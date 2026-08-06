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Hakan Çelebi Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Çelebi Hangi Dizilerde Oynadı?

Hakan Çelebi Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Çelebi Hangi Dizilerde Oynadı?

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
06.08.2026 - 09:02
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Magazin dünyası, yeni bir iddiayla sarsıldı. Oyunculuk kariyerinde yer aldığı yapımlarla dikkat çeken Hakan Çelebi, magazin gündeminin merak edilen isimlerden biri oldu. Son olarak Yeraltı dizisinde dikkat çeken Hakan Çelebi'nin hayatı, yaşı, memleketi ve kariyeri merak ediliyor.

İşte Hakan Çelebi'ye dair merak edilenler.

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Hakan Çelebi Kimdir, Kaç Yaşında?

Hakan Çelebi Kimdir, Kaç Yaşında?

Hakan Çelebi, birçok ünlü yapımda rol alan ünlü Türk oyuncudur. Çelebi, 1 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 27 yaşında olan oyuncu, televizyon ve dijital platform projelerinde üstlendiği rollerle adını sektörde duyurmayı başardı.

Hakan Çelebi, sadece TV ekranlarında değil, sosyal medyada da dikkat çeken bir isim oldu. Geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Hakan Çelebi'nin Instagram'da da takipçi sayısı günden güne artıyor.

Hakan Çelebi Neden Gündemde?

Hakan Çelebi Neden Gündemde?

Hakan Çelebi, 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hakkındaki iddiaların ardından gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının bilgisi ve onayı dışında projelerde çalıştırıldığını öne sürdü ve aynı zamanda Yeraltı dizisindeki rol arkadaşıyla (Hakan Çelebi) ilişki yaşadığı iddiasını da yargıya taşıdı.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası, kızının WhatsApp yazışmalarında kendisinden 10 yaş büyük bir oyuncuyla sevgili olduklarını gördüğünü iddia etti. Baba Çiftçi, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.

Hakan Çelebi Hangi Dizilerde Oynadı?

Hakan Çelebi Hangi Dizilerde Oynadı?

  • Yeraltı (2026) – Paşa

  • Bereketli Topraklar (2025) – Bekir Karahanlı

  • Kaosun Anatomisi (2025) – Cesur

  • Yabani (2024-2025)

  • Kopuk (2024)

  • Özel Ders (2022) – Sinema Filmi

Hakan Çelebi Yeraltı Dizisinde Hangi Karakteri Canlandırıyor?

Hakan Çelebi, NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisinde Paşa Hanoğlu karakterini canlandırıyor. 

Hakan Çelebi Instagram Hesabı

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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