Özge Özpirinçci İddialarıyla Gündem Olan Kübra Süzgün Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yardım İstedi
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Kadın dizisinde Özge Özpirinçci'nin ekranlardaki kızını canlandıran Kübra Süzgün, yıllardır devam ettiğini öne sürdüğü süreçle ilgili yeniden gündemde. Gözyaşları içinde paylaştığı videoyla eski rol arkadaşına ağır suçlamalarda bulunan genç oyuncu, hesabının kapatılmasının ardından bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
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Kadın dizisinde canlandırdığı Nisan karakteriyle milyonların tanıdığı Kübra Süzgün, son günlerde yıllardır devam ettiğini söylediği hukuki süreç nedeniyle yeniden gündeme oturdu.
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Yıllardır devam eden tartışma geçtiğimiz günlerde Kübra Süzgün'ün sosyal medya hesabından paylaştığı gözyaşları içindeki videoyla yeniden alevlendi.
Tartışmalar devam ederken Kübra Süzgün'ün sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
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Çocukluğumdan bu yana kendimi en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, televizyon ve dizi sinema içerikleri yazıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
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