Sevgili Terazi, bugün ilişkinde daha derin ve güven veren bir yakınlık arıyorsun. Partnerinle konuşurken yüzeyde kalan meselelerden çok, gerçekten ne hissettiğinizi paylaşmak isteyebilirsin. Açık ve sakin bir sohbet, aranızdaki bağı sandığından daha güçlü hale getirebilir.

Bekarsan, sana güven veren ve ne istediğini belli eden biri dikkatini çekebilir. Büyük sözlerden çok tutarlı davranışlar bugün senin için daha değerli. Birinin söylediklerinden çok sana nasıl hissettirdiğine bakarsan doğru cevabı daha kolay bulabilirsin. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…