LGS Yerleştirmelerinin Ardından Türkiye'nin En Yüksek Puanlı Liseleri Belli Oldu
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MEB'in 13 Haziran'da düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından tercihler yapıldı, tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklandı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü doldu. Yerleştirme oranı bu sene 95,76 oldu.
İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye'nin en yüksek puanla alan liseleri de belli oldu.
Kaynak: AA / Bedirhan Demirel
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LGS tercih sonuçları açıklandı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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