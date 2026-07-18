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Rapçi Sefo'dan Oyuncu Sevgilisine Sürpriz Evlenme Teklifi!

Rapçi Sefo'dan Oyuncu Sevgilisine Sürpriz Evlenme Teklifi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.07.2026 - 09:09
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Türk rap müziğinin son yıllarda yıldızı en çok parlayan isimlerinden Sefo, bu kez hit şarkılarıyla değil özel hayatıyla gündemde. 'Bilmem Mi?', 'Affettim', 'Bonita' ve 'Yerinde Dur' gibi milyonlarca kez dinlenen şarkılarıyla adından söz ettiren ünlü rapçi, oyuncu sevgilisi Çağla Boz'a Bodrum'da romantik bir evlenme teklifinde bulundu. Deniz manzarasında gerçekleşen sürpriz teklifin görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin mutluluğu da dikkatlerden kaçmadı.

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Türk rap ve pop müziğinin son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, dijital platformlarda elde ettiği rekorlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Türk rap ve pop müziğinin son yıllardaki en başarılı isimlerinden biri olan Sefo, gerçek adıyla Seyfullah Sağır, dijital platformlarda elde ettiği rekorlarla adından söz ettirmeyi başardı.

Rap, trap, reggaeton ve pop müziği bir araya getiren tarzıyla özellikle genç kuşağın en çok dinlediği sanatçılar arasında yer alan Sefo, kısa sürede Türkiye'nin en popüler müzisyenlerinden biri haline geldi.

2021 yılında yayımladığı 'Bilmem Mi?' ile büyük çıkış yakalayan sanatçı, Spotify ve YouTube'da yüz milyonlarca dinlenmeye ulaşarak kariyerinin dönüm noktasını yaşadı. Ardından gelen 'Affettim', 'Bonita', 'Yerinde Dur', 'Isabelle', 'Sabrettim', 'Senden Kalanlar' ve 'Her İki Durumda' gibi parçalar da listelerin üst sıralarında yer aldı. Son dönemde yayımladığı 'SIPANBABUR' albümü ile Organize'yle seslendirdiği 'RaP bUDuR bEyLeR' ve Mustafa Sandal Saygı Albümü için yorumladığı 'İsyankar' performansı da müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Müzik kariyerindeki başarısıyla konuşulan Sefo, son aylarda özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Müzik kariyerindeki başarısıyla konuşulan Sefo, son aylarda özel hayatıyla da magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Başarılı oyuncu Çağla Boz ile birliktelikleri uzun süre kulislerde konuşulan ikili, Bodrum tatilinde birlikte görüntülenmelerinin ardından ilişkilerini gizlememeyi tercih etti.

İlk kez kameralar karşısında ilişkileri sorulduğunda Sefo, 'Birbirimizi tanıma aşamasındayız.' sözleriyle aşkını doğrulamıştı. Çift, daha sonra sosyal medya paylaşımlarıyla da ilişkilerini gözler önüne serdi. Sefo'nun sevgilisinin 27. yaş gününü romantik karelerle kutlaması kısa sürede binlerce beğeni alırken, magazin sayfalarında 'yazın gözde çifti' olarak gösterilmeye başladılar.

İlişkilerini kısa süre önce gözler önünde yaşamaya başlayan Sefo ile Çağla Boz, bu kez evlilik haberiyle magazin gündemine damga vurdu.

Ünlü rapçi, Bodrum'da sevgilisi Çağla Boz için romantik bir akşam yemeği organize etti.

Deniz manzarasına karşı yemek yiyen çiftin mutluluğu objektiflere de yansırken, Sefo gecenin ilerleyen saatlerinde Çağla Boz'a evlenme teklif etti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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