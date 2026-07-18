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Norm Ender'in Son Hali Gündem Oldu: Klibindeki Görüntüsü Botoks İddialarını Doğurdu!

Norm Ender'in Son Hali Gündem Oldu: Klibindeki Görüntüsü Botoks İddialarını Doğurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 10:21
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Yeni şarkısı 'Star Benim' ile dinleyicisinin karşısına çıkan Norm Ender, bu kez müziğinden çok klibindeki görüntüsüyle konuşuluyor. Sosyal medya kullanıcıları rapçinin son halini estetik ve botoks iddialarıyla gündeme taşırken, yapılan benzetmeler kısa sürede viral oldu.

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Türkçe rap denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Norm Ender, yıllardır müzik dünyasındaki kendine has tarzı ve sert kalemiyle adından söz ettiriyor.

Türkçe rap denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Norm Ender, yıllardır müzik dünyasındaki kendine has tarzı ve sert kalemiyle adından söz ettiriyor.

Gerçek adı Ender Eroğlu olan başarılı rapçi, özellikle 'Mekanın Sahibi', 'Bir Çift Göz', 'Sözler Şerefsiz Oldu', 'Kaktüs', 'Parla (100. Yıl Marşı)', 'Depresyon Oteli', 'Deli' ve 'Çıktık Yine Yollara' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla Türk rap tarihinin en popüler isimlerinden biri haline geldi. Gerek toplumsal eleştirileri gerekse rap camiasına yönelik göndermeleriyle sık sık gündem olan Norm Ender, bu kez yeni şarkısıyla olduğu kadar son görüntüsüyle de konuşuluyor.

Norm Ender, 17 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturduğu "Star Benim" isimli yeni teklisiyle yeniden gündeme oturdu.

Norm Ender, 17 Temmuz'da müzikseverlerle buluşturduğu "Star Benim" isimli yeni teklisiyle yeniden gündeme oturdu.

Trap altyapısıyla dikkat çeken parçada başarılı rapçi, günümüz rap piyasasına ve popüler kültüre göndermelerde bulunurken, şarkının çıkışıyla birlikte yaptığı açıklamalar da sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Ancak 'Star Benim' yalnızca müziğiyle değil, klibindeki görüntüsüyle de sosyal medyanın gündemine oturdu. Klibin yayınlanmasının ardından birçok kullanıcı, Norm Ender'in yüzündeki değişimi fark ettiklerini belirterek estetik ve botoks yaptırdığı yönünde yorumlarda bulundu.

Özellikle alnının oldukça pürüzsüz görünmesi, göz çevresindeki çizgilerin belirgin olmaması ve mimiklerinin önceki yıllara kıyasla daha donuk olduğu yönündeki yorumlar kısa sürede X ve Instagram'da binlerce paylaşımın yapılmasına neden oldu. Bazı kullanıcılar rapçinin yüz ifadesini 'fazla gergin' bulurken, bazıları ise bunun yalnızca ışık, makyaj ve klip çekim tekniklerinden kaynaklanabileceğini savundu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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