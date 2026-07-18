Ayrılık İddialarına Son Noktayı Koydu! Kubilay Aka'dan Hafsanur Sancaktutan Açıklaması
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Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan, yalnızca kariyerleriyle değil, ilişkileriyle de magazin gündeminden düşmüyor. Aşklarını ilk günden itibaren göz önünde yaşamamayı tercih eden ikili, zaman zaman haklarında çıkan ayrılık iddialarıyla da adlarından söz ettirdi. Bir süre yollarını ayıran çift, kısa süre sonra ilişkilerine ikinci bir şans vererek yeniden bir araya geldi. Üstelik barışmanın ardından aynı projede partner olmaları da hayranlarını heyecanlandırdı. Son olarak Kubilay Aka'nın yaptığı açıklama ise haklarındaki tüm iddialara nokta koydu.
Kaynak: Gazetemagazin
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Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisi başladığı ilk günden itibaren büyük ilgi gördü.
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Ayrılık sürecinin ardından Hafsanur Sancaktutan'ın adı bu kez rol arkadaşı Selahattin Paşalı ile anılmaya başladı.
Önceki gün Yeniköy'de görüntülenen Kubilay Aka, Gazete Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtlarken hem yeni projeleri hem de özel hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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