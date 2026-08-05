Sevgili Terazi, bugün Son Dördün ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve akşam yöneticin Venüs senin burcuna dönerek ışığını yeniden yakıyor. İlişkin varsa, akşamdan itibaren partnerinin gözünde yeniden ilk günkü gibi parlıyorsun ve bu ilgi içini ısıtıyor. Ancak Son Dördün, güven konusunda kapanmamış bir hesabı da masaya getirebilir; geçmişte yaşadığınız bir kırılma bugün yeniden konuşulmak isteyebilir. Bu konuyu erteleyip huzuru korumaya çalışırsan, aynı mesele birkaç ay sonra daha büyük döner.

Bekarsan, çekim gücün önümüzdeki günlerde belirgin şekilde artıyor ve fark edilmek için çaba harcamana gerek kalmıyor. Öte yandan gelen ilgiye “acaba yeterince iyi mi” diye bakıp herkesle bir olasılık gibi ilgilenmen, seni gerçekten değer verenden uzaklaştırabilir. Bugün seçici olmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…