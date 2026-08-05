Özge Özpirinçci İddialarıyla Gündem Olan Kübra Süzgün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

Ailenin iddiasına göre olayın başlangıcı, Kübra Süzgün henüz çocuk yaşlardayken rol aldığı bir beyaz eşya markasının reklam kampanyasına dayanıyor. Serkan Süzgün'ün anlatımına göre çekimler tamamlandıktan sonra herhangi bir sözleşme imzalanmamıştı. Ancak bir süre sonra Kübra'nın fotoğraflarının hem Türkiye'de hem de yurt dışında reklam çalışmalarında kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Aile bunun üzerine hukuki mücadele başlatırken, süreç ilerledikçe çok daha ağır iddialar gündeme geldi. Süzgün ailesi, sahte belgeler düzenlenerek Kübra'nın reklam ve kullanım haklarının başka bir kişinin üzerine geçirildiğini, bu yöntemle yıllarca milyonlarca liralık gelir elde edildiğini öne sürdü. Baba Serkan Süzgün ayrıca, Kadın dizisindeki rol arkadaşı Özge Özpirinçci'nin kendilerini avukat Nail Gönenli'ye yönlendirdiğini, daha sonra ise bu süreçte yalnız bırakıldıklarını iddia etti. Özge Özpirinçci ise bu iddiaların hiçbirini kabul etmemişti.