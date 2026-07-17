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Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in Son Hali Gündem Oldu!

Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.07.2026 - 13:58
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Türk televizyon ve tiyatro tarihinin yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Selçuk Yöntem, yarım asrı aşan kariyeri boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların hafızasında yer edindi. Aşk-ı MemnuKurtlar Vadisi, Deli Yürek ve Kim Milyoner Olmak İstergibi yapımlarla yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan usta sanatçı, bu kez oyunculuğuyla değil son görüntüsüyle gündemde.

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Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Selçuk Yöntem, tiyatro sahnesinde başlayan sanat yolculuğunu yıllar içinde televizyon ve sinemanın en saygın isimlerinden biri olarak sürdürdü.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Selçuk Yöntem, tiyatro sahnesinde başlayan sanat yolculuğunu yıllar içinde televizyon ve sinemanın en saygın isimlerinden biri olarak sürdürdü.

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil karakteriyle televizyon tarihine geçen usta oyuncu, Kurtlar Vadisindeki Aslan Akbey, Deli Yürek'teki Bozo ve Sıcak Saatler gibi yapımlardaki performanslarıyla da geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesi ve etkileyici sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Yöntem, ekran dışında da tiyatro sahnesinden hiç kopmadı. Son yıllarda Amadeus oyununda Antonio Salieri karakteriyle kapalı gişe oynayan usta sanatçı, ardından Don Quixote (Don Kişot) müzikalinde Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmaya devam ediyor. Ayrıca son olarak Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisiyle de televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.

73. yaşını Amadeus oyununun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösteriminin ardından sahnede kutlayan Selçuk Yöntem'in paylaşılan son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Selçuk Yöntem, 73. yaşını başrolünde yer aldığı Amadeus oyununun ardından sahnede kutladı. Usta oyuncunun yeni görüntüsü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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