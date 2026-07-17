Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in Son Hali Gündem Oldu!

Özellikle Aşk-ı Memnu dizisindeki Adnan Ziyagil karakteriyle televizyon tarihine geçen usta oyuncu, Kurtlar Vadisindeki Aslan Akbey, Deli Yürek'teki Bozo ve Sıcak Saatler gibi yapımlardaki performanslarıyla da geniş bir hayran kitlesi kazandı.

Oyunculuğunun yanı sıra güçlü sesi ve etkileyici sunumuyla Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Yöntem, ekran dışında da tiyatro sahnesinden hiç kopmadı. Son yıllarda Amadeus oyununda Antonio Salieri karakteriyle kapalı gişe oynayan usta sanatçı, ardından Don Quixote (Don Kişot) müzikalinde Zuhal Olcay ve Cengiz Bozkurt gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşmaya devam ediyor. Ayrıca son olarak Leyla: Hayat... Aşk... Adalet... dizisiyle de televizyon izleyicisinin karşısına çıktı.