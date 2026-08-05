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Terazi Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Terazi ve yükselen Terazi burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 6 Ağustos Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Son Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve bir borcu ya da bir yükümlülüğü kapatmanı istiyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal konu netleşmek istiyor. Akşam yöneticin Venüs senin burcuna geçiyor ve bu, yılın en parlak dönemlerinden birini başlatıyor. Bugün kapanması gerekeni kapatıp yeni döneme hafif girmelisin.

Maddi konularda paylaşılan bir hesabı bitirmek için ideal bir gündesin. Bir taksit ya da bir borç bugün sonuçlanabilir. Bu kapanış içini gerçekten rahatlatacak.

Aşk hayatında ışığın yeniden yanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, akşamdan itibaren partnerinin gözünde yeniden parlıyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, çekim gücün önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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