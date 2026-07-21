Sevenlerini Üzen Görüntü! Serdar Ortaç Klip Çekiminde Ayağa Kalkmakta Zorlandı
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Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Serdar Ortaç, bu kez yeni şarkısıyla değil, sağlık durumuyla gündeme geldi. Uzun yıllardır Multiple Skleroz (MS) hastalığıyla mücadele eden ünlü şarkıcı, hastanede geçirdiği tedavi sürecinin ardından 'Romantik Aşk' adlı yeni şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçti. Ancak çekimlerden yansıyan görüntüler, Ortaç'ın ayakta durmakta zorlandığını gözler önüne sererken sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: 2. Sayfa
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Türk pop müziğinin en üretken ve en sevilen sanatçılarından biri olan Serdar Ortaç, 1990'lı yılların ortasında çıkardığı şarkılarla kısa sürede büyük bir çıkış yakalayarak müzik dünyasının zirvesine yerleşti.
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Hastaneden taburcu olduktan kısa süre sonra Aylince ile birlikte seslendirdiği "Romantik Aşk" şarkısının klip çekimleri için kamera karşısına geçen Serdar Ortaç'ın görüntüleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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