Rapçi Sefo'dan Oyuncu Sevgilisine Sürpriz Evlenme Teklifi!
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Türk rap müziğinin son yıllarda yıldızı en çok parlayan isimlerinden Sefo, bu kez hit şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemde. 'Bilmem Mi?', 'Affettim', 'Bonita' ve 'Yerinde Dur' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü rapçi, oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a Bodrum'da romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Deniz manzarasında gerçekleşen sürpriz teklifin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı.
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Türk rap ve pop müziğinin son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, dijital platformlarda elde ettiği rekorlarla adından söz ettirmeyi başardı.
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Müzik kariyerindeki başarısıyla konuşulan Sefo, son aylarda özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.
İlişkilerini kısa süre önce gözler önünde yaşamaya başlayan Sefo ile Çağla Boz, bu kez evlilik haberiyle magazin gündemine damga vurdu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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