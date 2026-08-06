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LGS Yerleştirmelerinin Ardından Türkiye'nin En Yüksek Puanlı Liseleri Belli Oldu

LGS Yerleştirmelerinin Ardından Türkiye'nin En Yüksek Puanlı Liseleri Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
06.08.2026 - 09:31
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MEB'in 13 Haziran'da düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından tercihler yapıldı, tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklandı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü doldu. Yerleştirme oranı bu sene 95,76 oldu. 

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye'nin en yüksek puanla alan liseleri de belli oldu.

Kaynak: AA / Bedirhan Demirel

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LGS tercih sonuçları açıklandı.

LGS tercih sonuçları açıklandı.

MEB'in 13 Haziran'da düzenlediği LGS'nin ardından, sınav sonuçları açıklandı ve liseye geçiş yapacak olan öğrenciler, tercihlerini sınav sonuçlarına göre yaptı. 13-27 Temmuz arasında lise tercihleri gerçekleştirildi. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473'ü doldu. Yerleştirme oranı ise yüzde 95,76 oldu. 

AA'dan Bedirhan Demirel, LGS yerleştirmelerinde İstanbul'un zirvedeki 20 lisesini infografik olarak sundu.

İşte Türkiye'nin en yüksek taban puanla öğrenci alan 20 lisesi ve puanları!

İşte Türkiye'nin en yüksek taban puanla öğrenci alan 20 lisesi ve puanları!

  • İstanbul Erkek Lisesi – 500

  • Kabataş Erkek Lisesi – Almanca: 500 / İngilizce: 497,75

  • Galatasaray Lisesi – 497,43

  • İstanbul Atatürk Fen Lisesi – 494,88

  • Cağaloğlu Anadolu Lisesi – 493,35

  • Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi – 491,85

  • Haydarpaşa Lisesi – 488,84

  • Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi – 486,28

  • Kadıköy Anadolu Lisesi – 483,86

  • Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi – 483,43

  • Çapa Fen Lisesi – 482,80

  • Vefa Lisesi – 480,10

  • Beşiktaş Anadolu Lisesi – 478,89

  • Validebağ Fen Lisesi – 477,82

  • Burak Bora Anadolu Lisesi – 477,09

  • Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi – 474,93

  • Pertevniyal Lisesi – 474,49

  • Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi – 472,39

  • Şehit İlhan Varank Fen Lisesi – 469,98

  • Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi – 469,51

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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