Aşk-ı Memnu'nun Adnan Bey'i Selçuk Yöntem'in Son Hali Gündem Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türk televizyon ve tiyatro tarihinin yaşayan efsaneleri arasında gösterilen Selçuk Yöntem, yarım asrı aşan kariyeri boyunca canlandırdığı unutulmaz karakterlerle milyonların hafızasında yer edindi. Aşk-ı Memnu, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek ve Kim Milyoner Olmak İster? gibi yapımlarla yıllardır ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan usta sanatçı, bu kez oyunculuğuyla değil son görüntüsüyle gündemde.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan Selçuk Yöntem, tiyatro sahnesinde başlayan sanat yolculuğunu yıllar içinde televizyon ve sinemanın en saygın isimlerinden biri olarak sürdürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
73. yaşını Amadeus oyununun Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'ndaki gösteriminin ardından sahnede kutlayan Selçuk Yöntem'in paylaşılan son görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın