Kartel Savaşları Sosyal Medyaya Sıçradı: TikTok Fenomeni Canlı Yayın Yaparken Öldürüldü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Meksika'nın şiddet olaylarıyla sarsılan eyaleti Sinaloa'da, yüz binlerce takipçisi olan TikTok fenomeni Cesar Gastelum, canlı yayın yaptığı sırada motosikletli saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, ülkede sosyal medya fenomenlerini hedef alan kartel savaşlarının son ve en çarpıcı örneği olarak kayıtlara geçti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Meksika'nın kartel şiddetiyle anılan Sinaloa eyaleti, bu kez tanınmış bir sosyal medya fenomeninin kanlı infazına sahne oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Saldırının hemen ardından Sinaloa güvenlik birimleri bölgede geniş çaplı bir insan avı başlatırken, yaşanan can kaybı yerel yetkililer tarafından uluslararası haber ajansı Reuters'a da resmi olarak doğrulandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın