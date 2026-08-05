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Özge Özpirinçci İddialarıyla Gündem Olan Kübra Süzgün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

Özge Özpirinçci İddialarıyla Gündem Olan Kübra Süzgün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
05.08.2026 - 17:36
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Kadın dizisinde Özge Özpirinçci'nin ekranlardaki kızını canlandıran Kübra Süzgün, yıllardır devam ettiğini öne sürdüğü süreçle ilgili yeniden gündemde. Gözyaşları içinde paylaştığı videoyla eski rol arkadaşına ağır suçlamalarda bulunan genç oyuncu, hesabının kapatılmasının ardından bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

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Kadın dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle milyonların tanıdığı Kübra Süzgün, son günlerde yıllardır devam ettiğini söylediği hukuki süreç nedeniyle yeniden gündeme oturdu.

Kadın dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle milyonların tanıdığı Kübra Süzgün, son günlerde yıllardır devam ettiğini söylediği hukuki süreç nedeniyle yeniden gündeme oturdu.

Ailenin iddiasına göre olayın başlangıcı, Kübra Süzgün henüz çocuk yaşlardayken rol aldığı bir beyaz eşya markasının reklam kampanyasına dayanıyor. Serkan Süzgün'ün anlatımına göre çekimler tamamlandıktan sonra herhangi bir sözleşme imzalanmamıştı. Ancak bir süre sonra Kübra'nın fotoğraflarının hem Türkiye'de hem de yurt dışında reklam çalışmalarında kullanıldığı ortaya çıkmıştı. 

Aile bunun üzerine hukuki mücadele başlatırken, süreç ilerledikçe çok daha ağır iddialar gündeme geldi. Süzgün ailesi, sahte belgeler düzenlenerek Kübra'nın reklam ve kullanım haklarının başka bir kişinin üzerine geçirildiğini, bu yöntemle yıllarca milyonlarca liralık gelir elde edildiğini öne sürdü. Baba Serkan Süzgün ayrıca, Kadın dizisindeki rol arkadaşı Özge Özpirinçci'nin kendilerini avukat Nail Gönenli'ye yönlendirdiğini, daha sonra ise bu süreçte yalnız bırakıldıklarını iddia etti. Özge Özpirinçci ise bu iddiaların hiçbirini kabul etmemişti.

Yıllardır devam eden tartışma geçtiğimiz günlerde Kübra Süzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gözyaşları içindeki videoyla yeniden alevlendi.

Yıllardır devam eden tartışma geçtiğimiz günlerde Kübra Süzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gözyaşları içindeki videoyla yeniden alevlendi.

Genç oyuncu, Özge Özpirinçci'ye doğrudan seslenerek çocukluğundan bu yana ailesiyle birlikte büyük bir mağduriyet yaşadığını, tehditlerle karşı karşıya kaldıklarını ve hayatlarının altüst olduğunu öne sürdü. 

Kısa sürede gündem olan videonun ardından sessizliğini bozan Özge Özpirinçci ise uzun bir açıklama yayımladı. Ünlü oyuncu, hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sürecin hiçbir aşamasında iddia edildiği gibi bir dahlinin bulunmadığını söyledi. 

Bugüne kadar yalnızca küçük bir çocuğun zarar görmemesi için konuşmadığını ifade eden Özpirinçci, hukuki haklarını korumak amacıyla gerekli başvuruların yapıldığını ve bundan sonraki sürecin yargı tarafından yürütüleceğini açıkladı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tartışmalar devam ederken Kübra Süzgün'ün sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Ardından gazeteci Samet Aday'a konuşarak röportaj vermeye karar veren genç oyuncu, uzun süredir tehdit mesajları aldığını, geceleri uyuyamadığını ve yaşadığı baskının her geçen gün arttığını söyledi. 

'Ben bir oyuncu değil bir kız çocuğu olarak cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum, Emine annemizden yardım istiyorum. Bu olaya sadece onlar el koyabilir. Adalet istiyorum sadece. Geceleri uyuyamıyorum, tehditler alıyorum. Önümde bir çete var. Oyuncu olarak değil, bir kız çocuğu olarak yardım istiyorum.' sözleriyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi. Devletin kendilerine sahip çıkmasını istedi. Süzgün'ün yardım çağrısı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırırken, taraflar arasındaki hukuki sürecin ise halen devam ettiği belirtiliyor.

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Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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