sevilen sanatçılarından biri olan Serdar Ortaç, 1990'lı yılların ortasında çıkardığı şarkılarla kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak müzik dünyasının zirvesine yerleşti.

'Karabiberim', 'Bilsem Ki', 'Mesafe', 'Poşet', 'Mikrop', 'Dansöz', 'Sor', 'Gamzelim' ve 'Heyecan' gibi bugün hâlâ milyonlarca kişi tarafından dinlenen sayısız hit parçaya imza atan Ortaç, yıllar boyunca yalnızca kendi seslendirdiği şarkılarla değil, başka sanatçılara verdiği bestelerle de Türk popuna yön veren isimlerden biri oldu. Güçlü sahne performansı, kendine has mizah anlayışı ve samimi açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı, son yıllarda ise müziğinin yanı sıra sağlık mücadelesiyle de sevenlerini yakından ilgilendiriyor.

Serdar Ortaç, uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele ediyor. Zaman zaman yaşadığı ataklar nedeniyle yürümekte zorlanan ve denge problemi yaşayan sanatçı, son dönemde artan ağrıları nedeniyle yaklaşık 30 gün hastanede tedavi gördüğünü açıkladı. Özellikle bacaklarındaki ağrıların günlük yaşamını önemli ölçüde etkilediğini belirten Ortaç, tedavi sürecinin olumlu ilerlediğini ifade ederek sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Daha önce hakkında ortaya atılan 'konserlerini iptal etti' ve 'sağlık durumu ağırlaştı' iddialarına da açıklık getiren Ortaç, konserlerine devam ettiğini ve moralini yüksek tutmaya çalıştığını dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yaşadığı zorlu sürece rağmen müzikten kopmayarak yeni projeleri üzerinde çalışmayı sürdürdü.

Hastaneden taburcu olduktan kısa süre sonra Aylince ile birlikte seslendirdiği "Romantik Aşk" şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçen Serdar Ortaç'ın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Klip çekimlerinde sanatçının büyük bölümde yüksek bir sandalyede oturarak performans sergilediği görüldü. Bacaklarındaki ağrı nedeniyle uzun süre ayakta kalmakta zorlanan Ortaç'ın bazı sahnelerde set ekibinden ve düet partneri Aylince'den destek aldığı anlar da kameralara yansıdı.

Tedavi sürecinin ardından yeniden stüdyoya ve kamera karşısına dönen Serdar Ortaç ise yaptığı açıklamada sağlık durumunun kontrol altında olduğunu belirterek, 'Atlatmak üzereyim, üç beş günü kaldı.' şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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