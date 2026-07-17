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Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Vazgeçemediği Alışkanlığını İfşa Etti!

Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Vazgeçemediği Alışkanlığını İfşa Etti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 15:39
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Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden Halit Ergenç, yıllardır rol aldığı unutulmaz yapımlarla hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip. Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve son olarak Kral Kaybederse gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil ilginç bir alışkanlığıyla gündemde. Eşi Bergüzar Korel'in sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoyla, Halit Ergenç'in dışarı çıkarken yanında taşıdığı üç farklı termosu gündeme oturdu.

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Halit Ergenç, uzun yıllardır Türk televizyonlarının en başarılı ve en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Halit Ergenç, uzun yıllardır Türk televizyonlarının en başarılı ve en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan usta isim, yıllar içinde birbirinden farklı karakterlere hayat vererek oyunculuğunu defalarca kanıtladı.

Özellikle Binbir Gece dizisindeki Onur Aksal karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Ergenç, ardından Muhteşem Yüzyıldizisinde canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman rolüyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında büyük bir şöhrete kavuştu. Tarihi karaktere kattığı yorum, oyunculuk kariyerinin en unutulmaz performanslarından biri olarak gösterildi.

Başarılı oyuncu daha sonra Vatanım Sensin, Babil, Netflix yapımı Adsız Aşıklar ve son olarak Kral Kaybederse gibi iddialı projelerde yer alarak kariyerini başarıyla sürdürdü. Yakında vizyona girecek İmroz'da Bahar filminde ise yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl'daki rol arkadaşı Meryem Uzerli ile yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

Başarılı oyuncunun son günlerde gündeme gelme nedeni ise oyunculuğu değil, günlük yaşamındaki ilginç bir rutini oldu.

Ailesiyle birlikte tatilde olan Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından eşi Halit Ergenç'i videoya aldı. Ergenç'in evden çıkmadan önce hazırladığı çantayı gösteren Korel, ünlü oyuncunun yanına tam üç farklı termos aldığını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

Videoda Korel, 'Her yere litrelerce sıvı ile gidiyoruz.' notunu paylaşırken, termosların içini tek tek göstermeyi de ihmal etmedi.

Bergüzar Korel'in paylaştığı görüntülerde küçük termosun sıcak kahve, ikinci termosun buzlu kahve, en büyük termosun ise buzlu su için hazırlandığı görüldü.

Eşine takılmadan duramayan Korel, gülerek:

'Peki bunları dışarıda içsen ne olur? Gittiğimiz yerde içsen, evden taşımasan?'

diye sordu.

Halit Ergenç ise eşinin bu sorusuna son derece sakin ve samimi bir ifadeyle,

'Hoşuma gidiyor, kendimi iyi hissediyorum.'

yanıtını verdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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