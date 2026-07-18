Rapçi Sefo'dan Oyuncu Sevgilisine Sürpriz Evlenme Teklifi!

Rap, trap, reggaeton ve pop müziği bir araya getiren tarzıyla özellikle genç kuşağın en çok dinlediği sanatçılar arasında yer alan Sefo, kısa sürede Türkiye'nin en popüler müzisyenlerinden biri haline geldi.

2021 yılında yayımladığı 'Bilmem Mi?' ile büyük çıkış yakalayan sanatçı, Spotify ve YouTube'da yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşarak kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. Ardından gelen 'Affettim', 'Bonita', 'Yerinde Dur', 'Isabelle', 'Sabrettim', 'Senden Kalanlar' ve 'Her İki Durumda' gibi parçalar da listelerin üst sıralarında yer aldı. Son dönemde yayımladığı 'SIPANBABUR' albümü ile Organize'yle seslendirdiği 'RaP bUDuR bEyLeR' ve Mustafa Sandal Saygı Albümü için yorumladığı 'İsyankar' performansı da müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.