Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Vazgeçemediği Alışkanlığını İfşa Etti!
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Türk televizyon ve sinema dünyasının en başarılı isimlerinden Halit Ergenç, yıllardır rol aldığı unutulmaz yapımlarla hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok ülkesinde büyük bir hayran kitlesine sahip. Binbir Gece, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin ve son olarak Kral Kaybederse gibi projelerdeki performansıyla adından söz ettiren usta oyuncu, bu kez oyunculuğuyla değil ilginç bir alışkanlığıyla gündemde. Eşi Bergüzar Korel'in sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videoyla, Halit Ergenç'in dışarı çıkarken yanında taşıdığı üç farklı termosu gündeme oturdu.
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Halit Ergenç, uzun yıllardır Türk televizyonlarının en başarılı ve en sevilen oyuncuları arasında yer alıyor.
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Başarılı oyuncunun son günlerde gündeme gelme nedeni ise oyunculuğu değil, günlük yaşamındaki ilginç bir rutini oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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