LGS Yerleştirmelerinin Ardından Türkiye'nin En Yüksek Puanlı Liseleri Belli Oldu

MEB'in 13 Haziran'da düzenlediği Liselere Geçiş Sınavı'nın (LGS) ardından tercihler yapıldı, tercih sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklandı. Sınavla öğrenci alan okullar için açılan 198 bin 905 kontenjanın 190 bin 473’ü doldu. Yerleştirme oranı bu sene 95,76 oldu.

İlk yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye'nin en yüksek puanla alan liseleri de belli oldu.

Kaynak: AA / Bedirhan Demirel