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Kartel Savaşları Sosyal Medyaya Sıçradı: TikTok Fenomeni Canlı Yayın Yaparken Öldürüldü

Kartel Savaşları Sosyal Medyaya Sıçradı: TikTok Fenomeni Canlı Yayın Yaparken Öldürüldü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
06.08.2026 - 08:47
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Meksika'nın şiddet olaylarıyla sarsılan eyaleti Sinaloa'da, yüz binlerce takipçisi olan TikTok fenomeni Cesar Gastelum, canlı yayın yaptığı sırada motosikletli saldırganlar tarafından vurularak hayatını kaybetti. Olay, ülkede sosyal medya fenomenlerini hedef alan kartel savaşlarının son ve en çarpıcı örneği olarak kayıtlara geçti.

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Meksika'nın kartel şiddetiyle anılan Sinaloa eyaleti, bu kez tanınmış bir sosyal medya fenomeninin kanlı infazına sahne oldu.

Meksika'nın kartel şiddetiyle anılan Sinaloa eyaleti, bu kez tanınmış bir sosyal medya fenomeninin kanlı infazına sahne oldu.

TikTok üzerinde çektiği komedi videolarıyla 600 binin üzerinde bir kitleye ulaşan Cesar Gastelum, Culiacan şehrindeki bir restoranın önünde iki arkadaşıyla beraber canlı yayın yaparken silahlı saldırıya uğradı. Olay anında Gastelum ve yanındaki arkadaşlarının üzerinde, yemek kuryelerine ait dikkat çekici turuncu montlar ve sırt çantaları bulunuyordu. Sıradan bir sohbet eşliğinde devam eden yayın, iki kişinin bulunduğu bir motosikletin aniden gruba yaklaşmasıyla kabusa dönüştü. Motosikletin sürücüsü silahını çekerek fenomen isme çok yakın mesafeden ateş etti ve Gastelum olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırının hemen ardından Sinaloa güvenlik birimleri bölgede geniş çaplı bir insan avı başlatırken, yaşanan can kaybı yerel yetkililer tarafından uluslararası haber ajansı Reuters'a da resmi olarak doğrulandı.

Saldırının hemen ardından Sinaloa güvenlik birimleri bölgede geniş çaplı bir insan avı başlatırken, yaşanan can kaybı yerel yetkililer tarafından uluslararası haber ajansı Reuters'a da resmi olarak doğrulandı.

Cinayetin ardındaki sır perdesini aralamak için harekete geçen Meksika Güvenlik Kabinesi, olay yerindeki güvenlik kameralarını ve diğer tüm fiziki delilleri inceleme altına aldı. Yetkililer tarafından yapılan ilk resmi açıklamada, Gastelum'un daha önce sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlarda belirli suç örgütlerine göndermeler yaptığı ve bu durumun soruşturmanın merkezinde yer aldığı vurgulandı. Ülkede büyük yankı uyandıran olayın ardından Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da bir basın toplantısı düzenleyerek cinayetin tüm yönleriyle aydınlatılacağı sözünü verdi. Sheinbaum, olayın trajik nedenlerinin mutlaka ortaya çıkarılacağını belirterek, hem tetiği çekenlerin hem de olayın arkasındaki olası azmettiricilerin yakalanıp adalet önüne çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Bu sarsıcı suikast, Sinaloa Karteli içerisindeki farklı grupların şehirde hakimiyet kurmak için yürüttüğü kanlı savaşın bir parçası olarak değerlendiriliyor. Yerel basına yansıyan bilgilere göre, örgüt içi çatışmaların alevlendiği 2024 yılının Eylül ayından bu yana sadece Culiacan kentinde öldürülen sosyal medya fenomenlerinin sayısı en az 12'ye ulaştı. Fenomenlere yönelik bu saldırı dalgası ülkenin diğer bölgelerinde de etkisini gösteriyor. Geçtiğimiz yıl Jalisco eyaletinde, yine TikTok üzerinden canlı yayın yapan 23 yaşındaki Valeria Marquez isimli genç bir kadın da bulunduğu güzellik salonunda uğradığı benzer bir silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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