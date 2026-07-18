Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu! Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan Açıklaması

İddiaların merkezinde, ikilinin birlikte rol aldığı Kıskanmak dizisinin çekimleri vardı. Magazin kulislerinde Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı ile evliliğinde kriz yaşadığı, bu krizin nedenlerinden birinin de Hafsanur Sancaktutan olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ancak söz konusu iddialar hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı. Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı ortak bir açıklama yayımlayarak haklarında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Çift, evliliklerinde bazı zorlu dönemlerden geçtiklerini kabul ederken, kamuoyuna yansıyan ihanet iddialarını ise açık bir dille yalanladı.

Yaklaşık üç ay süren ayrılığın ardından Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan cephesinden barışma sinyalleri gelmeye başladı.

İlk olarak Zekeriyaköy'de birlikte görüntülenen çift, daha sonra sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. Böylece ayrılık iddiaları büyük ölçüde sona ererken, ilişkilerine ikinci bir şans verdikleri kesinleşti.

Barışmanın hemen ardından kariyerlerinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkili, ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Mercan Köşk dizisinin başrollerini paylaşmaya başladı. Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden dizi, yeni sezonun en merak edilen projeleri arasında gösteriliyor.