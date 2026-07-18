Norm Ender'in Son Hali Gündem Oldu: Klibindeki Görüntüsü Botoks İddialarını Doğurdu!

Trap altyapısıyla dikkat çeken parçada başarılı rapçi, günümüz rap piyasasına ve popüler kültüre göndermelerde bulunurken, şarkının çıkışıyla birlikte yaptığı açıklamalar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak 'Star Benim' yalnızca müziğiyle değil, klibindeki görüntüsüyle de sosyal medyanın gündemine oturdu. Klibin yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı, Norm Ender'in yüzündeki değişimi fark ettiklerini belirterek estetik ve botoks yaptırdığı yönünde yorumlarda bulundu.

Özellikle alnının oldukça pürüzsüz görünmesi, göz çevresindeki çizgilerin belirgin olmaması ve mimiklerinin önceki yıllara kıyasla daha donuk olduğu yönündeki yorumlar kısa sürede X ve Instagram'da binlerce paylaşımın yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar rapçinin yüz ifadesini 'fazla gergin' bulurken, bazıları ise bunun yalnızca ışık, makyaj ve klip çekim tekniklerinden kaynaklanabileceğini savundu.