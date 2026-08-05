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Terazi Burcu right-white
6 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
05.08.2026 - 18:01
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Terazi ve yükselen Terazi burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 6 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

6 Ağustos Perşembe günü Terazi ve yükselen Terazi burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Terazi ve yükselen Terazi burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün Son Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve akşam yöneticin Venüs senin burcuna dönerek ışığını yeniden yakıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun ve bu ilgi içini ısıtıyor. Ancak Son Dördün, güven konusunda kapanmamış bir hesabı da masaya getirebilir; geçmişte yaşadığınız bir kırılma bugün yeniden konuşulmak isteyebilir. Bu konuyu erteleyip huzuru korumaya çalışırsan, aynı mesele birkaç ay sonra daha büyük döner.

Bekarsan, çekim gücün önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artıyor ve fark edilmek için çaba harcamana gerek kalmıyor. Öte yandan gelen ilgiye “acaba yeterince iyi mi” diye bakıp herkesle bir olasılık gibi ilgilenmen, seni gerçekten değer verenden uzaklaştırabilir. Bugün seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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