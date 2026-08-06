Kartel Savaşları Sosyal Medyaya Sıçradı: TikTok Fenomeni Canlı Yayın Yaparken Öldürüldü

Cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için harekete geçen Meksika Güvenlik Kabinesi, olay yerindeki güvenlik kameralarını ve diğer tüm fiziki delilleri inceleme altına aldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, Gastelum'un daha önce sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlarda belirli suç örgütlerine göndermeler yaptığı ve bu durumun soruşturmanın merkezinde yer aldığı vurgulandı. Ülkede büyük yankı uyandıran olayın ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da bir basın toplantısı düzenleyerek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılacağı sözünü verdi. Sheinbaum, olayın trajik nedenlerinin mutlaka ortaya çıkarılacağını belirterek, hem tetiği çekenlerin hem de olayın arkasındaki olası azmettiricilerin yakalanıp adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bu sarsıcı suikast, Sinaloa Karteli içerisindeki farklı grupların şehirde hakimiyet kurmak için yürüttüğü kanlı savaşın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, örgüt içi çatışmaların alevlendiği 2024 yılının Eylül ayından bu yana sadece Culiacan kentinde öldürülen sosyal medya fenomenlerinin sayısı en az 12'ye ulaştı. Fenomenlere yönelik bu saldırı dalgası ülkenin diğer bölgelerinde de etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Jalisco eyaletinde, yine TikTok üzerinden canlı yayın yapan 23 yaşındaki Valeria Marquez isimli genç bir kadın da bulunduğu güzellik salonunda uğradığı benzer bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.