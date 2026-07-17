Bergüzar Korel, Halit Ergenç'in Vazgeçemediği Alışkanlığını İfşa Etti!

Kariyerine tiyatro sahnesinde başlayan usta isim, yıllar içinde birbirinden farklı karakterlere hayat vererek oyunculuğunu defalarca kanıtladı.

Özellikle Binbir Gece dizisindeki Onur Aksal karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Ergenç, ardından Muhteşem Yüzyıldizisinde canlandırdığı Kanuni Sultan Süleyman rolüyle yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın dört bir yanında büyük bir şöhrete kavuştu. Tarihi karaktere kattığı yorum, oyunculuk kariyerinin en unutulmaz performanslarından biri olarak gösterildi.

Başarılı oyuncu daha sonra Vatanım Sensin, Babil, Netflix yapımı Adsız Aşıklar ve son olarak Kral Kaybederse gibi iddialı projelerde yer alarak kariyerini başarıyla sürdürdü. Yakında vizyona girecek İmroz'da Bahar filminde ise yıllar sonra Muhteşem Yüzyıl'daki rol arkadaşı Meryem Uzerli ile yeniden kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.