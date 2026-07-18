article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu! Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan Açıklaması

Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu! Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan Açıklaması

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 12:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, yalnızca kariyerleriyle değil, ilişkileriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Aşklarını ilk günden itibaren göz önünde yaşamamayı tercih eden ikili, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla da adlarından söz ettirdi. Bir süre yollarını ayıran çift, kısa süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya geldi. Üstelik barışmanın ardından aynı projede partner olmaları da hayranlarını heyecanlandırdı. Son olarak Kubilay Aka'nın yaptığı açıklama ise haklarındaki tüm iddialara nokta koydu.

Kaynak: Gazetemagazin

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisi başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.

Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisi başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.

Hafsanur Sancaktutan'ın bir röportajında söylediği 'Ortalıkta adam kalmadı' sözlerinin ardından Kubilay Aka ile görüntülenmesi uzun süre konuşulmuş, başarılı oyuncu daha sonra yaptığı 'Adam yok dedim, alasını buldum.'açıklamasıyla aşkını ilan etmişti.

Her şey yolunda ilerlerken çiftin ilişkisinde Şubat ayında beklenmedik bir kriz yaşandı. İkili sosyal medyada birbirlerini takipten çıktı, birlikte yer aldıkları fotoğrafları kaldırdı ve ayrılık iddiaları kısa sürede magazin gündeminin ilk sıralarına yerleşti. O dönem ihanet söylentileri ortaya atılsa da bu iddialar doğrulanmadı. Kubilay Aka'nın yaptığı duygusal şarkı paylaşımları ise ayrılık haberlerini daha da güçlendirdi.

Ayrılık sürecinin ardından Hafsanur Sancaktutan'ın adı bu kez rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile anılmaya başladı.

Ayrılık sürecinin ardından Hafsanur Sancaktutan'ın adı bu kez rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile anılmaya başladı.

İddiaların merkezinde, ikilinin birlikte rol aldığı Kıskanmak dizisinin çekimleri vardı. Magazin kulislerinde Selahattin Paşalı'nın eşi Lara Paşalı ile evliliğinde kriz yaşadığı, bu krizin nedenlerinden birinin de Hafsanur Sancaktutan olduğu öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan söylentiler kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Ancak söz konusu iddialar hiçbir zaman resmi olarak doğrulanmadı. Selahattin Paşalı ile eşi Lara Paşalı ortak bir açıklama yayımlayarak haklarında ortaya atılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti. Çift, evliliklerinde bazı zorlu dönemlerden geçtiklerini kabul ederken, kamuoyuna yansıyan ihanet iddialarını ise açık bir dille yalanladı.

Yaklaşık üç ay süren ayrılığın ardından Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan cephesinden barışma sinyalleri gelmeye başladı.

İlk olarak Zekeriyaköy'de birlikte görüntülenen çift, daha sonra sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı. Böylece ayrılık iddiaları büyük ölçüde sona ererken, ilişkilerine ikinci bir şans verdikleri kesinleşti.

Barışmanın hemen ardından kariyerlerinde de dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İkili, ATV'nin yeni sezon için hazırladığı iddialı yapımlardan Mercan Köşk dizisinin başrollerini paylaşmaya başladı. Çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde devam eden dizi, yeni sezonun en merak edilen projeleri arasında gösteriliyor.

Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Kubilay Aka, Gazete Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken hem yeni projeleri hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun şekilde sürdüğünü söyleyen oyuncu, gün içerisinde bir iş görüşmesinden çıktığını belirterek çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini ifade etti.

Muhabirlerin Hafsanur Sancaktutan ile ayrıldıkları yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine ise Kubilay Aka, söylentilere ilk kez bu kadar net yanıt verdi.

Başarılı oyuncu, 'Açıkçası hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadaki dedikodulardan çok haberimiz yok. Bunları takip etmiyoruz. Bizim ilişkimiz gayet güzel bir şekilde devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

Sosyal medya üzerinden yapılan ilişki yorumlarına da tepki gösteren Aka, insanların yalnızca dijital platformlardaki hareketlere bakarak ilişki analizi yapmasını doğru bulmadığını söyledi.

Sözlerini ise magazin gündemine damga vuran şu ifadeyle noktaladı:

'Gerçek ilişkiler sosyal medyada yaşanmıyor.'

Bu açıklamayla birlikte Kubilay Aka, hem ayrılık söylentilerine hem de son dönemde yeniden gündeme gelen iddialara net bir şekilde son noktayı koymuş oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın