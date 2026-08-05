Sevgili Terazi, bugün Son Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve bir borcu ya da bir yükümlülüğü kapatmanı istiyor. İş hayatında bir ortakla aranızdaki finansal konu netleşmek istiyor. Akşam yöneticin Venüs senin burcuna geçiyor ve bu, yılın en parlak dönemlerinden birini başlatıyor. Bugün kapanması gerekeni kapatıp yeni döneme hafif girmelisin.

Maddi konularda paylaşılan bir hesabı bitirmek için ideal bir gündesin. Bir taksit ya da bir borç bugün sonuçlanabilir. Bu kapanış içini gerçekten rahatlatacak.

Aşk hayatında ışığın yeniden yanıyor. İlişkisi olan bir Terazi burcu isen, akşamdan itibaren partnerinin gözünde yeniden parlıyorsun. Bekar bir Terazi burcu isen, çekim gücün önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artıyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…