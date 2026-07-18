Norm Ender'in Son Hali Gündem Oldu: Klibindeki Görüntüsü Botoks İddialarını Doğurdu!
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Yeni şarkısı 'Star Benim' ile dinleyicisinin karşısına çıkan Norm Ender, bu kez müziğinden çok klibindeki görüntüsüyle konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcıları rapçinin son halini estetik ve botoks iddialarıyla gündeme taşırken, yapılan benzetmeler kısa sürede viral oldu.
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Türkçe rap denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Norm Ender, yıllardır müzik dünyasındaki kendine has tarzı ve sert kalemiyle adından söz ettiriyor.
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Norm Ender, 17 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturduğu "Star Benim" isimli yeni teklisiyle yeniden gündeme oturdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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