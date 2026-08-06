Hakan Çelebi Kimdir, Kaç Yaşında? Hakan Çelebi Hangi Dizilerde Oynadı?

Hakan Çelebi, 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi hakkındaki iddiaların ardından gündeme geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, genç oyuncunun babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının bilgisi ve onayı dışında projelerde çalıştırıldığını öne sürdü ve aynı zamanda Yeraltı dizisindeki rol arkadaşıyla (Hakan Çelebi) ilişki yaşadığı iddiasını da yargıya taşıdı.

Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası, kızının WhatsApp yazışmalarında kendisinden 10 yaş büyük bir oyuncuyla sevgili olduklarını gördüğünü iddia etti. Baba Çiftçi, bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade etti.